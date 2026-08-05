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Этот старинный венгерский рецепт удивит каждого: макароны здесь сначала жарят, а потом варят

Еда

Главный секрет венгерского супа "Леббенч левеш" заключается в предварительном обжаривании макаронных изделий до золотистого цвета вместе с копченостями. Этот прием полностью меняет структуру теста: оно не размокает в бульоне, приобретая характерный ореховый аромат и плотность. Традиционную венгерскую пасту, которую сложно найти в магазинах, можно успешно заменить обычными листами для лазаньи — эффект получится идентичным.

Суп "Леббенч левеш"
Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Суп "Леббенч левеш"

Подготовка основы: копчености и обжарка теста

Приготовление начинается с вытапливания жира из бекона. Нарезанный кубиками продукт отправляют в разогретое масло и обжаривают до румяной корочки. Это создает базу для насыщенного бульона, который по плотности может напомнить сливочный суп, хотя в рецепте не используются молочные продукты.

"Обжаривание сухих макарон или листов теста — классический прием южной кухни. Крахмал карамелизуется, и паста в супе остается упругой, даже если вы решите разогреть блюдо на следующий день", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

К поджаренному бекону добавляют измельченный лук. Листы лазаньи ломают руками на крупные неровные части и отправляют в кастрюлю. Короткая обжарка теста вместе с овощами и жиром — ключевой этап, который отличает этот рецепт от привычного приготовления макаронных изделий.

Если вы любите необычную подачу теста, вам может понравиться рецепт гужеров, где акцент также сделан на текстуре.

Сборка блюда и финальная варка

Когда лук станет мягким, в кастрюлю вводят кружочки копченой колбасы. Специи — паприку и тмин — нужно добавлять именно на этом этапе, перемешивая их с горячим жиром, чтобы ароматические масла максимально раскрылись.

Вливание первой порции воды (около 200 мл) позволяет ингредиентам "подружиться" и создать концентрированный соус, который по интенсивности вкуса не уступит хорошему крем-супу.

"В венгерской кухне паприка требует бережного обращения. Ее нельзя жарить слишком долго без жидкости, иначе она начнет горчить и испортит весь обед", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Через 15-20 минут томления на малом огне в кастрюлю закладывают кубики картофеля и доливают оставшуюся воду. В отличие от легких вариантов, таких как холодный суп со свеклой, "Леббенч" получается очень калорийным и согревающим.

Секреты идеальной густоты

Количество воды в этом блюде можно варьировать. Традиционно суп должен быть настолько густым, чтобы ложка в нем стояла почти вертикально. Это делает его полноценным обедом, не требующим второго блюда. Финальный этап варки занимает около 20 минут до полной готовности картофеля под закрытой крышкой.

"Такие сытные похлебки — основа рациона в рабочих столовых. Главное здесь — дать супу настояться 10 минут после выключения огня, чтобы вкусы копченостей и специй окончательно стабилизировались", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Компонент Количество / Рекомендация
Листы для лазаньи 100-150 г (ломать крупно)
Бекон и колбаса (копченые) 120 г и 230 г соответственно
Картофель и лук 240 г и 120 г
Специи Паприка, тмин, соль, перец

Ответы на популярные вопросы о "Леббенч левеш"

Можно ли использовать другие макароны вместо листов лазаньи?

Да, подойдут крупные "перья" или "ракушки" из твердых сортов пшеницы, но их также необходимо предварительно обжарить до золотистого цвета.

Как добиться "ресторанного" аромата дымка?

Важно выбирать качественные копчености и не жалеть времени на вытапливание жира из бекона — именно в нем раскрывается аромат паприки.

Можно ли готовить этот суп без мяса?

Классический рецепт базируется на животном жире и копченостях. Вегетарианская версия возможна с использованием копченой паприки и растительного масла, но вкус будет менее насыщенным.

Как правильно подавать "Леббенч левеш"?

Суп подают горячим, обильно посыпав свежей петрушкой. К нему отлично подходит густая сметана и ломтик свежего ржаного хлеба.

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Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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