Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением
Жир на талии и проблемы с кишечником: кому строго противопоказано есть творог каждый день
Чайная ложка на 5 литров воды: чем полить герань в августе, чтобы лысый куст покрылся бутонами
Секреты платежек за ЖКХ: как понять новые правила и не переплатить
Газ или электричество? Расчеты, о которых молчат продавцы отопительного оборудования
Беспилотные такси появятся на дорогах Астаны, Алматы и города Косшы
Чужие долги больше не пройдут: в России радикально пересмотрели правила одобрения кредитов
Знают, что нужно детям: породы собак, из которых получаются лучшие четвероногие няньки
Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса

Хрустящая лодочка и воздушный творожный крем: идеальный десерт к семейному чаепитию

Еда

Секрет идеальных юмбриков кроется в контрасте текстур: хрустящая оболочка из заварного теста должна скрывать абсолютно гладкий творожный наполнитель, который имитирует нежность дорогого крем-чиза.

Юмбрики из заварного теста с творожным кремом
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юмбрики из заварного теста с творожным кремом

Главная ошибка домашних кулинаров — спешка при выпекании или попытка заменить сливочное масло маргарином, что лишает десерт его фирменного сливочного послевкусия. Чтобы "лодочки" не осели и сохранили форму, важно соблюдать правило "закрытой духовки" и правильно подготовить творожную основу, исключив любые крупинки.

Заварное тесто: технология испарения влаги

Основа юмбриков — классическое заварное тесто, которое требует четкого соблюдения пропорций.

  • В сотейник налейте 125 мл молока и 125 мл воды, добавьте 100 г сливочного масла, щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и ванильный экстракт.
  • Смесь необходимо довести до активного кипения на среднем огне. Как только жидкость забурлит, снимите сотейник с плиты и одним движением всыпьте 150 г заранее просеянной муки.
  • Энергично вымешивайте массу лопаткой до тех пор, пока она не превратится в однородный ком.
  • Чтобы домашняя выпечка имела нужную эластичность, верните сотейник на слабый огонь на 2 минуты, продолжая мешать тесто — так испарится лишняя влага.

"Очень важно вводить яйца в тесто, когда оно уже немного остыло. Если масса будет горячее 60 градусов, белок просто свернется. Добавляйте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого — их может понадобиться от 4 до 5 штук, в зависимости от категории яиц и качества муки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Финальная консистенция теста должна быть такой, чтобы при стекании с лопатки оно образовывало четкий треугольник. Если вы планируете сделать шоколадный десерт, на этапе смешивания муки можно добавить столовую ложку какао-порошка.

Правила выпечки и температурный режим

Для формирования пирожных используйте кондитерский мешок с насадкой диаметром 1-1,5 см. Отсаживайте на пергамент полоски длиной около 8-10 см. Маленький лайфхак: сбрызните заготовки водой из пульверизатора перед отправкой в печь — это обеспечит лучший подъем и хруст, сравнимый с тем, что дает хрустящая крошка в других видах выпечки.

Выпекайте юмбрики в два этапа. Сначала 15 минут при температуре 200 градусов. В это время открывать дверцу духовки запрещено, иначе пирожные моментально опадут. Затем снизьте температуру до 180 градусов и допекайте еще 10-15 минут. Готовые заготовки должны стать золотистыми и легкими.

"Если после выпечки вы заметили, что лодочки внутри влажные, значит, вы не досушили их на втором этапе. Хорошо пропеченный юмбрик должен быть практически невесомым и пустым внутри, как качественная быстрая выпечка из слоеного теста", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Творожный крем: секрет пастообразной текстуры

Для начинки возьмите 250 г мягкого пастообразного творога. Зернистый продукт необходимо обязательно протереть через мелкое сито. Взбейте творог с 50-70 г сахарной пудры и ванилью. После этого, не прекращая работу миксера, влейте 50-100 мл холодных сливок жирностью не менее 33%. Крем должен стать пышным и держать форму.

Ингредиент Рекомендация Эффект
Творог Только пастообразный Отсутствие крупинок в креме
Сливки Жирность от 33% Стабильная и воздушная структура
Вода/Молоко Смешивать 1:1 Идеальный баланс хруста и мягкости

Если вы хотите создать простые сладости с необычным вкусом, в крем можно добавить немного лимонной цедры или ягодного пюре, предварительно удалив из него лишнюю жидкость.

Сборка и созревание десерта

Наполнять кремом нужно только полностью остывшие лодочки. Сделайте надрез в нижней части пирожного и с помощью узкой насадки кондитерского мешка введите начинку. Главный этап приготовления юмбриков — это выдержка в холодильнике. Пирожные должны провести в закрытом контейнере минимум 6 часов, а лучше всю ночь.

"Длительное охлаждение — это не просто хранение, а часть технологического процесса. За это время влага из крема частично переходит в тесто, делая его тающим, но при этом оно сохраняет свою структуру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Для придания десерту праздничного вида, верхнюю часть можно украсить глазурью или растопленным шоколадом. Это превратит обычную домашнюю выпечку в изысканный продукт, достойный профессиональной кондитерской.

Ответы на популярные вопросы о юмбриках

Можно ли использовать творожный сыр вместо творога?

Да, это допустимо, тогда крем получится более плотным и соленым. Однако аутентичный рецепт юмбриков предполагает именно протертый творог для создания специфической нежной текстуры.

Почему тесто в духовке не поднялось?

Скорее всего, жидкость с маслом не была доведена до активного кипения перед добавлением муки, либо вы ввели слишком много яиц, и тесто получилось жидким.

Как хранить готовые пирожные?

Юмбрики следует хранить исключительно в холодильнике в плотно закрытом контейнере не более 48 часов, так как крем содержит свежие сливки и творог.

Можно ли заморозить пустые заготовки?

Да, выпеченные и остывшие "лодочки" без крема отлично переносят заморозку. Перед использованием их нужно просто подержать 5 минут в разогретой духовке для восстановления хруста.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, повар столовой Людмила Кравцова, кондитер Ольга Ефимова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Новости спорта
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
От 1,8 млн рублей за иномарку: названы три самых дешевых кроссовера по параллельному импорту
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости
Последние материалы
Газ или электричество? Расчеты, о которых молчат продавцы отопительного оборудования
Беспилотные такси появятся на дорогах Астаны, Алматы и города Косшы
Чужие долги больше не пройдут: в России радикально пересмотрели правила одобрения кредитов
Знают, что нужно детям: породы собак, из которых получаются лучшие четвероногие няньки
Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса
Заправка становится редким событием: названы гибриды, способные проехать более 1000 км
Модернизация водоснабжения в Запорожской области улучшила жизнь 30 тысяч жителей
Роспотребнадзор обнаружил патогенные микроорганизмы в водоемах Ростовской области
Биологическая угроза вышла на новый уровень: ИИ упростил создание вирусов в обход всех запретов
Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 6,8% за семь месяцев 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.