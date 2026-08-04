Хрустящая лодочка и воздушный творожный крем: идеальный десерт к семейному чаепитию

Секрет идеальных юмбриков кроется в контрасте текстур: хрустящая оболочка из заварного теста должна скрывать абсолютно гладкий творожный наполнитель, который имитирует нежность дорогого крем-чиза.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юмбрики из заварного теста с творожным кремом

Главная ошибка домашних кулинаров — спешка при выпекании или попытка заменить сливочное масло маргарином, что лишает десерт его фирменного сливочного послевкусия. Чтобы "лодочки" не осели и сохранили форму, важно соблюдать правило "закрытой духовки" и правильно подготовить творожную основу, исключив любые крупинки.

Заварное тесто: технология испарения влаги

Основа юмбриков — классическое заварное тесто, которое требует четкого соблюдения пропорций.

В сотейник налейте 125 мл молока и 125 мл воды, добавьте 100 г сливочного масла, щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и ванильный экстракт.

Смесь необходимо довести до активного кипения на среднем огне. Как только жидкость забурлит, снимите сотейник с плиты и одним движением всыпьте 150 г заранее просеянной муки.

Энергично вымешивайте массу лопаткой до тех пор, пока она не превратится в однородный ком.

Чтобы домашняя выпечка имела нужную эластичность, верните сотейник на слабый огонь на 2 минуты, продолжая мешать тесто — так испарится лишняя влага.

"Очень важно вводить яйца в тесто, когда оно уже немного остыло. Если масса будет горячее 60 градусов, белок просто свернется. Добавляйте яйца по одному, тщательно вымешивая после каждого — их может понадобиться от 4 до 5 штук, в зависимости от категории яиц и качества муки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Финальная консистенция теста должна быть такой, чтобы при стекании с лопатки оно образовывало четкий треугольник. Если вы планируете сделать шоколадный десерт, на этапе смешивания муки можно добавить столовую ложку какао-порошка.

Правила выпечки и температурный режим

Для формирования пирожных используйте кондитерский мешок с насадкой диаметром 1-1,5 см. Отсаживайте на пергамент полоски длиной около 8-10 см. Маленький лайфхак: сбрызните заготовки водой из пульверизатора перед отправкой в печь — это обеспечит лучший подъем и хруст, сравнимый с тем, что дает хрустящая крошка в других видах выпечки.

Выпекайте юмбрики в два этапа. Сначала 15 минут при температуре 200 градусов. В это время открывать дверцу духовки запрещено, иначе пирожные моментально опадут. Затем снизьте температуру до 180 градусов и допекайте еще 10-15 минут. Готовые заготовки должны стать золотистыми и легкими.

"Если после выпечки вы заметили, что лодочки внутри влажные, значит, вы не досушили их на втором этапе. Хорошо пропеченный юмбрик должен быть практически невесомым и пустым внутри, как качественная быстрая выпечка из слоеного теста", — отметил в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Творожный крем: секрет пастообразной текстуры

Для начинки возьмите 250 г мягкого пастообразного творога. Зернистый продукт необходимо обязательно протереть через мелкое сито. Взбейте творог с 50-70 г сахарной пудры и ванилью. После этого, не прекращая работу миксера, влейте 50-100 мл холодных сливок жирностью не менее 33%. Крем должен стать пышным и держать форму.

Ингредиент Рекомендация Эффект Творог Только пастообразный Отсутствие крупинок в креме Сливки Жирность от 33% Стабильная и воздушная структура Вода/Молоко Смешивать 1:1 Идеальный баланс хруста и мягкости

Если вы хотите создать простые сладости с необычным вкусом, в крем можно добавить немного лимонной цедры или ягодного пюре, предварительно удалив из него лишнюю жидкость.

Сборка и созревание десерта

Наполнять кремом нужно только полностью остывшие лодочки. Сделайте надрез в нижней части пирожного и с помощью узкой насадки кондитерского мешка введите начинку. Главный этап приготовления юмбриков — это выдержка в холодильнике. Пирожные должны провести в закрытом контейнере минимум 6 часов, а лучше всю ночь.

"Длительное охлаждение — это не просто хранение, а часть технологического процесса. За это время влага из крема частично переходит в тесто, делая его тающим, но при этом оно сохраняет свою структуру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Для придания десерту праздничного вида, верхнюю часть можно украсить глазурью или растопленным шоколадом. Это превратит обычную домашнюю выпечку в изысканный продукт, достойный профессиональной кондитерской.

Ответы на популярные вопросы о юмбриках

Можно ли использовать творожный сыр вместо творога?

Да, это допустимо, тогда крем получится более плотным и соленым. Однако аутентичный рецепт юмбриков предполагает именно протертый творог для создания специфической нежной текстуры.

Почему тесто в духовке не поднялось?

Скорее всего, жидкость с маслом не была доведена до активного кипения перед добавлением муки, либо вы ввели слишком много яиц, и тесто получилось жидким.

Как хранить готовые пирожные?

Юмбрики следует хранить исключительно в холодильнике в плотно закрытом контейнере не более 48 часов, так как крем содержит свежие сливки и творог.

Можно ли заморозить пустые заготовки?

Да, выпеченные и остывшие "лодочки" без крема отлично переносят заморозку. Перед использованием их нужно просто подержать 5 минут в разогретой духовке для восстановления хруста.

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