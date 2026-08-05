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С дымком и без майонеза: сочная домашняя шаурма с соусом барбекю и копченым сыром

Еда

Секрет сочной диетической шаурмы кроется не в отказе от мяса, а в правильном маринаде и замене жирной заправки на пикантный соус с копчеными нотками. В отличие от классического фастфуда, где калорийность зашкаливает из-за обилия майонеза, этот вариант содержит всего 115 калорий на 100 граммов, при этом вкус остается насыщенным благодаря использованию колбасного сыра и соуса барбекю.

диетическая шаурма
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
диетическая шаурма

Ингредиенты и пропорции для домашней шаурмы

Для создания полноценного блюда, которое заменит сытный обед или ужин, потребуется стандартный набор продуктов с одной необычной деталью — копченым сыром. Именно он в сочетании с соевым соусом создает глубину вкуса, которой обычно не хватает диетическим рецептам.

Подготовьте следующие продукты:

  • Тонкий армянский лаваш — 1 шт.;
  • Куриное филе — 250-300 г;
  • Соус барбекю — 2 ст. л. (в маринад) + 1 ст. л. (в заправку);
  • Копченая паприка — 1 ч. л.;
  • Чеснок — 1 зубчик;
  • Колбасный копченый сыр — 30 г;
  • Соевый соус — 1 ст. л.;
  • Овощная база: листья салата, помидор, огурец и маринованный красный лук;
  • Соль и черный перец — по вкусу.

"Главная проблема домашней шаурмы — сухое мясо. Чтобы филе осталось нежным, нарезайте его строго поперек волокон и не передерживайте на сковороде: достаточно 5-7 минут на сильном огне", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Технология приготовления сочной курицы

Куриное филе необходимо нарезать небольшими кубиками или тонкими полосками. Основной вкус мясу придает маринад: смешайте соус барбекю с паприкой, солью и перцем. Оставьте мясо на 20-30 минут — этого времени достаточно, чтобы специи проникли в структуру белка. Обжаривать курицу лучше на сухой сковороде с антипригарным покрытием или с минимальным количеством масла до появления золотистой корочки.

Такой подход позволяет избежать лишнего жира, сохраняя аромат гриля. Если вы следите за качеством продуктов даже на даче, возможно, вам будет интересно, как восстановить почву после картофеля, чтобы в следующем сезоне вырастить свои домашние овощи для такой шаурмы.

Секрет соуса без майонеза

Вместо тяжелой майонезной основы мы используем комбинацию из барбекю-соуса, измельченного чеснока и соевого соуса. Финальный штрих — тертый на мелкой терке колбасный сыр. Он подтает при контакте с горячим мясом и создаст кремовую текстуру с выраженным дымным ароматом.

"Колбасный сыр — это отличный лайфхак. Он дешевле элитных твердых сортов, но дает яркий копченый привкус, который идеально имитирует приготовление на углях даже в условиях обычной кухни", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Ингредиент Функция в блюде Совет
Копченая паприка Аромат дыма Не заменяйте на обычную
Колбасный сыр Густота соуса Трите очень мелко
Красный лук Острота и хруст Маринуйте в уксусе с сахаром

Сборка и финальный штрих

Разложите лаваш на рабочей поверхности и равномерно смажьте его подготовленным сырным соусом. Первым слоем выложите листья салата — они защитят тесто от размокания. Следом распределите горячую курицу, ломтики свежего огурца и помидора. Добавьте маринованный лук для пикантности. Плотное сворачивание — залог того, что шаурма не развалится при употреблении.

Для достижения идеального результата подрумяньте готовый ролл на сухой раскаленной сковороде по паре минут с каждой стороны. Лаваш станет хрустящим, а начинка внутри прогреется. Пока вы наслаждаетесь трапезой, можно подумать о красоте дома: например, узнать, как создать вертикальный сад из консервных банок для выращивания свежей зелени прямо на кухне.

"Чтобы лаваш не треснул при сворачивании, выбирайте максимально свежий продукт. Если он слегка подсох, сбрызните его водой из пульверизатора за минуту до начала сборки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Ответы на популярные вопросы о диетической шаурме

Можно ли использовать другое мясо вместо курицы?

Да, подойдет индейка или постная говядина, но время маринования для говядины стоит увеличить до 1-2 часов для мягкости.

Чем заменить колбасный сыр, если его нет?

Можно взять любой твердый сыр и добавить чуть больше копченой паприки, чтобы сохранить дымный аромат.

Как сделать так, чтобы лаваш не размок?

Кладите сочные овощи (помидоры) в самый центр начинки, подальше от краев, и обязательно используйте "барьер" из листьев салата.

Можно ли приготовить такую шаурму заранее?

Лучше употреблять сразу, так как овощи быстро пускают сок. В крайнем случае, соберите все ингредиенты, кроме соуса, и добавьте его перед подачей.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, пекарь Иван Терентьев, специалист по региональной кухне России Мария Костина
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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