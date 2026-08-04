Забудьте про слюну и народные методы: правильная первая помощь при укусе осы

Встреча с осой на даче или пикнике часто заканчивается резкой жгучей болью, которая за считанные минуты перерастает в заметную припухлость. В отличие от пчел, эти насекомые не погибают после атаки и способны наносить удары несколько раз подряд, впрыскивая порции токсичного секрета. Главное — вовремя заметить тревожные признаки и отличить обычное воспаление от опасного состояния, требующего немедленного медицинского вмешательства.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оса на спелом яблоке

Первые шаги после укуса

Когда оса жалит, она вводит под кожу биологически активные вещества, которые заставляют сосуды расширяться. На практике видно, что место укуса мгновенно краснеет, а ткани начинают наполняться жидкостью. Первым делом нужно промыть поврежденный участок обычной водой с мылом, чтобы убрать возможные загрязнения.

"Холод — ваш лучший помощник в первые минуты. Если приложить лед, завернутый в ткань, на полчаса, это поможет сузить сосуды и затормозит распространение отека", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важный нюанс: если укус пришелся в палец или кисть, нужно сразу снять кольца и браслеты. Отек нарастает быстро, и позже украшения могут просто пережать кровоток. Саму конечность лучше держать приподнятой. Пытаться выдавливать яд бесполезно, такие действия только травмируют ткани и могут занести инфекцию.

Как отличить норму от аллергии

Обычно дискомфорт проходит за несколько часов, но само покраснение может держаться пару дней. Это естественный процесс. Однако иногда организм выдает системную реакцию, которая затрагивает не только место контакта с насекомым, но и все тело целиком. Если в глаза бросается сильная сыпь, становится трудно дышать или кружится голова, медлить нельзя.

"Мы часто путаем большой местный отек с анафилаксией. На самом деле, если раздуло только руку — это неприятно, но не смертельно. Опасность наступает, когда реакция переходит на слизистые горла или вызывает резкую слабость", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Для облегчения состояния подходят стандартные антигистаминные средства и привычные обезболивающие на основе ибупрофена. Это поможет убрать зуд и жжение, которые часто мешают заснуть. Если же симптомы нарастают, а кожа вокруг укуса становится горячей на ощупь, это может быть признаком вторичного воспаления, требующего контроля специалиста. Любая лишняя деталь в самочувствии должна насторожить.

Признак Что это означает Боль и покраснение 2-3 см Нормальная местная реакция Отек лица и шеи Риск перекрытия дыхательных путей Тошнота и бледность Признаки общей интоксикации или аллергии Зуд в местах без укусов Начало системной аллергической реакции

Особые случаи и риски

Тот самый секрет безопасности на пикнике — внимательность к напиткам. Осы обожают сладкое и часто залетают в открытые жестяные банки или стаканы. Укус в язык или слизистую рта крайне опасен даже для тех, кто не страдает аллергией, так как быстро развивающийся отек может перекрыть доступ воздуха. В такой ситуации нужно срочно ехать в больницу.

"Если человек знает о своей аллергии, в его аптечке всегда должен быть автоинъектор с адреналином. Это единственный надежный способ быстро купировать тяжелый приступ до приезда медиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Если смотреть на вещи проще, профилактика сводится к минимуму резких движений. Оса воспринимает размахивание руками как атаку и переходит в наступление. Лучше просто медленно отойти в сторону. Тщательный подбор лекарств и правильное решение по комплектации дорожной аптечки помогут избежать паники в критический момент.

Ответы на популярные вопросы о помощи при укусах

Нужно ли вытаскивать жало осы?

Нет, в отличие от пчел, осы не оставляют жало в коже. Они сохраняют его и могут жалить повторно, поэтому искать и выковыривать что-то из ранки не нужно.

Как долго будет держаться отек?

Обычно основной дискомфорт исчезает через 24 часа. Плотная припухлость и покраснение могут сохраняться до трех-пяти дней, постепенно уменьшаясь в размерах.

Помогают ли народные средства, вроде слюны или подорожника?

Использовать слюну или грязные листья нельзя — это прямой путь к занесению инфекции. Чистая вода и лед работают гораздо эффективнее и безопаснее.

Когда после укуса нужно обязательно идти к аллергологу?

Если кроме боли в месте укуса у вас появилась сыпь по всему телу, отекли губы или возникли проблемы с дыханием, стоит сдать анализы на специфические антитела к яду.

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