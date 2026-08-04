Не спешите пить лекарства от бессонницы: неожиданная причина частых ночных пробуждений

Резкий подъем среди ночи, когда на часах застыло три утра, часто вызывает тревогу и мысли о сбоях в организме. На деле такая особенность может быть отголоском привычек далеких предков, для которых сон двумя частями считался естественным порядком вещей. Важно разобраться, где проходит граница между биологической нормой и реальными поводами для беспокойства.

Фото: freepik is licensed under public domain Проблема бессонницы

Наследие прошлого: почему мы не спим всю ночь напролет

До того как промышленный переворот изменил жизнь людей, сон в один присест был редкостью. Исторические документы, включая античные тексты, описывают сегментированный отдых. Люди засыпали с закатом, бодрствовали пару часов в середине ночи, а затем погружались во вторую фазу сна. Это был привычный вариант существования, который исчез лишь с появлением искусственного освещения.

"Наш мозг хранит память о временах, когда ночной перерыв использовался для размышлений, общения или легких домашних дел. Современному человеку кажется, что он сломался, если открыл глаза в три часа, но биологически это всего лишь переход между циклами, который когда-то был длиннее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Циклы и гормоны: что происходит в теле в три часа ночи

Ночной отдых состоит из циклов по 90–110 минут. В начале ночи преобладает глубокая фаза, необходимая для восстановления сил. Ближе к утру сон становится поверхностным. Именно на стыке этих фаз, примерно через четыре часа после засыпания, проснуться легче всего. Тот самый секрет кроется в архитектуре нашего отдыха: мозг просто завершает очередную серию процессов и проверяет обстановку вокруг.

Существовало мнение, что резкий подъем связан с внезапным выбросом кортизола. Однако свежие наблюдения показывают, что уровень этого гормона растет плавно, подчиняясь общим ритмам тела, а не конкретному моменту открытия глаз. Если человек проснулся, это не значит, что его организм находится в состоянии стресса, это лишь техническая пауза в работе систем.

Когда пробуждение становится сигналом о проблемах

Не всегда ночная активность безобидна. Иногда она указывает на конкретный физический дискомфорт или скрытые сбои. У женщин это часто связано с гормональной перестройкой в период пременопаузы. У людей с нарушениями обмена веществ причиной может стать падение уровня сахара в крови, которое заставляет организм подавать сигнал тревоги. Это требует особого внимания, как и любое другое системное решение по коррекции образа жизни.

"Лишняя чашка кофе вечером или бокал вина сбивают настройки. Алкоголь помогает уснуть, но он грубо нарушает фазу быстрого сна. В итоге человек подрывается среди ночи с ощущением разбитости, хотя физически он мог проспать достаточное количество часов", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ловушка тревожного ожидания

Основная сложность заключается не в самом факте бодрствования, а в реакции на него. Когда человек начинает с ужасом ждать заветных трех часов, мозг фиксирует эту установку. Постепенно формируется привычка бодрствовать в это время, подкрепленная страхом не выспаться. Важный нюанс: если просто лежать и спокойно ждать следующей волны сна, организм восстановится эффективнее, чем при попытках насильно заставить себя отключиться.

"Часы на тумбочке — главный враг. Взгляд на циферблат запускает цепочку тревожных мыслей о завтрашнем дне. Для психики это сродни сигналу опасности, который отгоняет сон окончательно, превращая обычную физиологическую паузу в хроническую проблему", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Важно помнить, что даже высокотехнологичное направление в медицине признает: многие функции организма работают по древним правилам. Для возвращения к нормальному режиму иногда достаточно убрать внешние раздражители и перестать бороться с собственной природой, позволяя кратковременным пробуждениям проходить незамеченными для памяти.

Ситуация Особенность Пробуждение без тревоги Нормальная фаза перехода между циклами Алкоголь перед сном Разрушение структуры глубокого сна Постоянный взгляд на часы Закрепление привычки к бессоннице Отсутствие света днем Сбой циркадных ритмов и ранние подъемы

Ответы на популярные вопросы о ночных пробуждениях

Почему я просыпаюсь именно в три часа ночи?

К этому моменту организм обычно завершает фазы самого глубокого сна. Тело переходит в более поверхностный режим, из которого легко выйти при любом шорохе или внутреннем сигнале. Для многих это естественная точка пересменки биологических ритмов.

Опасно ли это для здоровья в долгосрочной перспективе?

Если вы быстро засыпаете снова и чувствуете себя бодро днем, опасности нет. Проблемы начинаются только тогда, когда пробуждение сопровождается сильным стрессом, сердцебиением или невозможностью уснуть до самого утра.

Помогает ли отказ от гаджетов избежать таких подъемов?

Синий свет экранов подавляет выработку мелатонина, что делает сон менее стабильным. Отказ от телефона за час до сна помогает сделать переходы между ночными циклами более плавными, уменьшая вероятность полного пробуждения.

Что делать, если проснулся и не можешь уснуть?

Специалисты советуют не включать яркий свет и не проверять почту. Лучше всего оставить мысли в покое, заняться дыхательной практикой или, если сон не идет более 20 минут, ненадолго встать и заняться монотонным делом в полумраке, пока не вернется чувство сонливости. Подобная тактика — верный путь к восстановлению режима.

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