Ароматное рубиновое лакомство к чаю: густой конфитюр из малины и смородины в мультиварке

Ягодный сезон часто ставит перед выбором: съесть урожай сразу или сохранить его до холодов. Смешивание малины с красной смородиной позволяет добиться идеальной густоты без лишних добавок, так как смородина богата природным пектином. Использование современной техники упрощает процесс, избавляя от необходимости постоянно стоять у плиты. Полученная масса отличается ровным цветом и плотной текстурой, которая подходит для любых десертов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ягодный конфитюр в банке

Подготовка ягодной основы

Для начала работы потребуются малина и красная смородина в равных пропорциях — по 500 граммов каждой ягоды. Важно тщательно промыть сырье, чтобы в банку не попал лишний мусор. Плоды помещаются в чашу мультиварки и заливаются водой так, чтобы жидкость едва их покрывала. На режиме "Мультиповар" при 160 градусах ягоды томятся 10 минут, становясь мягкими и податливыми.

"Главная хитрость здесь заключается в протирании через сито. Если оставить косточки малины и жесткие шкурки смородины, текстура будет грубой, а конфитюр потеряет свою прозрачность и благородный вид", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева.

Протертое пюре возвращается в чашу. Теперь нужно постепенно выпаривать влагу, чтобы добиться нужной концентрации. На этом этапе устанавливается температура 140 градусов, а время процесса составляет ровно 20 минут. Масса начинает густеть естественным образом, приобретая насыщенный аромат.

Работа с сахаром и температурный режим

Тот самый секрет успеха кроется в пропорциях: на килограмм ягодного пюре берется 900 граммов сахара. Сахар в данном случае выступает не только как подсластитель, но и гарантирует сохранность заготовки без использования сложных химических добавок. Вместе с сахаром добавляется лимонная кислота на кончике ножа — она поможет сохранить яркий цвет и сбалансирует сладость.

"Если хочется добавить глубины, попробуйте положить в чашу палочку корицы в самом начале финальной варки. Это классический кулинарный вариант, который делает ягодный вкус более сложным и пряным", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Варить смесь с сахаром нужно еще 40 минут при тех же 140 градусах. В мультиварке нагрев происходит равномерно, поэтому риск пригорания минимален. Готовый конфитюр разливается по заранее стерилизованным банкам. Такой решение позволяет наслаждаться вкусом лета даже в середине зимы.

Ингредиент Количество Роль в блюде Малина 500 г Основа и аромат Красная смородина 500 г Пектин и легкая кислинка Сахар 900 г Консервант и густота Лимонная кислота на кончике ножа Фиксация цвета

Важный нюанс: при остывании конфитюр станет значительно гуще, чем в горячем виде. Не стоит пугаться, если сразу после варки он кажется жидковатым. Пектин смородины "схватится" при понижении температуры, превращая массу в нежное желе.

Ответы на популярные вопросы о конфитюре

Можно ли уменьшить количество сахара?

Сахар отвечает за хранение и густоту. Если его значительно меньше, продукт придется хранить только в холодильнике и недолго, так как он может забродить.

Обязательно ли протирать ягоды?

Для классического конфитюра это необходимо. Без этого шага получится обычное варенье с косточками, которое неудобно использовать для прослойки тортов.

Зачем добавлять воду на первом этапе?

Небольшое количество воды помогает ягодам равномерно прогреться и отдать сок, не прилипая к стенкам чаши до того, как они размягчатся.

Как проверить готовность конфитюра?

Нужно капнуть немного массы на холодное блюдце. Если капля не растекается и держит форму, значит, продукт готов к розливу.

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