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Сочнее и вкуснее любого магазина: проверенный способ приготовить тягучий плавленый сыр дома

Еда

Домашний сыр из творога получается гораздо удачнее магазинного, если знать, как управлять структурой белка. Главный секрет кроется в обычном продукте из кухонного шкафа — соде, которая превращает крупитчатую массу в тягучее лакомство. Приготовление занимает минимум времени, а результат зависит не от хитроумных заквасок, а от жирности и влажности исходных ингредиентов.

Вяленые томаты на сыре
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вяленые томаты на сыре

Правила выбора основы и роль соды

Для домашнего сыроварения лучше всего подходит сухой творог жирностью от 5 до 9%. Обезжиренный продукт при нагреве часто превращается в резину, а излишне жирный может расслоиться. Важный нюанс: если творог влажный, его нужно предварительно подвесить в марле или отправить под гнет на несколько часов. Лишняя сыворотка помешает массе правильно застыть.

При смешивании с молоком стоит выбирать пастеризованный вариант. Ультрапастеризованное молоко из-за особенностей промышленной обработки не дает нужной вязкости. Если хочется добавить специи или травы, делать это нужно в самом конце, чтобы сохранить их аромат.

Классический домашний сыр на молоке

Этот рецепт требует 420 г творога (9%), 500 мл молока, 70 г сливочного масла, одно яйцо, чайную ложку соды и соль. Процесс начинается с того, что творог смешивают с молоком в кастрюле и доводят до кипения на среднем огне. Массу варят 7 минут, постоянно помешивая, пока не начнет отделяться сыворотка.

Затем содержимое откидывают на сито на 5 минут. Густую массу перекладывают в миску, добавляют 60 г нарезанного масла, соду, соль и яйцо. Все это измельчают блендером до гладкости. Финальный этап — прогревание на водяной бане до тягучести (около 3 минут). Горячий продукт переливают в форму, смазанную маслом, и убирают в холод на 4 часа.

Нежный творожный крем-сыр

Для легкой намазки на хлеб понадобится 500 г творога (8%), 100 мл жирных сливок (30%) и соль. Творог нужно протереть через сито или пробить блендером до исчезновения крупинок. Тот самый секрет нежной текстуры — в удалении лишней влаги без нагрева. Подготовленную массу укладывают в марлю и помещают под гнет в холодильник на 3 часа.

"Сливки вводите очень аккуратно, буквально по ложке. Если переборщить, вместо сыра получится жидкий соус, который невозможно намазать на тост", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

После того как сыворотка стечет, в плотную массу вмешивают сливки и соль. Если добавить немного меда и цедры, получится отличный десертный результат для подачи к блинам.

Мягкий вариант с зеленью и чесноком

На килограмм творога (9%) берут 150 мл сливок (30%), свежий укроп и чеснок. Творог измельчают блендером, выкладывают в ткань и оставляют под прессом в холодильнике на 3 часа. После удаления сыворотки массу смешивают со сливками, солью, рубленым укропом и раздавленным чесноком. Такой сыр хранится недолго, всего 2–3 дня, поэтому готовить его впрок не стоит.

Вид сыра Главная добавка Время выдержки
Плавленый Сода + сливочное масло 4 часа
Творожный Сливки 30% 3 часа
Пряный Зелень + чеснок 3 часа
Итальянский Оливки + молоко 8 часов

Полутвердый сыр с томатами и базиликом

Для более плотной структуры подойдет творог 2% (500 г). К нему добавляют яйцо, половину чайной ложки соли, четверть ложки соды, сушеный базилик и вяленые томаты. Измельченную блендером массу греют на водяной бане 10 минут, пока она не начнет заметно густеть. Вяленые помидоры нужно обязательно обсушить салфеткой, иначе лишнее растительное масло испортит процесс стабилизации сыра.

"Горячую массу перекладывайте в форму быстро. Как только она начнет остывать, сформировать ровную головку будет сложно — сыр станет слишком схватываться", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Сыр в итальянском стиле с оливками

Потребуется 700 г творога (5–9%), литр молока (2,5%), 2 яйца, 30 г масла, ложка соли, 3/4 ложки соды и горсть зеленых оливок. Творог заливают молоком в кастрюле с толстым дном и греют на слабом огне до отделения желтоватой сыворотки. Сгусток откидывают на марлю, дают стечь влаге, а затем снова возвращают в кастрюлю, добавив масло, яйца, соль и соду.

Массу вымешивают лопаткой около 20 минут прямо на огне. Когда она станет абсолютно гладкой, вводят нарезанные оливки. Это решение требует длительной выдержки — в холодильнике сыр должен провести не менее 8 часов. Ссылка на этот материал поможет собрать полное меню для ужина.

Ответы на популярные вопросы о домашнем сыре

Можно ли использовать магазинный творог в пачках?

Да, если в составе нет заменителей молочного жира. Растительные жиры не плавятся, поэтому сыр просто не получится.

Почему сыр получился с крупинками?

Обычно это случается, если творог плохо измельчили перед нагревом или добавили слишком мало соды для нейтрализации кислоты.

Что делать с оставшейся сывороткой?

Выливать ее не стоит. На сыворотке получается отличное тесто для блинов, оладий или домашних лепешек.

Сколько хранится домашний сыр?

Сыр без добавок хранится до 5–7 дней в холодильнике. Варианты со свежей зеленью лучше съедать за 2 дня.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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