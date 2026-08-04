Вкусный ужин для всей семьи за 20 минут: как приготовить пасту с грибами в сливочном соусе

Бывают дни, когда хочется чего-то особенного, но нет желания проводить на кухне несколько часов. В такие моменты я выручаю себя пастой. Тальолини — это почти те же спагетти, только чуть тоньше, и они идеально собирают на себя сливочный соус. В этот раз решила добавить в блюдо спаржу: она дает приятный хруст и легкий сладковатый оттенок, который отлично дополняет грибы.
Однажды я так увлеклась разговором по телефону, что передержала спаржу на сковороде, и она стала слишком мягкой. Блюдо всё равно съели, но с тех пор я строго слежу за временем обжарки овощей, чтобы сохранить их текстуру.
Шаг 1. Подготовить овощи и грибы. Чеснок очистить и измельчить. Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими пластинками. Спаржу очистить от верхней кожицы и нарезать небольшими кусочками.
Шаг 2. Обжарить базу. Разогреть оливковое масло в сковороде, добавить чеснок и жарить 1 мин. Выложить грибы и готовить, помешивая, до полного испарения жидкости.
Шаг 3. Добавить спаржу к грибам и обжаривать 4 мин., время от времени помешивая.
Шаг 4. Приготовить соус. Влить в сковороду сливки, посолить и поперчить. Довести до кипения, убавить огонь до минимума и томить 7-8 мин. до загустения.
Шаг 5. Добавить в соус измельченный зеленый лук, перемешать и сразу снять сковороду с огня.
Шаг 6. Отварить пасту. Вскипятить воду в большой кастрюле, добавить морскую соль. Варить тальолини согласно инструкции на упаковке, затем откинуть на дуршлаг.
Шаг 7. Соединить компоненты. Переложить лапшу в сковороду с соусом, перемешать и прогреть до нужной температуры.
Перед подачей посыпать каждую порцию тертым пармезаном.
От автора: я подаю это блюдо в глубоких подогретых тарелках. Сливочный соус быстро остывает, а в теплой посуде паста дольше остается нежной и ароматной.
Сливки в таком рецепте выполняют роль связующего элемента, создавая эмульсию, которая обволакивает каждую нить пасты.
"Для достижения идеальной консистенции соуса важно использовать сливки с жирностью не менее 20%. Более жидкие сливки могут расслоиться при кипении, что испортит бархатистую текстуру блюда", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.
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