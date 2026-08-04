Вкусный ужин для всей семьи за 20 минут: как приготовить пасту с грибами в сливочном соусе

Бывают дни, когда хочется чего-то особенного, но нет желания проводить на кухне несколько часов. В такие моменты я выручаю себя пастой. Тальолини — это почти те же спагетти, только чуть тоньше, и они идеально собирают на себя сливочный соус. В этот раз решила добавить в блюдо спаржу: она дает приятный хруст и легкий сладковатый оттенок, который отлично дополняет грибы.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста тальолини

Однажды я так увлеклась разговором по телефону, что передержала спаржу на сковороде, и она стала слишком мягкой. Блюдо всё равно съели, но с тех пор я строго слежу за временем обжарки овощей, чтобы сохранить их текстуру.

Ингредиенты

Лапша тальолини — 400 г.

Шампиньоны — 200 г.

Спаржа зеленая — 200 г.

Сливки 22% — 250 мл.

Сыр Пармезан — 50 г.

Чеснок молодой — 2 зубчика.

Лук зелёный.

Масло оливковое.

Соль морская крупная — 1 ч. л.

Соль — по вкусу.

Перец черный — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Подготовить овощи и грибы. Чеснок очистить и измельчить. Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими пластинками. Спаржу очистить от верхней кожицы и нарезать небольшими кусочками.

Шаг 2. Обжарить базу. Разогреть оливковое масло в сковороде, добавить чеснок и жарить 1 мин. Выложить грибы и готовить, помешивая, до полного испарения жидкости.

Шаг 3. Добавить спаржу к грибам и обжаривать 4 мин., время от времени помешивая.

Шаг 4. Приготовить соус. Влить в сковороду сливки, посолить и поперчить. Довести до кипения, убавить огонь до минимума и томить 7-8 мин. до загустения.

Шаг 5. Добавить в соус измельченный зеленый лук, перемешать и сразу снять сковороду с огня.

Шаг 6. Отварить пасту. Вскипятить воду в большой кастрюле, добавить морскую соль. Варить тальолини согласно инструкции на упаковке, затем откинуть на дуршлаг.

Шаг 7. Соединить компоненты. Переложить лапшу в сковороду с соусом, перемешать и прогреть до нужной температуры.

Перед подачей посыпать каждую порцию тертым пармезаном.

От автора: я подаю это блюдо в глубоких подогретых тарелках. Сливочный соус быстро остывает, а в теплой посуде паста дольше остается нежной и ароматной.

Сливки в таком рецепте выполняют роль связующего элемента, создавая эмульсию, которая обволакивает каждую нить пасты.

"Для достижения идеальной консистенции соуса важно использовать сливки с жирностью не менее 20%. Более жидкие сливки могут расслоиться при кипении, что испортит бархатистую текстуру блюда", — подчеркнула повар кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: если под рукой нет спаржи, ее можно заменить молодым стручковым горошком или тонко нарезанным стеблем брокколи — они также сохранят структуру и свежесть вкуса.