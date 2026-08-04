От васаби со сливками до черешни с сыром: 4 необычных способа подачи тартара из говядины

В тартаре из говядины баланс вкуса зависит от того, насколько аккуратно работает кислота и специи в заправке. Если переборщить с соусом, мясо превратится в однородную массу с одним доминирующим оттенком, а задача тартара — сохранить чистое звучание качественного белка.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тартар из говядины

Блюдо известно во многих вариациях: от строгого французского подхода до современных адаптаций с добавлением фруктов или восточных компонентов. Общим для всех версий остается требование к нарезке и свежести сырья.

Идеальный выбор мяса: говяжья вырезка или мраморная говядина.

Классический тартар из вырезки

Говяжья вырезка

Яйцо

Соль

Специи

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте мясо на мелкие кубики. Ручная нарезка сохраняет структуру волокон, в отличие от измельчения в блендере.

Шаг 2. Добавьте к мясу яйцо, соль и специи. Тщательно перемешайте компоненты до однородности.

Комментарий автора: я рекомендую нарезать мясо максимально равномерно. Если кусочки будут разного размера, текстура блюда станет неоднородной, а заправка распределится неравномерно.

Варианты сочетаний

В зависимости от добавок тартар меняет свой характер:

С васаби: смешайте васаби со сливками и яйцом, затем добавьте мелко нарезанный лук и мясо. Острота васаби уравновешивается жирностью сливок.

смешайте васаби со сливками и яйцом, затем добавьте мелко нарезанный лук и мясо. Острота васаби уравновешивается жирностью сливок. С лисичками: используйте классическую базу из мяса, добавив предварительно обжаренные грибы. Это придает блюду более плотный, лесной аромат.

используйте классическую базу из мяса, добавив предварительно обжаренные грибы. Это придает блюду более плотный, лесной аромат. С черешней и сыром: смешайте кубики говядины с сыром, яйцом и ягодами черешни для создания контраста сладкого и соленого.

смешайте кубики говядины с сыром, яйцом и ягодами черешни для создания контраста сладкого и соленого. В стиле суши-бара: добавьте к мелко нарезанному мясу кукурузу, яйцо и немного сливок.

Безопасность: работа с сырым мясом требует строгого контроля качества сырья. Используйте только свежее мясо от проверенных поставщиков. Чтобы избежать перекрестного загрязнения, используйте для нарезки говядины отдельную чистую доску и нож, которые не контактировали с другими продуктами без термической обработки.

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