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Забытый фрукт оказался мощнее суперфудов: одно изменение в меню серьезно разгрузит печень

Еда

Груша часто остается в тени яблок, хотя по набору биологически активных веществ она способна потеснить признанные суперфуды. Мякоть плода на 85% состоит из воды, однако оставшаяся часть включает в себя ударную дозу клетчатки, органических кислот и пектинов. Всего один фрукт среднего размера обеспечивает организм 6 граммами пищевых волокон, что составляет около 20% от суточной потребности человека.

Груша на ветках
Фото: Pravda.Ru by Оксана Аникина
Груша на ветках

Биологическая ценность и скрытые резервы груши

Особую роль в составе играет лигнин — нерастворимый тип клетчатки, работающий как механический сорбент для очистки кишечника. Кроме того, плоды богаты сорбитом, который стимулирует отток желчи и поддерживает функции печени. В отличие от цитрусовых, где преобладает витамин С, груша делает ставку на редкие микроэлементы: медь для синтеза коллагена, кремний для прочности тканей и кобальт, необходимый для кроветворения.

Как сообщает сайт aif.ru со ссылкой на нутрициолога Наталью Шипареву, уникальность фрукта также заключается в наличии арбутина. Это вещество обладает антисептическими свойствами, подавляя активность патогенных бактерий в мочевыводящей системе. По этой причине натуральные грушевые напитки часто применяют в народной медицине для облегчения состояния при воспалительных процессах в почках.

"Груша действительно является мощным инструментом для детоксикации благодаря сочетанию пектинов и сорбита, но важно помнить о высокой концентрации дубильных веществ в терпких сортах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Правила безопасного употребления и противопоказания

Несмотря на пользу, сырые плоды требуют осторожности: их нельзя есть натощак из-за риска раздражения слизистой желудка. Грубая клетчатка и кислоты могут спровоцировать изжогу у людей с гастритом или язвой. Специалисты рекомендуют выдерживать паузу после основного приема пищи и не запивать фрукт водой, чтобы избежать чувства тяжести и метеоризма.

Для тех, кто плохо переносит свежие фрукты, идеальным вариантом станет запекание. При термической обработке структура волокон размягчается, превращая плод в нежный десерт, который по легкости усвоения напоминает творожное суфле. Запеченная груша с корицей считается лечебным блюдом, помогающим восстановить комфортное пищеварение без лишней нагрузки на поджелудочную железу.

Ответы на популярные вопросы о грушах

Можно ли есть грушу вместе с кожурой?

Да, именно в кожице находится большая часть флавоноидов и клетчатки. Перед едой плод нужно тщательно вымыть и желательно обдать кипятком.

Почему грушу нельзя сочетать с мясом или молоком?

Такое соседство в желудке вызывает активные процессы брожения и газообразования из-за разницы в скорости переваривания белков и фруктовых сахаров.

Как заставить твердую грушу дозреть дома?

Оставьте фрукт при комнатной температуре на несколько дней. В холодильнике процесс созревания полностью останавливается, поэтому там хранят уже спелые плоды.

Правда ли, что груша сгущает кровь?

Вяжущие и дикие сорта содержат много дубильных веществ, которые могут влиять на вязкость крови, поэтому людям со склонностью к тромбозам лучше выбирать сладкие мягкие сорта.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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