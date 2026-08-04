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Томатный соус с огоньком: эта острая густая намазка исчезает со стола первой

Еда

Эта овощная смесь — не просто гарнир, а полноценная закуска с выраженным вкусом и плотной текстурой. Баланс кислоты томатов и жгучести перца позволяет превратить обычные сезонные овощи в насыщенный концентрат для долгого хранения.

острый соус
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
острый соус
  • Ингредиенты для овощной основы
  • Технология подготовки овощей
  • Процесс варки и контроля текстуры
  • Секреты работы с консервацией
  • Ответы на популярные вопросы

Ингредиенты

  • Помидоры — 1000 г
  • Лук репчатый — 1 штука
  • Морковь — 1 штука
  • Острый перец — 3 стручка
  • Болгарский перец — 2 штуки
  • Чеснок — 7 зубчиков
  • Сахар — 70 г
  • Подсолнечное масло — 200 мл
  • Соль — 15 г (корректировать по вкусу)
  • Черный молотый перец — 5 г

Время приготовления: 2 часа 30 минут
Количество порций: 6

Как приготовить

  1. Шаг 1. Подготовка компонентов. Тщательно вымойте овощи. Помидоры разрежьте на дольки. Морковь и лук очистите, нашинкуйте крупными кусками для удобства загрузки. У болгарского и острого перцев извлеките плодоножки и семена, чтобы сохранить упругость овощной массы без лишней влаги.
  2. Шаг 2. Измельчение. Пропустите все подготовленные овощи через мясорубку. Механическое измельчение предпочтительнее блендера: оно сохраняет волокнистую структуру, которая необходима для получения качественной намазки, а не пюре.
  3. Шаг 3. Варка. Переложите овощную массу в толстостенную кастрюлю. Добавьте сахар, соль, перец и масло. Перемешайте и поставьте на средний огонь до закипания.
  4. Шаг 4. Уваривание. Как только смесь закипит, снизьте интенсивность пламени. Варите закуску в течение 120 минут. Регулярно помешивайте массу, чтобы предотвратить прилипание ко дну. Помните, что правильная консистенция достигается постепенным выпариванием жидкости.
  5. Шаг 5. Фасовка. Горячую закуску распределите по заранее стерилизованным банкам. Герметично укупорьте их крышками. Храните заготовку исключительно в холодильнике для обеспечения безопасности продукта.
Экспертная проверка: специалист по заготовкам Наталья Гусева и повар Людмила Кравцова.

"При работе с большим количеством овощей начинайте с половинной дозировки соли и сахара. Окончательную корректировку проводите за 10 минут до завершения варки, когда вкус стабилизируется после выпаривания", — резюмировала специалист по заготовкам Наталья Гусева.

"Тщательная стерилизация стеклянной тары — обязательное условие при отсутствии уксуса в рецептуре. Даже для хранения в холодильнике банки должны быть обработаны паром не менее 10 минут", — предупредила повар Людмила Кравцова.

Этап Признак готовности
Первичное закипание Появление активных пузырьков по всей поверхности
Уваривание Уменьшение объема массы на 1/3, однородная густая консистенция

Помните, что отсутствие уксуса делает продукт чувствительным к температурному режиму. Никогда не оставляйте банку при комнатной температуре после вскрытия.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении закуски

Можно ли заменить подсолнечное масло на оливковое?

Технически это допустимо, однако оливковое масло холодного отжима при длительном нагреве теряет свои органолептические свойства. Используйте рафинированные виды масла для нейтрального профиля.

Почему важно использовать мясорубку, а не блендер?

Мясорубка сохраняет текстуру волокон овощей. Блендер разбивает структуру до состояния гомогенной пасты, что лишает закуску «домашнего» характера и плотности.

Сколько может храниться такая заготовка?

При соблюдении стерильности банок и хранении при температуре не выше +4°C закуска остается пригодной к употреблению до 3 месяцев.

Нужно ли удалять кожицу с помидоров?

В этом рецепте кожица измельчается вместе с мякотью. Если вы хотите получить максимально нежную консистенцию, предварительно ошпарьте томаты кипятком и снимите кожицу.

Работа с домашней консервацией требует внимания к деталям. Оцените качество ингредиентов так же, как вы делали бы это при проверке сливочного масла или выборе огурцов для маринования.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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