Черный кунжут дает десерту глубокий, чуть терпкий вкус и необычный серый оттенок. Я люблю этот рецепт за плотную текстуру — он получается чем-то средним между классическим пудингом и нежным тортом.
Температура выпекания: 180°C
Время в духовке: около 45 минут
Шаг 1. Замочите черный кунжут в воде на 30 минут. Это размягчит семена, чтобы потом получилось гладкое пюре без крупинок.
Шаг 2. Слейте воду и измельчите кунжут с помощью блендера или мясорубки до однородного состояния.
Шаг 3. Нагрейте молоко в кастрюле, всыпьте сахар, добавьте ванильный экстракт и доведите смесь до кипения.
Шаг 4. Растопите сливочное масло, вмешайте муку и перемешайте до однородности. Масло с мукой создадут основу, которая поможет десерту держать форму.
Шаг 5. Постепенно вливайте горячее молоко в масляную смесь, постоянно работая венчиком или ложкой, чтобы не было комочков.
Шаг 6. Добавьте яйца и подготовленное кунжутное пюре. Тщательно перемешайте — масса станет густой и приобретет характерный темный цвет.
Шаг 7. Влейте кипяченую воду и снова перемешайте до полной однородности состава.
Шаг 8. Перелейте массу в форму, предварительно застелив её пергаментом.
Шаг 9. Выпекайте при температуре 180°C около 45 минут. Края должны схватиться, а середина — перестать быть жидкой.
Шаг 10. Дайте десерту полностью остыть перед тем, как вынимать его из формы и нарезать.
От автора: я никогда не нарезаю этот десерт горячим. Только после полного охлаждения структура стабилизируется, и получаются аккуратные ровные кусочки с четким срезом.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.