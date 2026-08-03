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Элегантный десерт с необычным оттенком: рецепт плотного кунжутного пудинга для семейного чаепития

Еда

Черный кунжут дает десерту глубокий, чуть терпкий вкус и необычный серый оттенок. Я люблю этот рецепт за плотную текстуру — он получается чем-то средним между классическим пудингом и нежным тортом.

Десерт из черного кунжута
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Десерт из черного кунжута

Температура выпекания: 180°C

Время в духовке: около 45 минут

Ингредиенты

  • Черный кунжут — 200 г.
  • Молоко — 500 мл.
  • Сахар — 100 г.
  • сливочное масло — 200 г.
  • Мука — 100 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Кипяченая вода — 100 мл.
  • Ванильный экстракт — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Замочите черный кунжут в воде на 30 минут. Это размягчит семена, чтобы потом получилось гладкое пюре без крупинок.

Шаг 2. Слейте воду и измельчите кунжут с помощью блендера или мясорубки до однородного состояния.

Шаг 3. Нагрейте молоко в кастрюле, всыпьте сахар, добавьте ванильный экстракт и доведите смесь до кипения.

Шаг 4. Растопите сливочное масло, вмешайте муку и перемешайте до однородности. Масло с мукой создадут основу, которая поможет десерту держать форму.

Шаг 5. Постепенно вливайте горячее молоко в масляную смесь, постоянно работая венчиком или ложкой, чтобы не было комочков.

Шаг 6. Добавьте яйца и подготовленное кунжутное пюре. Тщательно перемешайте — масса станет густой и приобретет характерный темный цвет.

Шаг 7. Влейте кипяченую воду и снова перемешайте до полной однородности состава.

Шаг 8. Перелейте массу в форму, предварительно застелив её пергаментом.

Шаг 9. Выпекайте при температуре 180°C около 45 минут. Края должны схватиться, а середина — перестать быть жидкой.

Шаг 10. Дайте десерту полностью остыть перед тем, как вынимать его из формы и нарезать.

От автора: я никогда не нарезаю этот десерт горячим. Только после полного охлаждения структура стабилизируется, и получаются аккуратные ровные кусочки с четким срезом.

Почему это работает: сочетание сливочного масла и муки в начале процесса создает эмульсию. Когда в неё вливается горячее молоко, смесь загустеет, что предотвращает расслоение яиц и кунжутного пюре при выпекании.
Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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