Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годами лечили сердце и желудок, а причина оказалась в мозге: врачи раскрыли опасную маску депрессии
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых
Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах
Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам
В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок

Вкуснее любого торта: этот сметанный пирог семья будет просить печь каждые выходные

Еда

Главный секрет этого пирог — в двойной текстуре начинки, где нежность сметаны и сгущенного молока фиксируется взбитыми белками и крахмалом. В отличие от обычной заливки, такой метод создает эффект суфле, которое удерживает сок спелых слив и не дает песочному тесту размокнуть. Обязательный этап охлаждения превращает домашнюю выпечку в десерт ресторанного уровня, который держит идеальный срез даже при тонкой нарезке.

Пирог со сливами
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог со сливами

Секреты идеальной песочной основы

Основа пирога — классическое рассыпчатое тесто, которое требует деликатного подхода. Важно использовать мягкое сливочное масло комнатной температуры (около 22 °C), чтобы при взбивании с сахаром оно насытилось воздухом. Это гораздо эффективнее, чем просто перетирать холодное масло с мукой, как делается в некоторых рецептах выпечки. Желтки в составе обеспечивают эластичность и аппетитный золотистый оттенок.

"Чтобы дно пирога оставалось хрустящим и не впитывало влагу от фруктов, обязательно используйте предварительное запекание основы в течение 10 минут. Это создает барьер между тестом и начинкой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

При замесе старайтесь работать быстро. Длительный контакт с теплыми руками заставляет масло таять, что приводит к жесткости готового коржа. Если вы ищете более простые варианты без замеса, стоит обратить внимание на пирог без раскатки, однако именно классическая песочная база дает лучший контраст с нежным кремом.

Технология воздушной начинки

Начинка этого десерта — гибрид сметанного крема и нежного мусса. Использование сгущенного молока вместо части сахара придает глубокий сливочный вкус, напоминающий пломбир. Кукурузный крахмал выступает стабилизатором, связывая лишнюю влагу, которую выделяют сливы при нагревании. Это особенно важно, если плоды очень сочные, как в случае с сливовым блинным пирогом.

"Белки нужно взбивать до состояния 'твердых пиков' и вмешивать в общую массу только вручную, круговыми движениями лопаткой. Миксер на этом этапе противопоказан — он мгновенно разрушит пузырьки воздуха", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Выбор слив напрямую влияет на результат. Слишком мягкие фрукты могут деформироваться и превратиться в кашицу. Оптимально брать плотные плоды, которые сохранят текстуру, подобно тому как ведут себя карамелизованные фрукты в слоеном пироге с грушами.

Пошаговое приготовление

Процесс разделен на три ключевых этапа: подготовка формы, работа с тестом и финальная сборка с выпеканием. Подготовьте разъемную форму диаметром 24 см, застелив ее пергаментом.

"После того как достанете пирог из духовки, его середина может немного колыхаться — это нормально. Не пытайтесь допекать его до полной сухости в центре, иначе сметана расслоится. Все окончательно застынет в холодильнике", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ингредиент Количество Роль в рецепте
Мука пшеничная 250 г Основа структуры теста
Сметана 20-25% 250 г Кремовая база начинки
Сливы (без косточек) 300 г Фруктовый акцент и кислинка
Сливочное масло 100 г Рассыпчатость песочного коржа
Сгущенное молоко 75 г Сладость и карамельный аромат
Кукурузный крахмал 25 г Загуститель для стабильности

Ответы на популярные вопросы о сливовом пироге

Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным?

Да, но картофельного крахмала потребуется на 20% меньше, так как он обладает более сильными желирующими свойствами. Учтите, что кукурузный дает более гладкую текстуру без лишнего привкуса.

Почему начинка остается жидкой после выпекания?

Пирог должен пройти процесс стабилизации. Охлаждение в холодильнике в течение 2-4 часов является обязательным технологическим этапом. При комнатной температуре крем не застынет до нужной плотности.

Можно ли использовать замороженные сливы?

Да, но их нужно предварительно разморозить и полностью слить лишний сок. Также рекомендуется увеличить количество крахмала на 5-10 граммов, чтобы компенсировать избыточную влагу.

Что делать, если песочное тесто крошится при раскатке?

Если тесто слишком сухое, добавьте одну столовую ложку ледяной воды или дополнительный желток. Однако в этом рецепте тесто обычно получается мягким и легко распределяется по форме руками.

Читайте также

Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Авиация
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Здоровье
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Красота и стиль
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых
Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах
Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам
В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки
Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.