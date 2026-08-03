Его съедают, не дожидаясь зимы: рецепт итальянского лечо с белым вином и травами

Это блюдо не требует длительного томления до состояния пюре. Использование белого сухого вина придает овощам необходимую кислотность, а базилик формирует свежий аромат, характерный для средиземноморской кухни.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аппетитное домашнее лечо

Ингредиенты

Болгарский перец — 5 шт.

Помидоры — 5 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Белое сухое вино — 100 мл

Свежий базилик — 1 пучок

Растительное масло — 100 мл

Сахар — 5 г

Соль, черный молотый перец — по 3 г

Время приготовления: 35 минут

Количество порций: 4

Подготовка овощей

Шаг 1. Томаты. Ошпарьте помидоры кипятком, после чего снимите кожицу. Очищенные плоды нарежьте средним кубиком. Удаление кожицы необходимо для получения однородной текстуры томатного соуса без жестких фрагментов. Шаг 2. Нарезка. Лук нашинкуйте полукольцами, чеснок нарежьте тонкими слайсами. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте соломкой шириной 1 см. Равномерная нарезка перца критически важна для равномерного прогрева овощей.

Термическая обработка

Шаг 3. Пассеровка. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте лук с чесноком 6 минут на среднем огне до прозрачности. Добавьте перец и тушите еще 10 минут, периодически помешивая. Шаг 4. Деглазирование и тушение. Влейте вино, добавьте нарезанные томаты и сахар. Деглазирование — процесс растворения прижаренных соков со дна посуды вином — значительно обогащает вкус готового блюда. Тушите смесь 15 минут при слабом кипении. Шаг 5. Финализация. Добавьте мелко рубленный базилик. Снимите сковороду с огня и дайте лечо настояться под крышкой 4 минуты.

"Для сохранения упругости перца важно не превышать время термообработки, так как избыточное воздействие превращает овощи в кашицеобразную массу", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

"Использование вина требует полного испарения алкогольной составляющей, иначе резкий спиртовой аромат испортит баланс сахара и естественной сладости томатов", — добавила специалист Наталья Гусева.

Ингредиент Функция в рецепте Белое вино Регуляция кислотности и экстракция вкуса Сахар Баланс кислотности томатов Базилик Формирование ароматического профиля

Ответы на популярные вопросы о приготовлении лечо

Можно ли заменить свежий базилик сушеным?

Да, но количество следует сократить в три раза. Вводите сухие травы за 5 минут до окончания тушения.

Нужно ли стерилизовать банки для этого лечо?

Так как блюдо рассчитано на употребление сразу, стерилизация не требуется. Храните готовый продукт в холодильнике не более 3 суток.

Почему лечо стало горчить?

Причиной может быть пережженный чеснок. Следите, чтобы он стал золотистым, а не коричневым, на этапе пассеровки.

Можно ли добавить другие овощи?

Добавление кабачков или баклажанов изменит консистенцию. Для сохранения структурности блюда увеличивайте время тушения на 5-7 минут.

Секрет шефа: Чтобы базилик не потерял аромат при нагревании, вводите его в самом конце, когда блюдо уже снято с огня, или используйте метод "ароматизации" — просто прижмите свежие листья к горячим овощам на 2 минуты перед подачей.

При работе с большим объемом овощей важно не перегружать сковороду, чтобы продукты не начали вариться в собственном соку, а обжаривались равномерно.

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