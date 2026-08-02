Завтрак за 10 минут: хрустящая лепёшка с колбасно-сырной начинкой на сковороде

Секрет идеальной утренней яичницы кроется в обычной пшеничной лепёшке: если накрыть ею жарящиеся яйца, блюдо превращается в хрустящую закрытую тортилью. Этот приём позволяет не только сохранить сочность начинки, но и превратить обычный завтрак в удобную порционную закуску, которую можно есть руками.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тортилья с яйцом

Подготовка ингредиентов и основы

Для приготовления сытного завтрака потребуется стандартный набор продуктов, который найдется в каждом холодильнике. Основой служит одна пшеничная тортилья, пара крупных яиц и по 50 граммов варёной колбасы и твердого сыра. Колбасу следует нарезать небольшими кубиками или соломкой — так она быстрее подрумянится и равномерно распределится по поверхности.

"Чтобы завтрак получился по-настоящему вкусным, колбасу нужно обязательно слегка обжарить до появления легкой корочки. Это даст блюду необходимый аромат копченостей, который отлично сочетается с нейтральным вкусом яиц", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Яйца нужно предварительно разбить в отдельную емкость, добавить соль и черный молотый перец. Важный нюанс: массу не нужно взбивать миксером или венчиком до пены. Достаточно просто перемешать всё вилкой до однородности. Подобный подход часто применяется, когда готовят завтрак из овощей, чтобы сохранить плотность структуры.

Техника сборки на сковороде

На разогретую сковороду с ложкой растительного масла выкладывают колбасу, а затем вливают яичную смесь. Пока яйца не успели схватиться, сверху аккуратно кладут тортилью, слегка прижимая её ладонью или лопаткой. Это необходимо, чтобы лепёшка "приклеилась" к яичному слою. Готовить нужно на среднем огне примерно две минуты.

"Самый ответственный момент — переворачивание. Используйте плоскую тарелку: накройте ею сковороду, переверните конструкцию и аккуратно верните лепешку на огонь яичной стороной вверх. Так вы не повредите нежную структуру", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

После переворота тортилья оказывается внизу и начинает поджариваться, становясь хрустящей. Если вам нравятся необычные текстуры, вспомните, как хрустящий хворост становится невесомым благодаря добавлению крепких напитков — здесь же эффект достигается за счет контакта сухой лепешки с раскаленной поверхностью.

Финальный этап и подача

На горячий яичный слой высыпают натертый сыр и рубленую зелень. Сковороду накрывают крышкой на пару минут, убавив огонь до минимума. За это время сыр расплавится, объединяя колбасу и яйца в единую сочную начинку. Это блюдо напоминает быстрый закрытый пирог или пиццу.

Ингредиент Вес/Кол-во Рекомендация Тортилья 1 шт. Используйте пшеничную или кукурузную Яйца 2 шт. Перемешивать вилкой без взбивания Колбаса вареная 50 г Можно заменить ветчиной или сосисками Сыр твердый 50 г Выбирайте сорта, которые хорошо плавятся

Готовую тортилью выкладывают на доску и нарезают сегментами. Такой формат идеально подходит для быстрого перекуса. Подобная практичность ценится и в других рецептах, например, когда готовят домашние котлеты с добавлением творога для мягкости — минимум усилий при стабильном результате.

"Главная ошибка при жарке тортильи — слишком сильный огонь на финальном этапе. Лепешка сгорит быстрее, чем сыр успеет расплавиться, поэтому важно вовремя снизить температуру", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Ответы на популярные вопросы о тортилье с яйцом

Можно ли использовать лаваш вместо тортильи?

Да, обычный тонкий лаваш подойдет. Вырежьте из него круг по диаметру вашей сковороды, чтобы он плотно прилегал к яичной смеси.

Нужно ли смазывать тортилью маслом сверху?

В этом нет необходимости. Масла, на котором жарилась колбаса и яйца, вполне достаточно для того, чтобы лепешка стала хрустящей после переворота.

Что делать, если сыр плохо плавится?

Добавьте буквально чайную ложку воды на свободный край сковороды и сразу накройте крышкой. Пар ускорит процесс плавления сыра.

Как хранить готовую тортилью?

Блюдо лучше есть сразу горячим. При разогреве в микроволновке лепешка станет мягкой и потеряет свой хруст, поэтому лучше использовать сковороду.

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