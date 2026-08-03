Коржи хрустят, начинка тает: слоёный пирог с грушами получается изысканнее шарлотки

Когда привычная шарлотка перестает удивлять, на смену ей приходит слоёный "Бонапарт". Главный секрет этого десерта заключается в двойной термической обработке: груши сначала карамелизуются с ванилью, а затем запекаются под "одеялом" из теста, сохраняя сочность.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирог с грушей

Финальный штрих — горячая апельсиновая глазировка, которая создает на поверхности хрустящую блестящую корочку с легкой цитрусовой кислинкой, превращая домашнюю выпечку в ресторанное блюдо.

Подготовка основы и начинки

Для создания идеального десерта важно правильно подготовить слоеное тесто. Разделите 400 г теста на две части. Первую раскатайте в квадрат (примерно 25 × 25 см), часто наколите вилкой и отправьте в духовку при 180 °C на 10 минут. Предварительное выпекание нижнего коржа гарантирует, что дно не размокнет от фруктового сока и останется хрустящим.

"Чтобы нижний слой не превратился в кашу под тяжестью фруктов, обязательно добейтесь светлой золотистой корочки при первом этапе выпекания", — отметил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Начинка требует особого внимания. 300 г груш нарежьте кубиками и прогрейте на 50 г сливочного масла около 2 минут. Добавьте 25 г сахара и 10 г ванильного сахара. Главный технологический нюанс — смешивание 15 г крахмала с 50 мл холодных сливок. Эту смесь нужно влить к грушам и помешивать до загустения, создавая влажную консистенцию, напоминающую густой крем. Перед сборкой начинку необходимо полностью остудить.

Сборка и карамелизация

Вторую часть теста раскатайте чуть шире первого коржа. На подпеченную основу выложите грушевый крем, накройте сырым пластом и подверните его края под низ. Для выхода пара сделайте несколько надрезов, смажьте верх смесью желтка с водой (10 мл) и выпекайте при 180 °C еще 25–30 минут. В отличие от того, как готовится творожный пирог, здесь важно не пересушить фрукты.

"Апельсиновый сироп нужно наносить, пока пирог еще обжигает руки. Так глазурь лучше впитается в верхние слои теста и создаст тот самый глянцевый эффект", — объяснила Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Пока идет выпечка, приготовьте глазурь: 60 мл апельсинового сока, 30 г коричневого сахара и цедру доведите до кипения и поварите 2 минуты. Горячий «Бонапарт» полейте этим сиропом. Подавать десерт лучше полностью остывшим, когда все слои «схватятся».

"Если вы любите более насыщенные ароматы, добавьте в апельсиновый сироп щепотку корицы или звездочку бадьяна — это усилит зимний характер десерта", — подчеркнула в разговоре с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Ингредиент Роль в рецепте Рекомендация Груши Основа вкуса Выбирайте твердые сорта (Конференция) Крахмал + сливки Загуститель Смешивать только в холодном виде Апельсиновый сок Глазурь Свежевыжатый сок даст больше аромата Слоеное тесто Каркас Размораживать медленно в холодильнике

Ответы на популярные вопросы о грушевом пироге

Можно ли использовать консервированные груши?

Да, но в этом случае уменьшите количество сахара при карамелизации и тщательно слейте лишний сироп перед нарезкой.

Что делать, если сироп получился слишком жидким?

Проварите его лишнюю минуту на сильном огне до состояния легкой тягучести, но не доводите до состояния жесткой карамели.

Как добиться максимального хруста теста?

Не открывайте духовку первые 15 минут выпекания основного изделия, чтобы сохранить температурный режим для расслоения теста.

Можно ли заменить апельсиновый сок лимонным?

Можно, но тогда увеличьте норму сахара в сиропе в полтора раза, чтобы сбалансировать высокую кислотность лимона.

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