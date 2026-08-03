Выпечка, ради которой откладывают все дела: секрет пышных медовых плюшек на сливках

Главный секрет пышных медовых плюшек кроется в моменте добавления изюма: если вмешать сушеные ягоды в самом конце замеса, они не успеют пустить сок и не утяжелят сливочное тесто. Использование подогретых сливок вместо молока обеспечивает выпечке особую нежность и глубокий домашний аромат, который сохраняется даже после остывания.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain медовые плюшки

Основа для идеального сливочного теста

Для приготовления сдобного теста важно подготовить качественные жиры. Сливки жирностью 20 % делают структуру более стабильной, чем при использовании молока. Чтобы плюшки получились действительно вкусными, необходимо убедиться, что вы используете натуральное сливочное масло без растительных примесей, так как маргарин может дать неприятный привкус при нагревании меда.

"При работе с дрожжевым тестом на сливках важно не перегреть жидкость для опары. Температура выше 40 градусов просто погубит дрожжи, и выпечка получится "дубовой"", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Для замеса потребуется 500 г пшеничной муки, 200 мл подогретых сливок, 100 г меда и 50 г сахара. Сладость здесь сбалансирована: мед дает аромат, а сахар помогает дрожжам начать работу. Также подготовьте 2 куриных яйца, 100 г растопленного сливочного масла, 7 г сухих дрожжей, 150 г изюма и щепотку соли для усиления вкуса.

Пошаговая технология приготовления

Начните с активации дрожжей: растворите их в теплых сливках с добавлением небольшой части сахара и оставьте на 10 минут до появления пены. В глубокую емкость просейте муку — это насытит ее кислородом. Добавьте яйца, остывшее растопленное масло, мед, соль и готовую опару. Вымешивайте массу до тех пор, пока она не станет эластичной и перестанет липнуть к поверхности. В отличие от приготовления блинного пласта в духовке, дрожжевое тесто требует времени на отдых.

Действие Результат Промывка и сушка изюма Равномерное распределение, отсутствие лишней влаги Расстойка на противне Пышная форма и отсутствие трещин при запекании Использование меда Янтарный цвет корочки и характерный аромат

После замеса вмешайте промытый и тщательно обсушенный изюм. Сформируйте заготовки и обязательно оставьте их на противне в теплом месте на 30-40 минут для расстойки. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 20-25 минут. Если вы любите более сложные начинки, можно изучить секреты приготовления заварного крема, чтобы подать его отдельно к теплым плюшкам.

"Медовое тесто темнеет быстрее обычного из-за карамелизации сахаров в меде. Если видите, что верхушки уже золотистые, а внутри булочка еще сыровата, накройте противень фольгой", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Тонкости работы с медом и изюмом

Мед делает тесто более тяжелым, поэтому важно не увеличивать его количество сверх нормы. Если мед засахарился, его нужно слегка растопить на водяной бане, но не кипятить, чтобы сохранить полезные свойства и аромат. Изюм лучше выбирать темных сортов — он гармоничнее сочетается со сливочным вкусом сливок. Для тех, кто предпочитает быстрые десерты, подойдут шоко-ириски для всей семьи, но именно дрожжевая выпечка создает в доме уют.

"Домашняя выпечка всегда выигрывает за счет свежести. Если плюшки остались на следующий день, просто прогрейте их в микроволновке 10-15 секунд под крышкой — пар вернет мякишу первоначальную мягкость", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Ответы на популярные вопросы о медовых плюшках

Можно ли заменить сливки молоком?

Да, замена возможна, однако плюшки потеряют часть своей сливочной мягкости. В этом случае рекомендуется немного увеличить количество сливочного масла.

Почему изюм нужно добавлять в конце?

При длительном замесе сушеные ягоды могут деформироваться и окрасить тесто в серый цвет, а лишняя влага от непросушенного изюма помешает подъему дрожжей.

Как понять, что плюшки пропеклись?

Ориентируйтесь на золотисто-коричневый цвет и сухую деревянную шпажку. Также готовая булочка при легком нажатии должна быстро восстанавливать форму.

Можно ли использовать жидкие дрожжи или закваску?

Можно, но потребуется перерасчет времени расстойки. Сухие дрожжи обеспечивают наиболее быстрый и предсказуемый результат для данного рецепта.

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