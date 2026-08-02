Не успели подать, а уже просят добавки: эта закуска покорит семью вкусом и ароматом

В этой закуске томатный соус выполняет не только роль вкусового дополнения, но и работает как консервант. Кислота томатов в сочетании с сахаром и термической обработкой позволяет сохранить структуру овощей, чтобы они оставались упругими, а не превратились в кашу.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Болгарский перц в томатном соусе с чили и чесноком

Ингредиенты

Болгарский перец 2.5 кг.

Томат (помидор) 1.2 кг.

Лук репчатый 800 г.

Сахар-песок 12 г.

Масло подсолнечное рафинированное 180 мл.

Чеснок 65 г.

Соль 40 г.

Чили зеленый 25 г.

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте банки и крышки: вымойте их и простерилизуйте. Очистите лук и чеснок. Из сладкого перца удалите плодоножки и семена, затем разрежьте каждый стручок пополам, а полученные части — на три продольных ломтика. Выбирайте плотные сорта перца, чтобы кусочки не размякли при варке.

Шаг 2. Измельчите чеснок прессом или на мелкой терке. Зеленый чили порубите ножом; семена удалите, если хотите снизить остроту заготовки.

Шаг 3. Нарежьте помидоры дольками и вместе с луком пропустите их через мясорубку с мелкой решеткой. Полученное жидкое пюре перелейте в кастрюлю.

Шаг 4. Добавьте в массу соль, сахар, измельченный чили и масло. Перемешайте и поставьте на слабый огонь. После закипания варите 15 минут, помешивая лопаткой — это предотвратит пригорание густого соуса.

Шаг 5. Положите в кипящий соус ломтики сладкого перца. Варите 10 минут после повторного закипания. В самом конце добавьте чеснок и проварите еще две минуты, стараясь не повредить структуру овощей.

Шаг 6. Распределите содержимое по банкам и герметично закатайте. Переверните емкости дном вверх и укутайте плотной тканью до полного остывания (обычно это занимает около суток), после чего уберите в место хранения.

Комментарий автора: я рекомендую добавлять чеснок в последние две минуты варки. Если подвергнуть его длительному нагреву, характерный аромат станет менее выразительным и может приобрести специфический «вареный» оттенок.

Безопасность: при приготовлении домашних заготовок строго соблюдайте чистоту инвентаря и тары. Помните, что домашняя консервация требует соблюдения всех этапов стерилизации и герметизации для предотвращения порчи продукта.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева отмечает, что при использовании мясорубки вместо блендера текстура соуса получается более традиционной и менее склонной к чрезмерному вспениванию при кипении.