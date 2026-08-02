Не успели подать, а уже просят добавки: эта закуска покорит семью вкусом и ароматом

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Еда

В этой закуске томатный соус выполняет не только роль вкусового дополнения, но и работает как консервант. Кислота томатов в сочетании с сахаром и термической обработкой позволяет сохранить структуру овощей, чтобы они оставались упругими, а не превратились в кашу.

Болгарский перц в томатном соусе с чили и чесноком
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перц в томатном соусе с чили и чесноком

Ингредиенты

  • Болгарский перец 2.5 кг.
  • Томат (помидор) 1.2 кг.
  • Лук репчатый 800 г.
  • Сахар-песок 12 г.
  • Масло подсолнечное рафинированное 180 мл.
  • Чеснок 65 г.
  • Соль 40 г.
  • Чили зеленый 25 г.

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте банки и крышки: вымойте их и простерилизуйте. Очистите лук и чеснок. Из сладкого перца удалите плодоножки и семена, затем разрежьте каждый стручок пополам, а полученные части — на три продольных ломтика. Выбирайте плотные сорта перца, чтобы кусочки не размякли при варке.

Шаг 2. Измельчите чеснок прессом или на мелкой терке. Зеленый чили порубите ножом; семена удалите, если хотите снизить остроту заготовки.

Шаг 3. Нарежьте помидоры дольками и вместе с луком пропустите их через мясорубку с мелкой решеткой. Полученное жидкое пюре перелейте в кастрюлю.

Шаг 4. Добавьте в массу соль, сахар, измельченный чили и масло. Перемешайте и поставьте на слабый огонь. После закипания варите 15 минут, помешивая лопаткой — это предотвратит пригорание густого соуса.

Шаг 5. Положите в кипящий соус ломтики сладкого перца. Варите 10 минут после повторного закипания. В самом конце добавьте чеснок и проварите еще две минуты, стараясь не повредить структуру овощей.

Шаг 6. Распределите содержимое по банкам и герметично закатайте. Переверните емкости дном вверх и укутайте плотной тканью до полного остывания (обычно это занимает около суток), после чего уберите в место хранения.

Комментарий автора: я рекомендую добавлять чеснок в последние две минуты варки. Если подвергнуть его длительному нагреву, характерный аромат станет менее выразительным и может приобрести специфический «вареный» оттенок.

Безопасность: при приготовлении домашних заготовок строго соблюдайте чистоту инвентаря и тары. Помните, что домашняя консервация требует соблюдения всех этапов стерилизации и герметизации для предотвращения порчи продукта.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева отмечает, что при использовании мясорубки вместо блендера текстура соуса получается более традиционной и менее склонной к чрезмерному вспениванию при кипении.

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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