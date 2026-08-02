Овощи больше не превращаются в кашу: новый способ запекания раскрывает вкус баклажанов и цукини

В этом рецепте я меняю привычную технологию: вместо того чтобы томить овощи в соусе, я запекаю их по отдельности. Так каждый ломтик сохраняет свою структуру и приобретает румяную корочку, а финальный вид блюда остается элегантным.
Шаг 1. Подготовьте овощи: вымойте и обсушите их. Баклажан нарежьте кружками толщиной 7-10 мм. Чтобы убрать лишнюю горечь, щедро присыпьте ломтики солью и оставьте на 20 минут. После этого промойте баклажаны под водой и тщательно промокните бумажными полотенцами — лишняя влага мешает подрумяниванию.
Шаг 2. Нарежьте помидоры и цукини кружками такой же толщины (7-10 мм). Разогрейте духовку до 190-200 °С, застелите противень бумагой или специальным ковриком для выпечки.
Шаг 3. Разложите овощи на противне аккуратными рядками. Приправьте их солью и свежемолотым чёрным перцем, сбрызните оливковым маслом. Запекайте около 20 минут: поверхность должна стать золотистой.
Шаг 4. Сделайте заправку. Очистите чеснок, крупно порубите его ножом вместе с маслинами и анчоусами. Переложите смесь в блендер и измельчите до состояния пасты. Соедините полученную массу с соусом песто и 2 ст. л. оливкового масла, перемешайте до однородности.
Шаг 5. Соберите блюдо. Выкладывайте запечённые овощи на тарелку в виде "башенок", чередуя баклажан, помидор и цукини. Каждый слой промазывайте соусом из песто. В конце сбрызните готовые стопки оливковым маслом.
От автора: Я обычно подаю эти башенки комнатной температуры. Если дать им постоять несколько минут после сборки, соус лучше объединит вкус запечённых овощей и солоноватых анчоусов.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при нарезке овощей важно соблюдать одинаковую толщину ломтиков. Это обеспечит равномерное пропекание всех ингредиентов одновременно и позволит "башенкам" стоять устойчиво.
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