Овощи больше не превращаются в кашу: новый способ запекания раскрывает вкус баклажанов и цукини

В этом рецепте я меняю привычную технологию: вместо того чтобы томить овощи в соусе, я запекаю их по отдельности. Так каждый ломтик сохраняет свою структуру и приобретает румяную корочку, а финальный вид блюда остается элегантным.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Французская рататуй-запеканка

Ингредиенты

Баклажан

Цукини

Томат (помидор)

Маслины без косточек

Соус песто из базилика

Филе анчоуса

Чеснок

Масло оливковое Extra Vergine

Перец чёрный молотый

Соль

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте овощи: вымойте и обсушите их. Баклажан нарежьте кружками толщиной 7-10 мм. Чтобы убрать лишнюю горечь, щедро присыпьте ломтики солью и оставьте на 20 минут. После этого промойте баклажаны под водой и тщательно промокните бумажными полотенцами — лишняя влага мешает подрумяниванию.

Шаг 2. Нарежьте помидоры и цукини кружками такой же толщины (7-10 мм). Разогрейте духовку до 190-200 °С, застелите противень бумагой или специальным ковриком для выпечки.

Шаг 3. Разложите овощи на противне аккуратными рядками. Приправьте их солью и свежемолотым чёрным перцем, сбрызните оливковым маслом. Запекайте около 20 минут: поверхность должна стать золотистой.

Шаг 4. Сделайте заправку. Очистите чеснок, крупно порубите его ножом вместе с маслинами и анчоусами. Переложите смесь в блендер и измельчите до состояния пасты. Соедините полученную массу с соусом песто и 2 ст. л. оливкового масла, перемешайте до однородности.

Шаг 5. Соберите блюдо. Выкладывайте запечённые овощи на тарелку в виде "башенок", чередуя баклажан, помидор и цукини. Каждый слой промазывайте соусом из песто. В конце сбрызните готовые стопки оливковым маслом.

От автора: Я обычно подаю эти башенки комнатной температуры. Если дать им постоять несколько минут после сборки, соус лучше объединит вкус запечённых овощей и солоноватых анчоусов.

Почему это работает: Запекание овощей по отдельности предотвращает их превращение в кашу, что часто случается при традиционном тушении рататуя. Контраст между плотным запечённым баклажаном и ярким соусом песто создаёт более выразительный вкус.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при нарезке овощей важно соблюдать одинаковую толщину ломтиков. Это обеспечит равномерное пропекание всех ингредиентов одновременно и позволит "башенкам" стоять устойчиво.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова