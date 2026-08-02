Обычная паста раскрылась по-новому: несколько простых продуктов создали насыщенный вкус

Иногда хочется приготовить что-то вроде итальянской пасты, но заглянув в холодильник, понимаешь, что классического набора из базилика и пармезана под рукой нет. В такие моменты я не пытаюсь искать идеальные заменители, а просто импровизирую с тем, что есть в хозяйстве. Получается блюдо, которое уже не претендует на строгое соблюдение традиций, но по вкусу выходит даже интереснее оригинала.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Овощная паста с соусом песто

Однажды я приготовила такой вариант, когда ко мне зашла подруга. Мы обе любим яркие, солоноватые вкусы, и сочетание творожного сыра с миндалём оказалось очень удачным. Эта паста не требует долгого стояния у плиты, а весь акцент здесь смещён на ароматный соус, который можно собрать из любой доступной зелени.

Ингредиенты

Паста (например, спагетти)

Зелень (базилик и другие виды по наличию)

Оливки (черные и зеленые)

Миндаль жареный

Чеснок

Сыр творожный

Масло оливковое

Соль морская

Перец чёрный молотый

Приготовление

Шаг 1. Подготовьте основу для соуса. Оливки черного и зеленого цвета разрежьте на части, удалив косточки. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и удалите стебли. Листья мелко нарежьте, а жареный миндаль порубите крупными кусочками.

Шаг 2. В ступке разотрите очищенный чеснок с щепоткой морской соли. Постепенно добавляйте в ступку нарезанную зелень, миндаль и оливки, чередуя ингредиенты и подливая понемногу оливковое масло.

Шаг 3. Разотрите массу до состояния однородной пасты. Переложите полученную смесь в миску, добавьте творожный сыр и тщательно перемешайте. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.

Шаг 4. Отварите пасту в большом количестве подсоленной воды до состояния аль денте, следуя инструкции на упаковке. Откиньте макароны на дуршлаг.

Шаг 5. Разложите пасту по тарелкам, слегка сбрызните оливковым маслом. В центр каждой порции выложите по две столовых ложки готового песто. Подавайте сразу.

От автора: я обычно не перемешиваю соус с пастой в кастрюле, а выкладываю его сверху горкой. Так блюдо выглядит эстетичнее, а каждый может сам регулировать количество песто в каждой вилке.

Такой подход к соусу позволяет использовать любые остатки зелени из холодильника, превращая их в полноценный обед. Важно лишь соблюдать баланс между соленостью оливок и мягкостью творожного сыра.

"В данной вариации творожный сыр выступает в роли стабилизатора текстуры, заменяя твердый сыр. Чтобы соус остался воздушным, важно не перетереть миндаль в муку, а оставить мелкие кусочки — это создаст приятный контраст текстур в мягком блюде", — объяснила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: Если у вас нет ступки, можно использовать блендер, но импульсными нажатиями, чтобы соус не превратился в однородное пюре, а сохранил зернистость орехов и оливок.