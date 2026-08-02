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Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией

Еда

Кабачок — продукт нейтральный, но при правильной обработке он становится идеальной основой для бархатистых супов. Ключ к успеху кроется в пассеровке овощей и эмульгировании с плавленым сыром, что дает плотность без использования тяжелых сливок.

Крем-суп из кабачков с сухариками
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем-суп из кабачков с сухариками

Содержание

  • Ингредиенты для основы и сухариков
  • Технология подготовки овощей
  • Процесс приготовления супа
  • Приготовление чесночных гренок
  • Советы по текстуре и подаче

Ингредиенты

  • Кабачки свежие — 650 г
  • Картофель — 250 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Морковь — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вода фильтрованная — 700 мл
  • Сыр плавленый (высокого качества) — 125 г
  • Масло растительное — 30 мл
  • Соль, черный перец — по норме
  • Хлеб для тостов — 3 ломтика
  • Прованские травы — 2 г

Как приготовить

  1. Подготовка. Очистите овощи. Лук нашинкуйте мелким кубиком, чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Морковь пропустите через терку с крупным сечением. Картофель и кабачки нарежьте равномерным кубиком по 1,5 см — это обеспечит одинаковое время готовности.
  2. Пассеровка. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Обжаривайте лук до прозрачности, затем введите чеснок и морковь. Продолжайте прогревать 3 минуты до появления аромата. Добавьте картофель и кабачки, обжаривайте при интенсивном нагреве 5 минут, постоянно перемешивая, чтобы овощи "запечатались".
  3. Варка. Залейте овощи горячей водой так, чтобы жидкость покрывала их лишь на 1-2 см. Посолите, накройте крышкой и варите на умеренном огне 15-20 минут. Картофель должен стать мягким настолько, чтобы разламываться от нажатия лопаткой.
  4. Работа с текстурой. Снимите кастрюлю с огня, введите плавленый сыр. Пробейте массу погружным блендером до состояния эмульсии. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте 50 мл кипятка. Доведите до легкого кипения, поперчите и снимите с плиты.

Приготовление хрустящего акцента

Для гренок нарежьте хлеб кубиками. Смешайте 1 ст. л. масла с прованскими травами и измельченным чесноком. Распределите смесь по хлебу, выложите на противень и подсушите в духовке при 180 °C 7 минут до золотистого колера.

Компонент Функция в супе
Кабачок Объем и нежная текстура
Картофель Натуральный загуститель (крахмал)
Плавленый сыр Стабилизация эмульсии и вкус

Ответы на популярные вопросы о приготовлении супа

Можно ли заменить плавленый сыр сливками?

Да, используйте жирные сливки (20-33%), но учитывайте, что сыр дает более выраженную пикантность и плотность эмульсии.

Почему суп расслаивается после блендера?

Скорее всего, овощи были недоварены или недостаточно обжарены. Соблюдайте время варки, указанное в технологии приготовления овощей.

Как добиться идеально гладкой текстуры?

Используйте погружной блендер с высокой мощностью и не допускайте попадания крупных кусков картофеля в массу.

Сколько хранить готовый суп?

Суп с сыром лучше употреблять сразу, так как при повторном разогреве структура эмульсии может нарушиться, как это бывает в рецептах с майонезной или сырной заправкой.

"Правильный баланс крахмала и жиров — залог успеха любого крем-супа, будь то овощное пюре или сложные блюда вроде террина", — подчеркнула повар Людмила Кравцова.

"Использование качественного плавленого сыра позволяет обойтись без добавления покупных загустителей, что важно для сохранения чистого вкуса овощей, как в салатах с нежными заправками", — констатировала специалист по заготовкам Наталья Гусева.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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