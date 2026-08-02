Кабачок снова удивил: обычный овощ превратились в крем-суп с плотной эмульсией

Кабачок — продукт нейтральный, но при правильной обработке он становится идеальной основой для бархатистых супов. Ключ к успеху кроется в пассеровке овощей и эмульгировании с плавленым сыром, что дает плотность без использования тяжелых сливок.
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем-суп из кабачков с сухариками
Содержание
Ингредиенты для основы и сухариков
Технология подготовки овощей
Процесс приготовления супа
Приготовление чесночных гренок
Советы по текстуре и подаче
Ингредиенты
Кабачки свежие — 650 г
Картофель — 250 г
Лук репчатый — 150 г
Морковь — 120 г
Чеснок — 2 зубчика
Вода фильтрованная — 700 мл
Сыр плавленый (высокого качества) — 125 г
Масло растительное — 30 мл
Соль, черный перец — по норме
Хлеб для тостов — 3 ломтика
Прованские травы — 2 г
Как приготовить
Подготовка. Очистите овощи. Лук нашинкуйте мелким кубиком, чеснок раздавите ножом и мелко порубите. Морковь пропустите через терку с крупным сечением. Картофель и кабачки нарежьте равномерным кубиком по 1,5 см — это обеспечит одинаковое время готовности.
Пассеровка. В кастрюле с толстым дном разогрейте масло. Обжаривайте лук до прозрачности, затем введите чеснок и морковь. Продолжайте прогревать 3 минуты до появления аромата. Добавьте картофель и кабачки, обжаривайте при интенсивном нагреве 5 минут, постоянно перемешивая, чтобы овощи "запечатались".
Варка. Залейте овощи горячей водой так, чтобы жидкость покрывала их лишь на 1-2 см. Посолите, накройте крышкой и варите на умеренном огне 15-20 минут. Картофель должен стать мягким настолько, чтобы разламываться от нажатия лопаткой.
Работа с текстурой. Снимите кастрюлю с огня, введите плавленый сыр. Пробейте массу погружным блендером до состояния эмульсии. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте 50 мл кипятка. Доведите до легкого кипения, поперчите и снимите с плиты.
Приготовление хрустящего акцента
Для гренок нарежьте хлеб кубиками. Смешайте 1 ст. л. масла с прованскими травами и измельченным чесноком. Распределите смесь по хлебу, выложите на противень и подсушите в духовке при 180 °C 7 минут до золотистого колера.
Компонент
Функция в супе
Кабачок
Объем и нежная текстура
Картофель
Натуральный загуститель (крахмал)
Плавленый сыр
Стабилизация эмульсии и вкус
Ответы на популярные вопросы о приготовлении супа
Можно ли заменить плавленый сыр сливками?
Да, используйте жирные сливки (20-33%), но учитывайте, что сыр дает более выраженную пикантность и плотность эмульсии.
"Использование качественного плавленого сыра позволяет обойтись без добавления покупных загустителей, что важно для сохранения чистого вкуса овощей, как в салатах с нежными заправками", — констатировала специалист по заготовкам Наталья Гусева.
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.