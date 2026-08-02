Как выбрать сливочное масло: признаки качества на ценнике, этикетке и на зубах

Сливочное масло — продукт с высокой плотностью сырья, где на каждый килограмм готового изделия уходит около 20 литров коровьего молока. Попытки производителей снизить себестоимость приводят к появлению на прилавках суррогатов, которые лишь имитируют вкус и цвет настоящего продукта. Как разобраться в этой путанице "Доктору Питеру" рассказала доцент кафедры технологии молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия Российского биотехнологического университета Инна Ионова.
Себестоимость натурального сливочного масла напрямую зависит от рыночной цены на молоко. Массовое использование растительных жиров — это способ удешевления процесса, на который идут недобросовестные изготовители. Потребителю следует насторожиться, если стоимость пачки значительно ниже среднего рыночного уровня для данной категории товаров.
В настоящем сливочном масле перечень ингредиентов предельно короток. В него входят исключительно сливки или пастеризованные сливки, иногда с добавлением соли. Любые растительные масла, заменители молочного жира или стабилизаторы переводят продукт в разряд сливочно-растительных спредов или масляных паст.
Качественное масло обладает тонким молочным ароматом и чистым сливочным вкусом с естественной сладостью. Наличие прогорклых нот или металлического привкуса свидетельствует об использовании некачественного сырья или избытке химических добавок в процессе производства. Цвет может варьироваться от белого до умеренно желтого, что зависит от рациона коров и сезонности надоев.
При покупке ориентируйтесь на структуру продукта. После извлечения из холодильника настоящее сливочное масло обладает высокой твердостью и при попытке сделать срез или намазать его на хлеб должно крошиться. Если брикет легко размазывается сразу после покупки, это указывает на высокое содержание низкоплавких растительных жиров, которые меняют физические свойства молочного продукта.
Профессионалы подчеркивают важность соблюдения технологии для сохранения текстуры и безопасности продукта.
|Признак
|Натуральное масло
|Спред/Фальсификат
|Консистенция после холода
|Крошится, твердое
|Легко мажется
|Вкус
|Сливочный, сладковатый
|Металлический, прогорклый
Цвет зависит от каротина в молоке, поэтому допустимы оттенки от белого до желтого. Это не является точным индикатором натуральности.
Это признак высокой концентрации молочного жира, который застывает при низких температурах. Это нормальное поведение качественного продукта.
Маркировка ГОСТ запрещена для продуктов с растительными жирами. Однако недобросовестные производители могут использовать ее незаконно, поэтому изучайте состав.
Оставьте кусочек при комнатной температуре. Настоящее масло станет мягким равномерно, без выделения капель воды или отделения странных фракций.
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