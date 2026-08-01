Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной

Кешью ценятся за природную сливочность и мягкую сладость, поэтому для приготовления пасты из них не нужны сахар или молоко. Весь секрет здесь в правильном прогреве орехов и терпении при измельчении: только так можно добиться однородной текстуры без комочков.
Шаг 1. Разогрейте духовку до 150 °C. Переберите кешью, удалив поврежденные или темные орехи, и распределите их по противню ровным слоем. Подсушивайте 8-10 минут. Важно не пережарить продукт: чтобы паста осталась светлой, сильный румянец не допускается.
Шаг 2. Выньте противень и дайте орехам остыть в течение 10 минут. Пересыпьте их в чашу мощного блендера. Начните измельчать кешью короткими импульсами.
Шаг 3. Периодически останавливайте блендер, чтобы счистить массу со стенок лопаткой. Продолжайте процесс еще 7-10 минут, делая небольшие паузы. В этот момент орехи выделяют масло, и масса постепенно становится влажной, глянцевой и гладкой.
Шаг 4. Добавьте щепотку мелкой соли и взбейте пасту еще 20-30 секунд. Переложите готовую массу в сухую чистую банку с крышкой и уберите в холодильник.
Шаг 5. Перед подачей достаньте банку и дайте пасте постоять при комнатной температуре — так она станет более податливой и мягкой.
От автора: я никогда не добавляю в пасту воду, даже если масса кажется слишком густой. От этого продукт может расслоиться. Если блендеру тяжело вращать массу, я вливаю буквально пару капель растительного масла — это помогает добиться нужной консистенции без потери качества.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что для получения максимально гладкой текстуры важно использовать именно мощный блендер, так как обычный измельчитель может оставить мелкие крупинки ореха.
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