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Сливочность рождается без молока: паста из кешью получится мягкой, светлой и однородной

Еда

Кешью ценятся за природную сливочность и мягкую сладость, поэтому для приготовления пасты из них не нужны сахар или молоко. Весь секрет здесь в правильном прогреве орехов и терпении при измельчении: только так можно добиться однородной текстуры без комочков.

Паста из кешью
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста из кешью

Ингредиенты

  • Кешью необжаренный 400г.
  • Соль.
  • Масло растительное рафинированное 1 ч.л.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 150 °C. Переберите кешью, удалив поврежденные или темные орехи, и распределите их по противню ровным слоем. Подсушивайте 8-10 минут. Важно не пережарить продукт: чтобы паста осталась светлой, сильный румянец не допускается.

Шаг 2. Выньте противень и дайте орехам остыть в течение 10 минут. Пересыпьте их в чашу мощного блендера. Начните измельчать кешью короткими импульсами.

Шаг 3. Периодически останавливайте блендер, чтобы счистить массу со стенок лопаткой. Продолжайте процесс еще 7-10 минут, делая небольшие паузы. В этот момент орехи выделяют масло, и масса постепенно становится влажной, глянцевой и гладкой.

Шаг 4. Добавьте щепотку мелкой соли и взбейте пасту еще 20-30 секунд. Переложите готовую массу в сухую чистую банку с крышкой и уберите в холодильник.

Шаг 5. Перед подачей достаньте банку и дайте пасте постоять при комнатной температуре — так она станет более податливой и мягкой.

От автора: я никогда не добавляю в пасту воду, даже если масса кажется слишком густой. От этого продукт может расслоиться. Если блендеру тяжело вращать массу, я вливаю буквально пару капель растительного масла — это помогает добиться нужной консистенции без потери качества.

Почему это работает: короткие импульсы блендера и паузы нужны, чтобы орехи не перегрелись. При слишком сильном нагреве структура масла меняется, а масса может расслоиться на фракции вместо того, чтобы превратиться в однородный крем.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что для получения максимально гладкой текстуры важно использовать именно мощный блендер, так как обычный измельчитель может оставить мелкие крупинки ореха.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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