Не варенье и не компот: ежевичный сироп превращает напитки и мясные блюда в нечто особенное

В этом рецепте яблочный уксус работает не только как консервант. Кислота собирает разрозненные вкусы ежевики и тимьяна в единую композицию, делая терпкость ягод более отчетливой, а пряный профиль травы — менее приторным.
Шраб представляет собой старинный тип сиропа, где баланс сахара и кислоты позволяет использовать его как основу для напитков или дополнение к тяжелым блюдам, например, к дичи. Сочетание ежевики с тимьяном дает интересный контраст: глубокий ягодный цвет и вкус дополняются хвойными и перечными оттенками чабреца.
Тип заготовки: охлажденная закуска/сироп
Шаг 1. Поместите в миску ежевику, тимьян и тростниковый сахар. Тщательно разомните ингредиенты до однородности. Добавьте яблочный уксус и перемешайте. На этом этапе сахар начинает вытягивать сок из ягод за счет осмоса.
Шаг 2. Накройте емкость и уберите в холодильник на два дня. Дважды в день перемешивайте массу: это обеспечит равномерное распределение кислоты и сахара по всему объему продукта.
Шаг 3. Протрите смесь через сито, чтобы отделить мякоть и частицы тимьяна от жидкости. Полученный шраб перелейте в бутылку.
Комментарий автора: я рекомендую использовать именно тростниковый сахар, так как его легкий карамельный оттенок лучше гармонирует с лесной терпкостью ежевики, чем обычный белый сахар.
Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что подобные сиропы на основе уксуса являются охлажденными закусками и не предназначены для длительного хранения вне холодильника.
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