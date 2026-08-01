Не варенье и не компот: ежевичный сироп превращает напитки и мясные блюда в нечто особенное

В этом рецепте яблочный уксус работает не только как консервант. Кислота собирает разрозненные вкусы ежевики и тимьяна в единую композицию, делая терпкость ягод более отчетливой, а пряный профиль травы — менее приторным.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сироп из ежевики

Шраб представляет собой старинный тип сиропа, где баланс сахара и кислоты позволяет использовать его как основу для напитков или дополнение к тяжелым блюдам, например, к дичи. Сочетание ежевики с тимьяном дает интересный контраст: глубокий ягодный цвет и вкус дополняются хвойными и перечными оттенками чабреца.

Тип заготовки: охлажденная закуска/сироп

Ингредиенты

Ежевика 450 г.

Тимьян (чабрец) 15 г.

Сахар тростниковый 300 г.

Уксус яблочный 3% 350 мл.

Приготовление

Шаг 1. Поместите в миску ежевику, тимьян и тростниковый сахар. Тщательно разомните ингредиенты до однородности. Добавьте яблочный уксус и перемешайте. На этом этапе сахар начинает вытягивать сок из ягод за счет осмоса.

Шаг 2. Накройте емкость и уберите в холодильник на два дня. Дважды в день перемешивайте массу: это обеспечит равномерное распределение кислоты и сахара по всему объему продукта.

Шаг 3. Протрите смесь через сито, чтобы отделить мякоть и частицы тимьяна от жидкости. Полученный шраб перелейте в бутылку.

Комментарий автора: я рекомендую использовать именно тростниковый сахар, так как его легкий карамельный оттенок лучше гармонирует с лесной терпкостью ежевики, чем обычный белый сахар.

Почему это работает: процесс настаивания в холоде позволяет эфирным маслам тимьяна и ароматическим веществам ежевики медленно диффундировать в сироп. Уксус при этом стабилизирует цвет ягод, не давая им быстро окислиться и потемнеть.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева обращает внимание, что подобные сиропы на основе уксуса являются охлажденными закусками и не предназначены для длительного хранения вне холодильника.