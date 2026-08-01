Плотный, свежий и без тяжести: фасолевый салат идеально дополняет запечённое мясо

Этот салат я часто подаю к запеченной птице или мясу. Он не перебивает вкус основного блюда, но за счет плотной текстуры отварной фасоли и кислинки маринованного лука ощущается очень сбалансированным.
Шаг 1. Замочите фасоль в холодной воде на 4 часа. Пока бобовые стоят, займитесь луком: очистите его и нарежьте максимально тонкими кольцами. Смешайте лук с соком лимона и сахаром, после чего уберите в холодильник на 4 часа. За это время овощ промаринуется и потеряет лишнюю горечь.
Шаг 2. Промойте фасоль через дуршлаг и переложите в кастрюлю. Залейте водой (1-1,5 л) и доведите до кипения на сильном огне. Сразу после этого уменьшите нагрев и поварите 10 минут.
Шаг 3. Добавьте в кастрюлю очищенный зубчик чеснока, лавровый лист и соль по вкусу. Варите до мягкости фасоли — обычно это занимает от 45 до 50 минут. Готовый продукт откиньте на сито и дайте полностью остыть.
Шаг 4. Подготовьте остальные компоненты: разрежьте оливки пополам, мелко порубите грецкие орехи, а вымытую и обсушенную кинзу измельчите ножом.
Шаг 5. В глубокой миске соедините остывшую фасоль, маринованный лук вместе с остатками заправки, оливки, зелень и орехи. Посолите, поперчите по вкусу, заправьте оливковым маслом и перемешайте.
От автора: я всегда использую и зеленые, и черные оливки одновременно. Это делает вкус салата более многогранным: одна группа дает мягкость, другая — характерную пикантность.
Повар Людмила Кравцова напоминает, что при варке бобовых важно поддерживать медленный огонь после закипания. Это предотвращает растрескивание кожицы фасоли и позволяет ей провариться равномерно.
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