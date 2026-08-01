Плотный, свежий и без тяжести: фасолевый салат идеально дополняет запечённое мясо

Этот салат я часто подаю к запеченной птице или мясу. Он не перебивает вкус основного блюда, но за счет плотной текстуры отварной фасоли и кислинки маринованного лука ощущается очень сбалансированным.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с фасолью

Ингредиенты

Фасоль красная 200 г.

Лук репчатый 150 г.

Черные оливки без косточек 100 г.

Оливки зеленые консервированные 100 г.

Лимон 1 шт.

Грецкий орех 50 г.

Масло оливковое 30 мл.

Сахар-песок 25 г.

Кинза 2 веточки.

Чеснок 1 зубчик.

Лавровый лист 1 шт.

Соль по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Замочите фасоль в холодной воде на 4 часа. Пока бобовые стоят, займитесь луком: очистите его и нарежьте максимально тонкими кольцами. Смешайте лук с соком лимона и сахаром, после чего уберите в холодильник на 4 часа. За это время овощ промаринуется и потеряет лишнюю горечь.

Шаг 2. Промойте фасоль через дуршлаг и переложите в кастрюлю. Залейте водой (1-1,5 л) и доведите до кипения на сильном огне. Сразу после этого уменьшите нагрев и поварите 10 минут.

Шаг 3. Добавьте в кастрюлю очищенный зубчик чеснока, лавровый лист и соль по вкусу. Варите до мягкости фасоли — обычно это занимает от 45 до 50 минут. Готовый продукт откиньте на сито и дайте полностью остыть.

Шаг 4. Подготовьте остальные компоненты: разрежьте оливки пополам, мелко порубите грецкие орехи, а вымытую и обсушенную кинзу измельчите ножом.

Шаг 5. В глубокой миске соедините остывшую фасоль, маринованный лук вместе с остатками заправки, оливки, зелень и орехи. Посолите, поперчите по вкусу, заправьте оливковым маслом и перемешайте.

От автора: я всегда использую и зеленые, и черные оливки одновременно. Это делает вкус салата более многогранным: одна группа дает мягкость, другая — характерную пикантность.

Почему это работает: использование сухой фасоли вместо консервированной позволяет добиться правильной плотности зерна. Отварной продукт лучше впитывает маринад от лука и оливковое масло, не превращая салат в кашу.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что при варке бобовых важно поддерживать медленный огонь после закипания. Это предотвращает растрескивание кожицы фасоли и позволяет ей провариться равномерно.