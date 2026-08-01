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Как приготовить террин из кабачков с эффектом мраморного торта

Еда

Террин из кабачков привлекает меня своим контрастом: при простом составе он выглядит на срезе как мраморный торт. Главное здесь — запекание на водяной бане, которое превращает овощную массу в плотное, но нежное суфле.

Террин из кабачков
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Террин из кабачков

Ингредиенты

  • Кабачок 1 кг.
  • Тыква 150 г.
  • Лук репчатый 250 г.
  • Шпинат 200 г.
  • Хлеб белый без корки 100 г.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Молоко 100 мл.
  • Масло сливочное 40 г.
  • Масло оливковое 30 мл.
  • Эстрагон (тархун) 1 веточка.
  • Мускатный орех на кончике ножа.
  • Соль по вкусу.
  • Перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Замочите мякиш хлеба в холодном молоке. Кабачки нарежьте мелкими кубиками, репчатый лук очистите и порубите. Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета.

Шаг 2. Добавьте в сковороду кабачки и жарьте их, помешивая, 7 минут на средне-слабом огне. Снимите с плиты и разомните овощи вилкой или толкушкой. Слегка отожмите хлеб от лишнего молока и соедините его с кабачковой смесью.

Шаг 3. Мелко нарежьте мякоть тыквы, взбейте яйца венчиком и вмешайте их в общую массу. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Перемешайте до однородности.

Шаг 4. Промойте шпинат. В сковороде растопите половину сливочного масла и припустите в нем листья на слабом огне в течение 3 минут. Снимите с огня и через 5 минут слейте лишнюю жидкость.

Шаг 5. Порубите эстрагон. Квадратную форму (сторона 16 см) смажьте оставшимся сливочным маслом. Выложите слоями: треть кабачковой массы, шпинат и посыпка из эстрагона. Повторите последовательность, завершив слой овощной массой.

Шаг 6. Разогрейте духовку до 160 °C. Установите форму в глубокий противень с горячей водой. Запекайте 1 час 15 минут. После выключения оставьте террин в духовке еще на 15 минут, чтобы текстура стабилизировалась и не осела при извлечении.

Шаг 7. Остудите блюдо до комнатной температуры, накройте пленкой и уберите в холодильник на ночь. Подавайте холодным, нарезав крупными ломтиками.

От автора: я никогда не нарезаю террин сразу после духовки. Только после ночи в холодильнике слои окончательно фиксируются, и срез получается четким, без размазанных краев.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что использование водяной бани при запекании позволяет избежать пересушивания овощного суфле: влажная среда обеспечивает равномерный прогрев и сохраняет однородную структуру без жестких корок.

Почему это работает: замоченный в молоке хлеб в этом рецепте выступает связующим агентом. Он удерживает влагу внутри террина, не давая овощам расслоиться, и придает итоговому блюду плотную, но нежную текстуру.
Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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