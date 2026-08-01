Смородиновая наливка с глубоким рубиновым цветом и насыщенным ароматом

Смородиновая наливка привлекает меня своим глубоким рубиновым цветом и тем, что она одинаково уместна и в морозный вечер, и в качестве основы для освежающих летних коктейлей. Секрет здесь в предварительной варке ягод: это позволяет вытянуть из них максимум цвета и аромата еще до того, как в дело вступит алкоголь.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя наливка из черной смородины

Ингредиенты

смородина (черная или красная) — 1 кг;

вода — 1 л;

сахар — 100 г (по желанию);

водка или коньяк — 100 мл;

сухое вино — 100 мл (по желанию).

Приготовление

Шаг 1. Промойте смородину и обсушите её. Веточки лучше удалить заранее, чтобы они не придавали напитку лишней терпкости.

Шаг 2. Поместите ягоды в кастрюлю с водой. Доведите жидкость до кипения, убавьте огонь и варите около 10 минут. За это время ягоды отдадут сок, а наливка приобретет насыщенный оттенок.

Шаг 3. Процедите горячий сок через сито или марлю. Ягоды не выбрасывайте — они остаются мягкими и пригодятся для начинок в выпечку или варенья.

Шаг 4. Всыпьте в сок сахар, если решили его добавить. Тщательно перемешайте, пока крупинки полностью не растворятся в теплой жидкости.

Шаг 5. Перелейте напиток в стеклянную бутылку или банку. Добавьте водку (или коньяк) и сухое вино.

Шаг 6. Плотно закройте емкость и уберите её в прохладное место на 2-3 дня. За это время вкус станет более сбалансированным, а алкоголь соединится с ягодной базой.

Шаг 7. Перед подачей процедите напиток еще раз — это уберет возможный осадок и сделает наливку прозрачной.

Почему это работает: термическая обработка ягод перед настаиванием разрушает клеточную структуру плодов. Это позволяет экстрагировать красящие вещества и эфирные масла быстрее, чем при обычном холодном настаивании.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что для приготовления наливок следует использовать только стеклянную или эмалированную посуду, так как высокая кислотность смородины может вступить в реакцию с металлом и испортить вкус напитка.