Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без клея и дыр: профессиональные способы остановить скольжение ковра на гладком ламинате
Водители делают это каждый день: скрытые сигналы на дороге, о которых знают не все
Что посадить на грядках после уборки лука и чеснока в августе для получения урожая
Минус 84 градуса за окном: Антарктида показала свой самый суровый характер за годы
Mercedes-Benz отзывает 310 тысяч авто: скрытая поломка двери создала риск движения машины
Москва без бродячих собак: какая система навсегда изменила жизнь животных и горожан
Туристы массово меняют Турцию на эти курорты: где море, сервис и цены приятно удивляют
Азиатский экономический прорыв: Вьетнам удивил ростом ВВП и замахнулся на новый рекорд
Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях

Смородиновая наливка с глубоким рубиновым цветом и насыщенным ароматом

Еда

Смородиновая наливка привлекает меня своим глубоким рубиновым цветом и тем, что она одинаково уместна и в морозный вечер, и в качестве основы для освежающих летних коктейлей. Секрет здесь в предварительной варке ягод: это позволяет вытянуть из них максимум цвета и аромата еще до того, как в дело вступит алкоголь.

Домашняя наливка из черной смородины
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя наливка из черной смородины

Ингредиенты

  • смородина (черная или красная) — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • сахар — 100 г (по желанию);
  • водка или коньяк — 100 мл;
  • сухое вино — 100 мл (по желанию).

Приготовление

Шаг 1. Промойте смородину и обсушите её. Веточки лучше удалить заранее, чтобы они не придавали напитку лишней терпкости.

Шаг 2. Поместите ягоды в кастрюлю с водой. Доведите жидкость до кипения, убавьте огонь и варите около 10 минут. За это время ягоды отдадут сок, а наливка приобретет насыщенный оттенок.

Шаг 3. Процедите горячий сок через сито или марлю. Ягоды не выбрасывайте — они остаются мягкими и пригодятся для начинок в выпечку или варенья.

Шаг 4. Всыпьте в сок сахар, если решили его добавить. Тщательно перемешайте, пока крупинки полностью не растворятся в теплой жидкости.

Шаг 5. Перелейте напиток в стеклянную бутылку или банку. Добавьте водку (или коньяк) и сухое вино.

Шаг 6. Плотно закройте емкость и уберите её в прохладное место на 2-3 дня. За это время вкус станет более сбалансированным, а алкоголь соединится с ягодной базой.

Шаг 7. Перед подачей процедите напиток еще раз — это уберет возможный осадок и сделает наливку прозрачной.

Почему это работает: термическая обработка ягод перед настаиванием разрушает клеточную структуру плодов. Это позволяет экстрагировать красящие вещества и эфирные масла быстрее, чем при обычном холодном настаивании.

Повар Людмила Кравцова напоминает, что для приготовления наливок следует использовать только стеклянную или эмалированную посуду, так как высокая кислотность смородины может вступить в реакцию с металлом и испортить вкус напитка.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Садоводство, цветоводство
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Красота и стиль
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Последние материалы
Минус 84 градуса за окном: Антарктида показала свой самый суровый характер за годы
Что посадить на грядках после уборки лука и чеснока в августе для получения урожая
Смородиновая наливка с глубоким рубиновым цветом и насыщенным ароматом
Mercedes-Benz отзывает 310 тысяч авто: скрытая поломка двери создала риск движения машины
Москва без бродячих собак: какая система навсегда изменила жизнь животных и горожан
Туристы массово меняют Турцию на эти курорты: где море, сервис и цены приятно удивляют
Азиатский экономический прорыв: Вьетнам удивил ростом ВВП и замахнулся на новый рекорд
Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях
Выручка Аэрофлота выросла до 365,6 млрд рублей в первом полугодии 2026 года
Эти скрытые датчики повсюду: зачем домашним хищникам понадобились усы на конечностях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.