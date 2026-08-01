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Зимняя капуста больше не жёсткая: особая заправка сохранит салату свежесть и сочность

Еда

В этом салате заправка на основе сметаны и сливочного масла работает иначе, чем привычный уксус или майонез. Жиры обволакивают волокна капусты и моркови, смягчая их текстуру, но при этом не перебивая свежесть яблока и сельдерея.

Салат из капусты
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из капусты

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кг.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Сельдерей — 1 стебель.
  • Лук репчатый — 1/2 шт.
  • Сметана 20% — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Нарежьте капусту тонкими кружочками и переложите в миску.

Шаг 2. Натрите морковь на крупной терке, добавьте к капусте. Сочетание твердой моркови и хрустящей капусты создает основу структуры салата.

Шаг 3. Очистите яблоко от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками, отправляя в общую смесь.

Шаг 4. Мелко нашинкуйте лук и сельдерей, добавьте их к остальным овощам.

Шаг 5. Перемешайте все ингредиенты, чтобы распределить компоненты равномерно.

Шаг 6. В отдельной емкости соедините сметану со сливочным маслом, добавьте соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 7. Заправьте салат полученной смесью и еще раз хорошо перемешайте. Сметанный соус заполнит пространство между овощами, объединяя их вкус.

Почему это работает: сливочное масло и сметана создают эмульсию, которая замедляет окисление яблок и сельдерея. Жировая основа удерживает влагу внутри овощей, поэтому салат дольше остается сочным в холодильнике по сравнению с вариантами на чистом уксусе.

Специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева отмечает, что подобные салаты с молочными продуктами относятся к категории охлажденных закусок. Их нельзя подвергать термической обработке или хранить вне холодильника, так как сметана и масло быстро теряют свои свойства.

Экспертная проверка: специалист по заготовкам и консервации Наталья Гусева
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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