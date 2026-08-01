Нежные облака с сочным сюрпризом: как приготовить пышные пирожки буквально на лету

Ленивые пирожки с яйцом и зеленым луком — идеальное решение, когда хочется домашней выпечки, но нет желания возиться с дрожжевым тестом, раскаткой и лепкой. Главный секрет пышности этого блюда заключается в добавлении соды в самый последний момент и полном отказе от перемешивания теста перед самой жаркой.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain ленивые пирожки

Подготовка классической начинки

Для приготовления начинки необходимо заранее отварить вкрутую 4 куриных яйца. После охлаждения в ледяной воде их очищают и нарезают аккуратными кубиками среднего размера. Чтобы начинка была ароматной, используется большой пучок свежего зеленого лука, который нужно мелко нашинковать. Соединив основные ингредиенты в миске, их следует слегка присолить и перемешать. Важно не разминать яйца в кашу, чтобы в готовых пирожках чувствовалась их текстура.

"При работе с зеленым луком старайтесь нарезать его острым ножом, не сдавливая стебли, иначе сок вытечет раньше времени и начинка станет водянистой", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Секреты замеса густого теста на кефире

Основой блюда выступает кефирное тесто. В глубокую емкость вливают 500 мл кефира (обязательно комнатной температуры, чтобы сода сработала эффективно). К нему добавляют щепотку соли и чайную ложку сахара для баланса вкуса. Муку, которой потребуется около 350 граммов, вводят постепенно через сито. Правильная консистенция критична: масса должна быть густой, медленно сползать с ложки тяжелой лентой, а не растекаться по сковороде, как обычные блины.

После достижения нужной густоты в смесь всыпают половину чайной ложки соды. После тщательного перемешивания в тесто вводят подготовленную яично-луковую начинку. Массу оставляют "отдохнуть" на 10-15 минут. Это время необходимо для активации клейковины и взаимодействия соды с кислой средой кефира. Подобно тому как тесто на кефире без дрожжей требует покоя, так и здесь крайне важно больше не трогать смесь ложкой после отдыха, чтобы не разрушить образовавшиеся пузырьки воздуха.

"Если вы хотите, чтобы выпечка на кефире всегда была высокой, никогда не перемешивайте тесто повторно после того, как оно постояло. Просто берите массу ложкой с края", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Правильная технология обжарки

Жарить ленивые пирожки следует на хорошо разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла. Тесто выкладывают столовой ложкой, формируя небольшие овальные изделия. Огонь должен быть чуть ниже среднего — это обеспечит равномерное пропекание густого теста внутри при сохранении золотистой корочки снаружи. Если огонь будет слишком сильным, середина останется сырой. Готовый продукт желательно выложить на бумажные салфетки, чтобы удалить излишки жира, после чего подавать со свежей сметаной.

"Для получения более интересного вкуса можно добавить в тесто немного растопленного сливочного масла — оно сделает мякиш нежнее, почти как у мягких пряников на кефире", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Ингредиент Количество Рекомендация Кефир 500 мл Только комнатной температуры Мука пшеничная ~350 г Просеять для воздушности Яйца вареные 4 шт. Резать кубиком, не тереть Лук зеленый 1 пучок Шинковать непосредственно перед замесом Сода 0,5 ч. л. Добавлять строго в конце

Ответы на популярные вопросы о ленивых пирожках

Можно ли использовать холодный кефир из холодильника?

Не рекомендуется. В холодном кефире сода реагирует очень медленно, и пирожки не поднимутся должным образом. Лучше слегка подогреть его до 25-30 градусов.

Что делать, если тесто получилось слишком жидким?

Добавьте еще 1-2 столовые ложки муки. Тесто должно напоминать очень густую сметану, в которой "стоит" ложка, иначе пирожки будут плоскими.

Можно ли добавить в начинку сырой лук или другие овощи?

Сырой репчатый лук не успеет прожариться и будет хрустеть. Если хотите разнообразия, лучше добавить мелко нарезанную ветчину или тертый сыр, как в рецептах овощных пирогов.

Как лучше разогревать такие пирожки на следующий день?

Пирожки остаются мягкими долго, но для восстановления хрустящей корочки лучше разогреть их на сухой сковороде под крышкой, а не в микроволновке.

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