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Всего полчаса у плиты — и ресторанный сливочный суп уже на вашем столе: 3 лучших рецепта

Еда

Горячий наваристый обед можно приготовить за полчаса, если отказаться от долгого вываривания мяса. Сливочная основа с расплавленным сыром позволяет за короткое время получить сытное блюдо с плотной текстурой и насыщенным вкусом, которое ничем не уступает ресторанным вариантам сырных супов. Секрет заключается в правильном балансе овощной базы и плавленых ингредиентов, которые создают неповторимую бархатистую консистенцию.

Куриный суп с плавленым сыром
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Куриный суп с плавленым сыром

Сливочный суп с фрикадельками

Это блюдо считается классикой домашней кухни, напоминающей сытные супы на овощном основании. Для основы потребуется подготовить 1 луковицу, 1 морковь, 3-4 картофелины, 400-500 г фрикаделек из любого мясного фарша, 3-4 ст. л. плавленого сыра, около 2 литров воды, соль, черный перец и свежую зелень.

"Чтобы фрикадельки сохранили форму и сочность, лучше всего опускать их в уже кипящий бульон с овощами, когда картофель достиг стадии полуготовности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru повар Людмила Кравцова.

Лук и морковь следует пассеровать до золотистого цвета, затем переложить в кастрюлю. Добавить нарезанный картофель, залить водой и варить до полуготовности овощей.

После этого аккуратно опустить фрикадельки и готовить еще 15 минут. В финале добавить плавленый сыр, тщательно размешивая его до полного растворения, поперчить, посолить и посыпать зеленью перед подачей.

Сливочный суп с охотничьими колбасками

Пикантный копченый аромат колбасок делает вкус более выразительным. Технология приготовления проста: нужно использовать 1 луковицу, 1 морковь, 4 картофелины, 200-300 г охотничьих колбасок, 3-4 ст. л. плавленого сыра, около 2 л воды, специи и зелень.

Овощи обжариваются прямо в кастрюле с толстым дном. После появления легкой поджарки к ним добавляются нарезанные колбаски. Общий процесс пассеровки занимает несколько минут. Затем в емкость выкладывается картофель, заливается водой и доводится до готовности. Сыр вводится в самом конце, создавая базу, которая конкурирует с лучшими вариантами сытных первых блюд.

"Охотничьи колбаски лучше нарезать средними колечками, чтобы они раскрыли свой аромат и при этом не перебивали нежную сливочную текстуру сырного бульона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по уличной еде Максим Гришин.

Сливочный суп с копченой курочкой и грибами

Для фанатов грибных ароматов этот рецепт станет любимым. Понадобится 1 луковица, 1 морковь, 250 г шампиньонов, 250-300 г копченой курицы, 4 картофелины, 3 ст. л. плавленого сыра, около 2 л воды и укроп для подачи. Оригинально будет смотреться дополнение в виде домашних сухариков из ароматного хлеба.

Лук и морковь пассеруются, затем добавляются грибы и обжариваются 10 минут. После этого в кастрюлю отправляются копченая курица и картофель. Залив всё водой, нужно варить блюдо до мягкости картофельных кубиков. Плавленый сыр распределяется до однородной консистенции.

"Для получения более изысканного вкуса копченую курицу можно слегка обжарить вместе с овощами перед добавлением жидкости — это сделает аромат супа намного глубже", — отметила в беседе с Pravda.Ru консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Тип супа Главный акцент Текстура
С фрикадельками Домашний уют Плотная, сытная
С колбасками Копченая пикантность В меру густая
С курицей и грибами Лесной аромат Нежная сливочная

Вышеуказанные рецепты отлично подходят для быстрого домашнего рациона, когда нет возможности долго стоять у плиты. Разнообразие базовых ингредиентов, таких как плавленый сыр и овощи, позволяет экспериментировать. Использование качественных продуктов обеспечивает насыщенный вкус готовых блюд, которые полюбятся всей семье.

Ответы на популярные вопросы о супах

Можно ли заменить плавленый сыр обычным твердым?

Можно, но твердый сыр плавится сложнее. Для достижения однородной сливочной консистенции ломтики твердого сыра лучше натереть на мелкой терке или добавлять порционно при постоянном помешивании.

Как правильно хранить такие супы?

Супы со сливочной основой лучше хранить в холодильнике не более двух дней. Из-за наличия сыра они не подлежат длительному кипячению при повторном разогреве, лучше подогревать порционно.

Можно ли приготовить основу заранее?

Да, можно заранее обжарить овощи и нарезать картофель. Сам суп готовится достаточно быстро, поэтому полноценный обед будет готов за 25-30 минут в любой момент.

Что делать, если суп получился слишком густым?

Достаточно добавить немного горячей кипяченой воды или молока, довести до кипения и перемешать. Это поможет восстановить правильную консистенцию блюда без потери вкуса.

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Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова, эксперт по уличной еде Максим Гришин, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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