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Одна банка листьев малины — и зима станет вкуснее: раскрываем секрет ферментированного чая

Еда

Домашний чай из молодых листьев малины и ароматных соцветий — достойная альтернатива покупным купажам с искусственными ароматизаторами. Секрет насыщенного вкуса кроется в процессе ферментации, который раскрывает глубину растительного сырья. Благодаря правильной подготовке — подмораживанию и гранулированию — напиток получается плотным, избавленным от травянистой горечи и излишней терпкости.

Уютная атмосфера дома
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Уютная атмосфера дома

Секрет глубокого вкуса: ферментация малинового листа

Основой авторского чая выступают молодые верхние листочки малины. Чтобы превратить их в качественную заварку, необходимо запустить процесс ферментации.

Для этого плотно утрамбованные в трехлитровую банку листья выдерживают при комнатной температуре около суток. Именно этот этап малины на зиму обеспечивает переход растительных соков в активную фазу, формируя будущий "округлый" вкус.

"Ферментация — это не просто выдержка, а сложная трансформация ферментов растения. Если не соблюсти температурный режим, сырье может просто заплесневеть или потерять весь свой природный характер", — отметила в беседе с Pravda.Ru Екатерина Смирнова.

Пошаговое приготовление гранулированного чая

После выдержки листья отправляют в морозильную камеру на несколько часов. Кристаллы льда разрушают клеточные мембраны, позволяя растению максимально эффективно отдавать экстрактивные вещества.

После этого сырье пропускают через мясорубку. Полученную массу высушивают при 60°C с приоткрытой дверцей или при комнатной температуре. Такая техника позволяет приготовить десерт, который, как и пирог с малиной, быстро становится фаворитом в семейном меню.

Для создания купажа потребуются следующие компоненты:

  • молодые листья малины — 3-литровая банка (объем сырья);
  • липовый цвет — 2 ст. л.;
  • мята — 1 ст. л.;
  • мелисса — 1 ст. л.;
  • цветы лаванды — 1 ч. л.;
  • лепестки роз — 1 ст. л.;
  • сушеные цветы гибискуса — 1 ст. л.;
  • черный чай — щепотка (по желанию).

"Работа с цветами требует деликатности. Например, липовый чай теряет свои эфирные свойства при неверном заваривании, поэтому соединять ароматные добавки лучше уже в остывшие гранулы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Иван Терентьев.

Ингредиент Роль в купаже
Малиновые гранулы Тело напитка и основа вкуса
Лаванда Цветочные ноты аромата
Липа Медовый подтон и мягкость
Гибискус Легкая кислинка и цвет настоя

Готовые гранулы смешивают с травами и цветами. Хранить полученную смесь следует в герметичной стеклянной или жестяной таре, чтобы аромат масел не выветривался.

Подобная заготовка — отличный способ подготовиться к чаепитиям, когда хочется чего-то более изысканного, чем обычный заливной пирог с чашкой чая.

"Если при хранении смесь кажется недостаточно насыщенной, можно иногда прогревать листья в сухом сотейнике буквально пару минут — это буквально "пробуждает" дремавшие ароматы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Ефимова.

Для приготовления порции напитка достаточно залить ложку сбора кипятком и дать настояться от 5 до 7 минут. За это время гранулы полностью раскрываются, отдавая накопленную пользу в настой, напоминающий своей чистотой малину без варки, заготовленную щадящим способом.

Ответы на популярные вопросы о приготовлении чайных сборов

Можно ли заменить липу другим компонентом при отсутствии?

Липовый цвет придает напитку уникальную медово-цветочную ноту. При его отсутствии можно использовать сушеный иван-чай или соцветия ромашки, но вкусовой профиль станет менее "мягким".

Как долго хранятся готовые гранулы?

При использовании герметичной емкости и защите от прямого попадания солнечных лучей чай сохраняет свои свойства до 12 месяцев. Желательно использовать темные стеклянные банки.

Обязательно ли использовать мясорубку?

Мясорубка позволяет получить плотную структуру гранул. Если ее нет, листья можно мелко нарезать ножом, однако экстракция вкуса в таком случае будет занимать больше времени.

Можно ли добавлять свежие травы вместо сушеных?

Для создания долгого зимнего запаса лучше использовать только хорошо просушенное сырье. Свежие травы при смешивании с гранулами создадут излишнюю влажность, что приведет к появлению плесени.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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