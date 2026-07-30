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Пока крем тает, песочный корж хрустит: малиновый торт покорит семью с первого кусочка

Еда

Секрет этого десерта заключается в объединении двух разных типов теста: рассыпчатого песочного с миндальными нотками и пористого шоколадного бисквита. Такой дуэт в сочетании со сливочно-малиновым кремом решает главную проблему домашних тортов — отсутствие текстурного контраста. Пока бисквит впитывает влагу ягодного пюре, песочные коржи сохраняют плотность, создавая благородную основу, как в лучших кондитерских.

Бисквитно-песочный торт с малиной
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бисквитно-песочный торт с малиной

Основа десерта: песочные и шоколадные коржи

Приготовление начинается с песочного теста, где пшеничная мука смешивается с миндальной в пропорции 170 г на 100 г. Охлажденное сливочное масло (100 г) натирается на терке прямо в сухую смесь из муки, сахара (100 г) и разрыхлителя (10 г). После добавления яйца замешивается эластичный шар, который должен "отдохнуть" в холоде полчаса. Важно помнить, что песочное тесто секреты которого кроются в температуре продуктов, не терпит долгого контакта с теплыми руками.

"Чтобы песочный корж не вздулся при выпечке и остался ровным, обязательно наколите его вилкой по всей площади перед тем, как отправить в духовку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Для бисквита 6 белков взбиваются с частью сахара до устойчивых пиков, а желтки — до посветления с добавлением сливочного масла и горячей воды. Сухие компоненты (75 г муки, 40 г крахмала, 50 г какао и 10 г разрыхлителя) вводятся в желтковую массу, после чего лопаткой бережно подмешиваются белки. Этот метод гарантирует, что шоколадный пирог получится воздушным. Выпекается бисквит 35 минут при 180 градусах, а после остывания разрезается на две части.

Малиновый крем и технологические тонкости

Для крема используется 450-500 г малины. Ягоды превращаются в пюре блендером и протираются через сито — это обязательный этап, чтобы косточки не портили ягодный слой для торта. Сливки жирностью от 35% взбиваются с сахаром (130 г) и специальным загустителем (40 г) до плотности, после чего в них вводится 200 г чистого малинового пюре.

"Сливки должны быть очень холодными, буквально ледяными. Если они будут комнатной температуры, вы рискуете получить масло вместо пышного крема", — отметила в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Сборка и финальный декор

Конструкция собирается слоями: в основании лежит песочный корж, затем крем, первый шоколадный бисквит, снова крем, второй бисквит, крем и финальный песочный слой. Такая очередность предотвращает размокание нижнего коржа. Если у вас нет времени на духовку, можно изучить, как готовится торт на сковороде, однако классический метод выпекания дает более стабильный результат для тяжелого ягодного декора.

Бока и верх закрываются остатками крема. С помощью кондитерского мешка край украшается отложенным малиновым пюре. Готовое изделие должно провести в холодильнике минимум 3-4 часа. Для тех, кто ценит домашнюю выпечку, этот торт станет эталоном из-за баланса сладости и кислинки.

"При использовании свежих ягод для декора выбирайте только крепкие экземпляры. Если малина пустит сок сразу после украшения, вид торта будет испорчен", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по домашнему питанию Екатерина Смирнова.

Компонент Вес/Кол-во Особенность
Миндальная мука 100 г Дает рассыпчатую текстуру
Малина свежая 500 г Требует удаления косточек
Сливки (35%+) 700 г Только в охлажденном виде
Какао-порошок 50 г Для насыщенного цвета бисквита

Ответы на популярные вопросы о приготовлении

Можно ли использовать замороженную малину?

Да, но ее нужно предварительно разморозить на сите, чтобы лишняя жидкость полностью ушла, иначе крем получится жидким и не застынет.

Чем заменить миндальную муку в песочном тесте?

Ее можно заменить обычной пшеничной в том же объеме, но миндальный компонент отвечает за особый аромат и специфическую текстуру коржа.

Почему бисквит осел после духовки?

Вероятнее всего, вы слишком рано открыли дверцу духовки или недостаточно интенсивно взбили белки до состояния плотной пены.

Нужно ли пропитывать коржи сиропом?

В данном рецепте это не требуется: влажности малинового пюре и сливочного крема достаточно для того, чтобы бисквит стал сочным естественным путем.

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Экспертная проверка: пекарь Иван Терентьев, кондитер Ольга Ефимова, консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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