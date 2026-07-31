Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загрузили свое фото, получили деньги: почему такой заработок может обернуться неприятным сюрпризом
Лишний вес бьёт не только по талии: жир неожиданно переписал карту мозга
Студенты выбрали маршруты: туристическая карта желаний разошлась по всей России
Стилисты назвали джинсы, которые визуально убирают лишние сантиметры без всяких диет
Житель Перми получил восемь лет колонии за подготовку теракта
Резкое падение темпов стройки в Курской области зафиксировано в июне
Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей
Toyota Fortuner вернулся в Россию: цены из ОАЭ удивили водителей во многих регионах
Гены и материнский стресс: как они предопределили вашу тягу к зависимостям

Аромат, который соберёт всех на кухне: идеальные лисички в густом сметанном соусе

Еда

Секрет идеальных лисичек в сметане кроется в интенсивности нагрева сковороды: если выложить грибы на холодную поверхность или томить их слишком долго, они теряют сок, становятся резиновыми и волокнистыми. Правильная техника обжарки "запечатывает" вкус внутри, позволяя лесному урожаю сохранить нежность под плотным сливочным слоем. 

лисички в сметане
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
лисички в сметане

Подготовка лисичек: как не "утопить" вкус

Лисички — одни из самых чистых грибов, но лесной сор и песок могут испортить впечатление от трапезы. Для рецепта потребуется 600 граммов свежего сбора. Первым делом грибы нужно тщательно перебрать, вырезая поврежденные места. Чтобы избавиться от мелких загрязнений, лисички помещают в холодную воду с щепоткой соли — это помогает деликатно отделить мусор от пластинок.

"Грибы как губка моментально впитывают лишнюю влагу, поэтому долго держать их в воде нельзя. Промыли быстро, аккуратно перемешали и сразу на дуршлаг. Лишняя вода на сковороде превратит жарку в варку", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Перед началом тепловой обработки грибам дают полностью обсохнуть. Крупные экземпляры лучше разделить на части, чтобы они приготовились одновременно с мелкими лисичками, которые традиционно оставляют целыми для красоты подачи.

Правила горячей сковороды: жарка без тушения

Для достижения той самой золотистой корочки сковорода должна буквально пылать. Используйте широкую посуду с толстым дном и достаточное количество растительного масла. Выкладывать грибную массу стоит небольшими порциями, чтобы температура поверхности не упала резко, провоцируя обильное выделение сока.

Жарьте на сильном огне, постоянно работая лопаткой. Задача — максимально быстро испарить влагу, которая неизбежно появится в первые минуты. Как только лисички начнут подрумяниваться, но при этом останутся упругими, интенсивность нагрева следует снизить до минимума. Правильно обжаренные грибы станут отличным гарниром к рыбе, например, если готовится рыба в фольге с чили и лаймом.

"Главная ошибка — передержать грибы на огне до состояния сухариков. Если лисички стали жесткими, значит, сок ушел безвозвратно. Ловите момент румяности и сразу переходите к соусу", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Сливочно-чесночный финиш и специи

На финальном этапе к грибам добавляется 250 граммов сметаны. Выбирайте продукт средней жирности, чтобы соус получился шелковистым. Вместе со сметаной в сковороду отправляются измельченный зубчик чеснока и 10 граммов свежей петрушки. Именно зелень и чеснок создают тот самый узнаваемый аромат домашней кухни.

Базовый набор специй включает по половине чайной ложки черного перца и хмели-сунели. Соль и хлопья острого перца добавляются строго по вкусу уже в самом конце. Под закрытой крышкой блюдо должно томиться не более 8 минут — этого времени достаточно, чтобы вкусы объединились, а соус загустел. Такая закуска разлетается так же быстро, как и селедочная намазка с плавленым сыром на хрустящих гренках.

Ингредиент Количество Роль в блюде
Лисички свежие 600 г Основа с выраженным лесным ароматом
Сметана 250 г Формирует густой сливочный соус
Чеснок 1 зубчик Придает пикантность и остроту
Хмели-сунели 0,5 ч. л. Отвечает за пряный восточный оттенок

Подавать готовые лисички лучше всего горячими. Они идеально сочетаются с гарнирами, которые способны впитывать соус: от воздушного пюре до рассыпчатой гречки или свежевыпеченного хлеба.

Ответы на популярные вопросы о лисичках

Нужно ли предварительно отваривать лисички?

Нет, лисички для жарки отваривать не требуется. Предварительная варка лишит их характерного аромата и упругости, превратив в безвкусную массу. Достаточно быстрой обжарки на сильном огне.

Чем можно заменить сметану в рецепте?

Если сметаны под рукой не оказалось, можно использовать жирные сливки (от 20%). В этом случае соус будет более нежным, но лишится характерной сметанной кислинки, которую можно компенсировать каплей лимонного сока.

Почему грибы получились "резиновыми"?

Это происходит из-за превышения времени термической обработки. Лисички нельзя тушить часами. 8-10 минут после добавления соуса — это предел, после которого белок гриба начинает твердеть.

Как долго можно хранить готовое блюдо?

Грибы в сметане лучше съедать сразу. В холодильнике они могут храниться не более 24 часов в плотно закрытом контейнере, однако при разогреве соус может расслоиться.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по региональной кухне России Мария Костина, повар столовой Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Загрузили свое фото, получили деньги: почему такой заработок может обернуться неприятным сюрпризом
Лишний вес бьёт не только по талии: жир неожиданно переписал карту мозга
Студенты выбрали маршруты: туристическая карта желаний разошлась по всей России
Стилисты назвали джинсы, которые визуально убирают лишние сантиметры без всяких диет
Житель Перми получил восемь лет колонии за подготовку теракта
Резкое падение темпов стройки в Курской области зафиксировано в июне
Аромат, который соберёт всех на кухне: идеальные лисички в густом сметанном соусе
Средняя зарплата в Воронежской области превысила 80 тысяч рублей
Toyota Fortuner вернулся в Россию: цены из ОАЭ удивили водителей во многих регионах
Гены и материнский стресс: как они предопределили вашу тягу к зависимостям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.