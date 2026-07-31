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Сыр из желтой чечевицы: способ приготовить сытную закуску без продуктов животного происхождения

Еда

Этот сыр из желтой чечевицы выручает, когда хочется чего-то сытного к завтраку или в качестве закуски, но животные продукты в меню не используются. Главное здесь — добиться однородной текстуры, чтобы масса напоминала мягкий сливочный сыр, а не пюре.

Сыр из желтой чечевицы
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сыр из желтой чечевицы

Ингредиенты

  • Желтая чечевица (сушеная) — 1 стакан.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Черный перец — 1/2 ч. л.
  • Сушеный тимьян — 1 ч. л.
  • Сушеный орегано — 1 ч. л.
  • Мука (или кукурузный крахмал) — 1 ст. л.
  • Вода — 1/2 стакана.

Приготовление

Шаг 1. Залейте чечевицу водой и оставьте на 6 часов. Замачивание делает бобовые мягче и сокращает время их последующей варки.

Шаг 2. Слейте воду и отварите чечевицу в кипящей воде или на пару до полной готовности. Процесс занимает примерно 40-50 минут; зерна должны стать совсем мягкими.

Шаг 3. Переложите готовую чечевицу в чашу блендера, предварительно слив лишнюю жидкость.

Шаг 4. Добавьте оливковое масло, соль, перец, тимьян, орегано и муку. Травы на этом этапе придают массе характерный пряный аромат, который уравновешивает плотный вкус чечевицы.

Шаг 5. Влейте воду постепенно, продолжая взбивать массу до полной однородности. Смесь должна стать густой и гладкой, без комочков.

Шаг 6. Перелейте полученный крем в форму для запекания. Уберите её в холодильник на 2 часа: за это время сыр стабилизируется и станет плотнее.

Шаг 7. Выньте заготовку из формы и нарежьте на порционные кусочки.

Почему это работает: сочетание вареного белка чечевицы, жиров из оливкового масла и связующего компонента (муки или крахмала) при охлаждении создает структуру, схожую с мягким сыром. Тимьян и орегано имитируют аромат традиционных сырных сортов.
О составе: блюдо базируется на растительном белке. Стоит учитывать, что чечевица и пшеничная мука могут быть аллергенами для некоторых людей.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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