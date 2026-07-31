Вкус "орешков" со сгущенкой за 15 минут: выпекаем песочные кружочки в духовке

Песочное печенье с варёной сгущёнкой можно приготовить без специальных форм для "орешков", сохранив тот самый вкус из детства: хрустящую рассыпчатую оболочку и густую карамельную начинку. Весь секрет кроется в правильной толщине раскатки теста и технике сборки, которая позволяет превратить обычные круглые заготовки в изысканный домашний десерт.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain песочное печенье

Секреты замеса идеального песочного теста

Основа успеха — мягкое сливочное масло и тщательное взбивание яичной массы. Сначала соедините 2 яйца со щепоткой соли, 80 г обычного и 10 г ванильного сахара. Смесь нужно взбивать около 2 минут до появления легкой пышности. Только после этого добавляется 100 г размягченного масла и чайная ложка разрыхлителя (обязательно с горкой для лучшего подъема структуры).

"Чтобы песочное тесто не стало "резиновым" после выпечки, муку вводите постепенно и не вымешивайте массу слишком долго. Как только тесто собралось в мягкий ком — оно готово", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Муки потребуется около 300 граммов, но ориентироваться стоит на консистенцию: заготовка должна быть податливой и не липнуть к рукам. Такая основа отлично подходит и для других видов десертов; например, похожий принцип используется, когда пекут кекс на сгущенке, где важна однородность текстуры.

Формовка и температурный режим выпекания

Для создания заготовок присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте пласт толщиной ровно 5 мм. Если сделать тоньше — печенье подгорит, если толще — будет плохо сочетаться с начинкой. С помощью обычного стакана диаметром около 6 см вырежьте кружочки. Это самый простой способ обойтись без кондитерских вырубок и специальных металлических пресс-форм.

"Песочное тесто не любит конвекцию — она его пересушивает. Выпекайте заготовки в режиме "верх-низ" при 180°C. Достаточно 12-15 минут до легкого золотистого цвета", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

После духовки кружочки нужно полностью остудить на решетке или противне. Помните, что пока заготовки горячие, они очень хрупкие. Аналогичная осторожность требуется и при жарке других мучных изделий, когда готовятся румяные пышки, требующие бережного обращения сразу после сковороды.

Ингредиент / Этап Важный нюанс Результат Масло сливочное Тщательно размягчить (не топить) Нежный сливочный вкус Раскатка пласта Строго 5 мм Равномерное пропекание Охлаждение До комнатной температуры Начинка не "поплывет"

Сборка десерта: от классики до нежного крема

Для классического варианта просто смажьте один кружок плотной варёной сгущёнкой (300-400 г на всю партию) и накройте вторым. В центр можно положить половинку грецкого ореха или посыпать начинку дробленым фундуком. Если же вы хотите получить вкус, напоминающий пирожное, приготовьте масляный крем: взбейте 100 г масла и порциями добавьте в него сгущёнку. Такой наполнитель сделает десерт более мягким.

"Для склеивания печенья используйте только качественную сгущенку по ГОСТу без растительных жиров. Нюанс в том, что дешевый продукт в сочетании с песочным тестом сделает десерт приторно-тяжелым", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Такое печенье идеально дополнит семейное чаепитие. Если вы планируете полноценный завтрак, к сладкому десерту отлично подойдут пышные оладьи, которые сбалансируют утреннее меню.

Ответы на популярные вопросы о печенье со сгущёнкой

Можно ли добавить в тесто какао?

Да, можно заменить 20-30 г муки на качественный какао-порошок. Это придаст печенью шоколадный оттенок, который отлично гармонирует с карамельной начинкой.

Что делать, если варёная сгущёнка слишком жидкая?

Жидкую сгущёнку нужно обязательно взбить со сливочным маслом в пропорции 2:1. Это стабилизирует крем, и он не будет вытекать из печенья при хранении.

Сколько может храниться готовое печенье?

В закрытом контейнере при комнатной температуре печенье сохраняет хрусткость до 3-5 дней. Если начинка на масляном креме — храните десерт только в холодильнике.

Обязательно ли использовать ванильный сахар?

Ваниль подавляет яичный запах и подчеркивает аромат сливочного масла. Если его нет, можно использовать ванилин на кончике ножа или вообще отказаться от добавки, вкус пострадает незначительно.

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