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Утро становится вкуснее с первой ложки: каша из цельного овса получится густой и нежной

Еда

Я предпочитаю цельнозерновой овес обычным хлопьям за его плотную текстуру и сытость. Главное в этом блюде — правильно сбалансировать жидкость, чтобы зерно успело размягчиться, но каша не превратилась в однородную массу.

Каша
Фото: pixabay.com by NutriScanApp is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Каша

Ингредиенты

  • Овес цельнозерновой — 1 стакан.
  • Вода — 2 стакана.
  • Молоко — 1 стакан.
  • Сахар — по вкусу.
  • Ванилин — щепотка.

Приготовление

Шаг 1. Промойте овес под проточной водой. Это поможет убрать лишнюю пыль и мелкие примеси из зерна.

Шаг 2. Смешайте воду с молоком в кастрюле и доведите жидкость до кипения.

Шаг 3. Добавьте в кипящую смесь промытый овес и ванилин. В этот момент по кухне начинает распространяться мягкий сливочный аромат.

Шаг 4. Уменьшите огонь до минимума и варите кашу 10–15 минут. Регулярно помешивайте массу: цельнозерновой овес склонен оседать на дно и может быстро пригореть.

Шаг 5. Добавьте сахар или мед, если хотите сделать завтрак сладким. В горячей каше подсластитель растворяется быстро и равномерно.

Шаг 6. Снимите кастрюлю с огня. Блюдо можно подавать сразу или дать ему немного остыть — при охлаждении текстура становится более выраженной.

От автора: я обычно не добавляю сахар прямо в кастрюлю, а кладу его в тарелку. Так проще контролировать сладость для каждого члена семьи отдельно.

Почему это работает: сочетание воды и молока позволяет зерну лучше впитать влагу, при этом каша не становится слишком тяжелой или излишне густой, как при варке на одном молоке.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что для достижения максимальной мягкости зерна важно использовать кастрюлю с толстым дном, которая равномерно распределяет тепло и снижает риск подгорания каши.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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