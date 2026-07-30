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Сытный пирог из лаваша с творогом и сыром без замешивания теста

Еда

Этот пирог выручает, когда хочется чего-то сытного и горячего, но нет желания возиться с тестом. Сочетание творога и сыра делает начинку плотной, а кусочки лаваша при запекании пропитываются заливкой и становятся мягкими, с легким румянцем по краям.

Пирог с сыром и творогом
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Козлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с сыром и творогом

Ингредиенты

  • Лаваш — 1 шт.
  • Творог — 180 г.
  • Сыр — 150 г.
  • Молоко — 150 мл.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Специи — 1 щепотка.
  • Соль — 1 щепотка.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C.

Шаг 2. Подготовьте основу: нарежьте или просто порвите лаваш на небольшие кусочки. Сыр натрите на терке.

Шаг 3. Соедините в одной миске творог, тертый сыр, молоко и яйца. Добавьте соль и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности — за счет молока и яиц она должна стать текучей, чтобы полностью обволакивать кусочки лаваша.

Шаг 4. Добавьте в смесь лаваш, перемешайте и выложите содержимое в форму для запекания.

Шаг 5. Отправьте пирог в духовку на 30 минут. Готовое блюдо будет иметь золотистую корочку, а начинка станет упругой и перестанет быть жидкой при нажатии.

Повар Людмила Кравцова отмечает, что для более равномерного распределения ингредиентов творог лучше предварительно размять вилкой или протереть через сито, чтобы в готовом пироге не оставалось крупных сухих комочков.

Почему это работает: лаваш в этом рецепте заменяет традиционное тесто. Поскольку он уже подвергнут термической обработке, ему нужно лишь время, чтобы впитать молочно-яичную смесь и запечься вместе с сыром до нужной текстуры.
Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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