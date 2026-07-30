Сытный пирог из лаваша с творогом и сыром без замешивания теста

Этот пирог выручает, когда хочется чего-то сытного и горячего, но нет желания возиться с тестом. Сочетание творога и сыра делает начинку плотной, а кусочки лаваша при запекании пропитываются заливкой и становятся мягкими, с легким румянцем по краям.
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C.
Шаг 2. Подготовьте основу: нарежьте или просто порвите лаваш на небольшие кусочки. Сыр натрите на терке.
Шаг 3. Соедините в одной миске творог, тертый сыр, молоко и яйца. Добавьте соль и специи. Тщательно перемешайте массу до однородности — за счет молока и яиц она должна стать текучей, чтобы полностью обволакивать кусочки лаваша.
Шаг 4. Добавьте в смесь лаваш, перемешайте и выложите содержимое в форму для запекания.
Шаг 5. Отправьте пирог в духовку на 30 минут. Готовое блюдо будет иметь золотистую корочку, а начинка станет упругой и перестанет быть жидкой при нажатии.
Повар Людмила Кравцова отмечает, что для более равномерного распределения ингредиентов творог лучше предварительно размять вилкой или протереть через сито, чтобы в готовом пироге не оставалось крупных сухих комочков.
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