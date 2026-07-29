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Диетологи предупредили о вреде жареных чипсов из крапивы из-за образования трансжиров

Еда

Социальные сети захлестнула волна роликов, где пользователи готовят чипсы из крапивы. Листья дикорастущего растения окунают в кляр, жарят во фритюре и называют такой перекус здоровой альтернативой картофельным снекам. Однако диетологи скептически относятся к кулинарному тренду, поскольку агрессивная термическая обработка разрушает большую часть ценных веществ и насыщает блюдо лишним жиром.

Крапива
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Крапива

Реальная польза и кулинарные мифы

Сама по себе молодая зелень богата магнием, калием, каротиноидами и клетчаткой. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на диетолога Ольгу Редину, в процессе жарки разрушается витамин С, а калорийность продукта из-за кляра и масла возрастает многократно. По сути, лечебное растение превращается в обычную тяжелую закуску, которую точно нельзя отнести к диетическому меню.

Специалист также развенчала мнение о том, что крапивные чипсы способны победить дефицит железа. "Железо в крапиве действительно есть, но чипсы не поднимут уровень гемоглобина настолько, чтобы вылечить анемию", — объяснила Редина. По ее словам, любые попытки заменить медицинскую терапию едой не приносят нужного результата, так как продукты питания лишь поддерживают организм, но не являются лекарством.

"При термической обработке в кипящем масле образуются трансжиры и продукты окисления, которые нивелируют пользу любого растительного сырья. Если вы хотите обогатить рацион микроэлементами, лучше использовать щадящие методы приготовления без лишнего жира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Противопоказания и правила безопасности

Растение содержит высокую концентрацию витамина К, который напрямую влияет на скорость свертываемости крови. Это делает блюда из крапивы опасными для людей, имеющих склонность к тромбозам или принимающих антикоагулянты. Также стоит проявить осторожность пациентам с почечными заболеваниями и выраженной склонностью к аллергическим реакциям на пыльцу и травы.

Вместо обжаривания в масле эксперты советуют добавлять свежие листья в супы, соусы или запекать их в духовке с минимальным количеством специй. Если вы решили собирать сырье самостоятельно, делайте это вдали от дорог и промышленных зон, чтобы не получить порцию токсинов вместе с витаминами. Только при правильном подходе крапива станет полезной добавкой, а не источником лишних калорий и вредного холестерина.

Ответы на популярные вопросы о чипсах из крапивы

Помогают ли такие чипсы при анемии?

Нет, количество железа в порции жареной крапивы недостаточно для серьезного изменения показателей гемоглобина, лечение требует комплексного подхода.

Кому категорически нельзя есть крапиву?

Людям с повышенной густотой крови, почечной недостаточностью и тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь.

Становится ли крапива менее полезной при жарке?

Да, витамин С разрушается при высоких температурах, а масло превращает низкокалорийный лист в жирный продукт.

Есть ли безопасный способ приготовить крапивные чипсы?

Наименее вредным вариантом будет использование аэрогриля или духовки, где можно обойтись без большого количества растительного масла.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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