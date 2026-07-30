Завтрак с эффектом ресторана: яйца Бенедикт и стейк создадут идеальный дуэт

Классика завтраков в отелях обычно строится вокруг лосося или бекона. Но если заменить их на говяжью вырезку, блюдо приобретает другой вес и характер. Здесь ключевой баланс создается за счет сочетания плотного мяса, нежного яйца-пашот и кисло-сладкого акцента из брусничного лука.

Фото: commons.wikimedia.org by El Nuevo Doge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яйца Бенедикт

Ингредиенты

Говяжья вырезка

Яйца

Сливочное масло

Лимонный сок

Красный лук

Свежемороженая брусника

Хлеб

Зелень кинзы

Растительное масло

Вода, соль, сахар, уксус, черный молотый перец

Приготовление

Шаг 1. Маринование лука. Нарежьте очищенную луковицу тонкими кольцами. Вскипятите воду, растворите в ней соль и сахар, добавьте бруснику. Залейте лук маринадом и оставьте минимум на 40 минут. Кислота брусники уберет лишнюю горечь лука и добавит цвет.

Шаг 2. Обжарка мяса. Приправьте говяжью вырезку солью и черным перцем. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте стейк со всех сторон до румяных корочек. Снимите мясо на тарелку и накройте фольгой, чтобы соки распределились внутри продукта.

Шаг 3. Приготовление голландского соуса. Растопите сливочное масло. Взбейте яичные желтки с лимонным соком в миске, которую можно поставить на водяную баню. Поместите смесь на баню и продолжайте взбивать до пышности. Постепенно вливайте растопленное масло, продолжая взбивать до эмульгирования — состояния однородного густого соуса. Снимите с огня, посолите.

Шаг 4. Приготовление яйца-пашот. В кипящую воду добавьте ложку уксуса. Создайте воронку с помощью ложки и аккуратно выпустите туда яйцо. Варите до полного сворачивания белка, сохраняя жидким желток.

Шаг 5. Сборка блюда. Нарежьте стейк тонкими ломтиками поперек волокон. На ломтик хлеба выложите мясо, сверху поместите яйцо-пашот. Полейте голландским соусом, украсьте кольцами маринованного лука и свежей кинзой.

Комментарий шефа: Важный момент — нарезка стейка поперек волокон. Если резать вдоль, мясо будет жестким, и текстура блюда нарушится. Тонкие ломтики, разделанные против волокон, будут таять во рту, гармонируя с соусом и яйцом.

Безопасность: При работе с сырым мясом и яйцами строго соблюдайте чистоту разделочных досок и ножей. Не используйте для нарезки готового стейка ту же доску, на которой лежало сырое мясо, без предварительной обработки. Продукты должны пройти полноценную термическую обработку.

Голландский соус довольно капризен и может расслоиться при перегреве, поэтому водяная баня — самый надежный способ контроля температуры в домашних условиях.

"Для того чтобы завтрак получился действительно сбалансированным, важно правильно подготовить основу. Хлеб перед сборкой рекомендуется слегка подсушить на сковороде или в тостере — это создаст необходимый хруст и не позволит мясу и соусу слишком быстро размочить основу", — подчеркнул повар столовой или кафе Людмила Кравцова

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