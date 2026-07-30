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Завтрак с эффектом ресторана: яйца Бенедикт и стейк создадут идеальный дуэт

Еда

Классика завтраков в отелях обычно строится вокруг лосося или бекона. Но если заменить их на говяжью вырезку, блюдо приобретает другой вес и характер. Здесь ключевой баланс создается за счет сочетания плотного мяса, нежного яйца-пашот и кисло-сладкого акцента из брусничного лука.

Яйца Бенедикт
Фото: commons.wikimedia.org by El Nuevo Doge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яйца Бенедикт

Ингредиенты

  • Говяжья вырезка
  • Яйца
  • Сливочное масло
  • Лимонный сок
  • Красный лук
  • Свежемороженая брусника
  • Хлеб
  • Зелень кинзы
  • Растительное масло
  • Вода, соль, сахар, уксус, черный молотый перец

Приготовление

Шаг 1. Маринование лука. Нарежьте очищенную луковицу тонкими кольцами. Вскипятите воду, растворите в ней соль и сахар, добавьте бруснику. Залейте лук маринадом и оставьте минимум на 40 минут. Кислота брусники уберет лишнюю горечь лука и добавит цвет.

Шаг 2. Обжарка мяса. Приправьте говяжью вырезку солью и черным перцем. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарьте стейк со всех сторон до румяных корочек. Снимите мясо на тарелку и накройте фольгой, чтобы соки распределились внутри продукта.

Шаг 3. Приготовление голландского соуса. Растопите сливочное масло. Взбейте яичные желтки с лимонным соком в миске, которую можно поставить на водяную баню. Поместите смесь на баню и продолжайте взбивать до пышности. Постепенно вливайте растопленное масло, продолжая взбивать до эмульгирования — состояния однородного густого соуса. Снимите с огня, посолите.

Шаг 4. Приготовление яйца-пашот. В кипящую воду добавьте ложку уксуса. Создайте воронку с помощью ложки и аккуратно выпустите туда яйцо. Варите до полного сворачивания белка, сохраняя жидким желток.

Шаг 5. Сборка блюда. Нарежьте стейк тонкими ломтиками поперек волокон. На ломтик хлеба выложите мясо, сверху поместите яйцо-пашот. Полейте голландским соусом, украсьте кольцами маринованного лука и свежей кинзой.

Комментарий шефа: Важный момент — нарезка стейка поперек волокон. Если резать вдоль, мясо будет жестким, и текстура блюда нарушится. Тонкие ломтики, разделанные против волокон, будут таять во рту, гармонируя с соусом и яйцом.

Безопасность: При работе с сырым мясом и яйцами строго соблюдайте чистоту разделочных досок и ножей. Не используйте для нарезки готового стейка ту же доску, на которой лежало сырое мясо, без предварительной обработки. Продукты должны пройти полноценную термическую обработку.

Голландский соус довольно капризен и может расслоиться при перегреве, поэтому водяная баня — самый надежный способ контроля температуры в домашних условиях.

"Для того чтобы завтрак получился действительно сбалансированным, важно правильно подготовить основу. Хлеб перед сборкой рекомендуется слегка подсушить на сковороде или в тостере — это создаст необходимый хруст и не позволит мясу и соусу слишком быстро размочить основу", — подчеркнул повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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