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Ресторанный шедевр из кочана: как приготовить молодую капусту в бархатном соусе

Еда

В отличие от зимних сортов, молодые кочаны лишены грубых волокон, они быстро готовятся и имеют совсем другой, свежий вкус.

капуста в сливках с сыром
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
капуста в сливках с сыром

Можно готовить это блюдо, когда хочется чего-то ресторанного, но нет желания проводить у плиты весь вечер. Попробуйте подать такую капусту как самостоятельное блюдо, она даже вкуснее, чем привычные мясные гарниры. Сливочный соус с чесноком делает овощ сытным, а сыр добавляет приятную тягучесть.

Категория: Гарнир / Основное блюдо

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кочан
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Петрушка — 1 пучок
  • Сливки 33% (классические) — 150 мл
  • Сыр Пармезан (тертый) — 50 г
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло оливковое — 1 ч. л.
  • Паприка сушеная — &frac12 ч. л.
  • Орегано сушеный — &frac12 ч. л.
  • Перец кайенский молотый — &frac12 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Разрежьте кочан капусты на 6 сегментов. Лук и чеснок измельчите.

Шаг 2. Разогрейте в глубокой сковороде сливочное и оливковое масло. Обжарьте капусту на сильном огне по 3-4 мин с каждой стороны до румяности, затем переложите сегменты в тарелку.

Шаг 3. Уменьшите нагрев до среднего. В той же сковороде пассеруйте лук, помешивая, в течение 5 мин. Добавьте чеснок, паприку, орегано и кайенский перец. Готовьте 1 мин.

Шаг 4. Влейте сливки и тушите пару минут. Добавьте тертый пармезан и измельчённую петрушку. Помешивайте до полного расплавления сыра. В конце посолите и поперчите соус.

Шаг 5. Верните капусту в сковороду, распределяя соус поверх овощей. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 5 мин.

Не перемешивайте капусту с соусом в конце, а просто поливаю сегменты сверху. Так блюдо выглядит эстетичнее, а овощи сохраняют форму и не превращаются в кашу.

Чтобы добиться правильной текстуры соуса, важно соблюдать последовательность добавления специй. Сначала они прогреваются в масле с луком, что раскрывает их аромат, а уже потом добавляются сливки.

"Для этого рецепта лучше использовать именно жирные сливки (от 30%), так как они не сворачиваются при нагревании с сыром и специями, создавая однородную эмульсию", — уточнила повар кафе Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: Если у вас нет пармезана, можно использовать любой твердый выдержанный сыр. Главное, чтобы он имел выраженный соленый вкус, который сбалансирует сладость сливок.

Экспертная проверка: повар кафе Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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