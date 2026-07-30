В будни, когда возвращаешься с работы уставшей, меньше всего хочется стоять у плиты часами. В такие вечера меня выручают заливные пироги: тесто готовится за пять минут, а форму можно заполнить любыми продуктами, которые оказались в холодильнике. Сочетание тунца с яйцом и свежей зеленью — один из моих фаворитов. Это сытный ужин, который не требует сложной раскатки теста или специальных навыков.
Время приготовления: 1 ч 30 мин
Количество порций: 4
Для теста:
Для начинки:
Шаг 1. Сварите яйца для начинки вкрутую, остудите под холодной водой, очистите и нарежьте кубиками. Репчатый лук порубите, зеленый лук и укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.
Шаг 2. Подготовьте тесто. Растопите сливочное масло в микроволновке. Взбейте яйца с солью с помощью венчика (сильно пенить не нужно), добавьте сметану и теплое масло. Перемешайте.
Шаг 3. Смешайте муку с разрыхлителем и введите эту смесь в яично-сметанную основу. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно остаться довольно жидким.
Шаг 4. Подготовьте рыбу. Слейте жидкость из банки с тунцом, используя сито. Переложите рыбу в миску, добавьте репчатый и зеленый лук, укроп и черный перец. Солите осторожно, так как консервы обычно уже достаточно соленые.
Шаг 5. Смажьте маслом форму диаметром 24 см. Вылейте примерно половину теста и разровняйте его лопаткой. Сверху равномерно распределите начинку из тунца, яиц и зелени.
Шаг 6. Залейте начинку оставшимся тестом. Чтобы распределить массу ровным слоем, можно использовать кондитерский мешок или обычный плотный пакет с отрезанным уголком.
Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму на средний уровень на противне. Выпекайте около одного часа в режиме "верх-низ" без конвекции.
Шаг 8. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, после чего аккуратно переложите его на блюдо и нарежьте на порционные куски.
От автора: однажды я решила ускорить процесс и поставила пирог в очень горячую духовку. В итоге верх схватился золотистой корочкой за 15 минут, а внутри тесто осталось сырым. Теперь я строго придерживаюсь температуры 180 °C и не включаю конвекцию, чтобы начинка успела прогреться, а тесто пропечься равномерно.
При выборе ингредиентов я всегда смотрю на состав тунца: для этого рецепта лучше брать рыбу крупными кусками. Если использовать паштетную массу, начинка получится слишком плотной и "тяжелой", а кусочки рыбы создают приятную текстуру.
"Важно помнить, что при использовании консервированного тунца следует тщательно сливать лишнюю жидкость. Избыток влаги из рыбы может сделать тесто в центре пирога клёклым, даже если соблюдать время выпекания", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.
Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.