Простой набор звучит как праздничный ужин: заливной пирог с тунцом удивит мягким вкусом

В будни, когда возвращаешься с работы уставшей, меньше всего хочется стоять у плиты часами. В такие вечера меня выручают заливные пироги: тесто готовится за пять минут, а форму можно заполнить любыми продуктами, которые оказались в холодильнике. Сочетание тунца с яйцом и свежей зеленью — один из моих фаворитов. Это сытный ужин, который не требует сложной раскатки теста или специальных навыков.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Заливной пирог с тунцом

Время приготовления: 1 ч 30 мин Количество порций: 4

Ингредиенты

Для теста:

Мука пшеничная 190 г.

Яйцо куриное 3 шт.

Сметана 18% 80 г.

Масло сливочное 45 г.

Разрыхлитель теста 1 ч. л.

Соль 0.5 ч. л.

Для начинки:

Консервированный тунец 185 г.

Яйцо куриное 2 шт.

Лук репчатый 50 г.

Лук зелёный 30 г.

Укроп 20 г.

Соль по вкусу.

Перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Сварите яйца для начинки вкрутую, остудите под холодной водой, очистите и нарежьте кубиками. Репчатый лук порубите, зеленый лук и укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Шаг 2. Подготовьте тесто. Растопите сливочное масло в микроволновке. Взбейте яйца с солью с помощью венчика (сильно пенить не нужно), добавьте сметану и теплое масло. Перемешайте.

Шаг 3. Смешайте муку с разрыхлителем и введите эту смесь в яично-сметанную основу. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно остаться довольно жидким.

Шаг 4. Подготовьте рыбу. Слейте жидкость из банки с тунцом, используя сито. Переложите рыбу в миску, добавьте репчатый и зеленый лук, укроп и черный перец. Солите осторожно, так как консервы обычно уже достаточно соленые.

Шаг 5. Смажьте маслом форму диаметром 24 см. Вылейте примерно половину теста и разровняйте его лопаткой. Сверху равномерно распределите начинку из тунца, яиц и зелени.

Шаг 6. Залейте начинку оставшимся тестом. Чтобы распределить массу ровным слоем, можно использовать кондитерский мешок или обычный плотный пакет с отрезанным уголком.

Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму на средний уровень на противне. Выпекайте около одного часа в режиме "верх-низ" без конвекции.

Шаг 8. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, после чего аккуратно переложите его на блюдо и нарежьте на порционные куски.

От автора: однажды я решила ускорить процесс и поставила пирог в очень горячую духовку. В итоге верх схватился золотистой корочкой за 15 минут, а внутри тесто осталось сырым. Теперь я строго придерживаюсь температуры 180 °C и не включаю конвекцию, чтобы начинка успела прогреться, а тесто пропечься равномерно.

При выборе ингредиентов я всегда смотрю на состав тунца: для этого рецепта лучше брать рыбу крупными кусками. Если использовать паштетную массу, начинка получится слишком плотной и "тяжелой", а кусочки рыбы создают приятную текстуру.

"Важно помнить, что при использовании консервированного тунца следует тщательно сливать лишнюю жидкость. Избыток влаги из рыбы может сделать тесто в центре пирога клёклым, даже если соблюдать время выпекания", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: если хотите сделать вкус более пикантным, можно добавить в начинку несколько каперсов или чайную ложку дижонской горчицы. Это подчеркнет вкус тунца и добавит легкую кислинку.