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Простой набор звучит как праздничный ужин: заливной пирог с тунцом удивит мягким вкусом

Еда

В будни, когда возвращаешься с работы уставшей, меньше всего хочется стоять у плиты часами. В такие вечера меня выручают заливные пироги: тесто готовится за пять минут, а форму можно заполнить любыми продуктами, которые оказались в холодильнике. Сочетание тунца с яйцом и свежей зеленью — один из моих фаворитов. Это сытный ужин, который не требует сложной раскатки теста или специальных навыков.

Заливной пирог с тунцом
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заливной пирог с тунцом

Время приготовления: 1 ч 30 мин

Количество порций: 4

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная 190 г.
  • Яйцо куриное 3 шт.
  • Сметана 18% 80 г.
  • Масло сливочное 45 г.
  • Разрыхлитель теста 1 ч. л.
  • Соль 0.5 ч. л.

Для начинки:

  • Консервированный тунец 185 г.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Лук репчатый 50 г.
  • Лук зелёный 30 г.
  • Укроп 20 г.
  • Соль по вкусу.
  • Перец чёрный молотый по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Сварите яйца для начинки вкрутую, остудите под холодной водой, очистите и нарежьте кубиками. Репчатый лук порубите, зеленый лук и укроп вымойте, обсушите и мелко нарежьте.

Шаг 2. Подготовьте тесто. Растопите сливочное масло в микроволновке. Взбейте яйца с солью с помощью венчика (сильно пенить не нужно), добавьте сметану и теплое масло. Перемешайте.

Шаг 3. Смешайте муку с разрыхлителем и введите эту смесь в яично-сметанную основу. Тщательно перемешайте до однородности. Тесто должно остаться довольно жидким.

Шаг 4. Подготовьте рыбу. Слейте жидкость из банки с тунцом, используя сито. Переложите рыбу в миску, добавьте репчатый и зеленый лук, укроп и черный перец. Солите осторожно, так как консервы обычно уже достаточно соленые.

Шаг 5. Смажьте маслом форму диаметром 24 см. Вылейте примерно половину теста и разровняйте его лопаткой. Сверху равномерно распределите начинку из тунца, яиц и зелени.

Шаг 6. Залейте начинку оставшимся тестом. Чтобы распределить массу ровным слоем, можно использовать кондитерский мешок или обычный плотный пакет с отрезанным уголком.

Шаг 7. Разогрейте духовку до 180 °C. Поставьте форму на средний уровень на противне. Выпекайте около одного часа в режиме "верх-низ" без конвекции.

Шаг 8. Дайте пирогу полностью остыть прямо в форме, после чего аккуратно переложите его на блюдо и нарежьте на порционные куски.

От автора: однажды я решила ускорить процесс и поставила пирог в очень горячую духовку. В итоге верх схватился золотистой корочкой за 15 минут, а внутри тесто осталось сырым. Теперь я строго придерживаюсь температуры 180 °C и не включаю конвекцию, чтобы начинка успела прогреться, а тесто пропечься равномерно.

При выборе ингредиентов я всегда смотрю на состав тунца: для этого рецепта лучше брать рыбу крупными кусками. Если использовать паштетную массу, начинка получится слишком плотной и "тяжелой", а кусочки рыбы создают приятную текстуру.

"Важно помнить, что при использовании консервированного тунца следует тщательно сливать лишнюю жидкость. Избыток влаги из рыбы может сделать тесто в центре пирога клёклым, даже если соблюдать время выпекания", — подчеркнула повар столовой Людмила Кравцова.

Кулинарная подсказка: если хотите сделать вкус более пикантным, можно добавить в начинку несколько каперсов или чайную ложку дижонской горчицы. Это подчеркнет вкус тунца и добавит легкую кислинку.
Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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