Надоели стандартные завтраки? Новая крупа в рационе подарит вкус и прилив энергии

Когда хочется разнообразить завтраки или добавить в рацион что-то по-настоящему питательное, я вспоминаю об амаранте. Эта крупа долгое время оставалась для меня экзотикой, но сейчас она всё чаще появляется на моей кухне. Амарант совсем не похож на привычный рис или гречку: у него особый, чуть землистый привкус и интересная текстура. Он идеально подходит для тех дней, когда нужно быстро приготовить сытный обед, который даст энергию надолго.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каша из амаранта с ягодами и бананом

Однажды я попробовала заменить обычную кашу на амарантовую, и муж заметил, что блюдо получилось необычно насыщенным по вкусу. С тех пор мы периодически экспериментируем с ним в разных вариациях — от сладких завтраков до сытных гарниров.

Амарантовая каша

Ингредиенты

Амарантные зерна — 1 стакан

Вода или молоко — 2 стакана

Мед или сахар — 1 ч. л.

Корица — щепотка

Ванилин — немного

Приготовление

Шаг 1. Промойте зерна амаранта под проточной водой.

Шаг 2. Залейте крупу водой или молоком и поставьте на медленный огонь.

Шаг 3. Варите кашу 15-20 минут до готовности.

Шаг 4. Добавьте мед (или сахар), корицу и ванилин, перемешайте и снимите с огня.

Совет шефа: Чтобы каша была более нежной, я добавляю мед уже в самом конце, когда снимаю кастрюлю с плиты, так аромат специй и сладость сохраняются лучше.

"Амарант содержит лизин — незаменимую аминокислоту, которая практически не встречается в обычных злаках. Это делает его ценным дополнением к рациону, особенно при использовании растительных альтернатив привычным крупам", — объяснила консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова

Помимо каш, амарант отлично работает в составе овощных супов, запеканок и даже салатов с орехами и зеленью. Также существует амарантовая мука и масло, которое благодаря содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот можно добавлять в готовые блюда и напитки.

Карри из амаранта и грибов

Ингредиенты

Амарантные зерна — 1 стакан

Грибы — 200 г

Луковица — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Куркума — 1 ч. л.

Имбирь — 1 ч. л.

Кориандр — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Томатный сок — 1 стакан

Вода — 1 стакан

Приготовление

Шаг 1. Отварите зерна амаранта до готовности.

Шаг 2. Обжарьте на сковороде нарезанные грибы, лук и чеснок.

Шаг 3. Добавьте в сковороду куркуму, имбирь, кориандр и паприку.

Шаг 4. Влейте томатный сок и воду, варите всё вместе 15 минут.

Шаг 5. Соедините готовый амарант с овощной основой.

Печенье с амарантом и ржаной мукой

Время приготовления: 20 минут (выпекание)

Ингредиенты

Амарантная мука — 1 стакан

Ржаная мука — 1 стакан

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Сливочное масло — 100 г

Сода — 1 ч. л.

Ванилин — 1 ч. л.

Приготовление

Шаг 1. Перемешайте все ингредиенты до однородного состояния теста.

Шаг 2. Сформируйте печенье и выложите его на противень.

Шаг 3. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

О составе: Амарант не содержит глютена, что делает его подходящим для людей с соответствующей непереносимостью. Однако в рецепте печенья используется ржаная мука, которая содержит глютен.

Экспертная проверка: консультант по домашнему питанию консультант по домашнему питанию Екатерина Смирнова