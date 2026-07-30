Надоели стандартные завтраки? Новая крупа в рационе подарит вкус и прилив энергии

Когда хочется разнообразить завтраки или добавить в рацион что-то по-настоящему питательное, я вспоминаю об амаранте. Эта крупа долгое время оставалась для меня экзотикой, но сейчас она всё чаще появляется на моей кухне. Амарант совсем не похож на привычный рис или гречку: у него особый, чуть землистый привкус и интересная текстура. Он идеально подходит для тех дней, когда нужно быстро приготовить сытный обед, который даст энергию надолго.
Однажды я попробовала заменить обычную кашу на амарантовую, и муж заметил, что блюдо получилось необычно насыщенным по вкусу. С тех пор мы периодически экспериментируем с ним в разных вариациях — от сладких завтраков до сытных гарниров.
Шаг 1. Промойте зерна амаранта под проточной водой.
Шаг 2. Залейте крупу водой или молоком и поставьте на медленный огонь.
Шаг 3. Варите кашу 15-20 минут до готовности.
Шаг 4. Добавьте мед (или сахар), корицу и ванилин, перемешайте и снимите с огня.
Совет шефа: Чтобы каша была более нежной, я добавляю мед уже в самом конце, когда снимаю кастрюлю с плиты, так аромат специй и сладость сохраняются лучше.
Помимо каш, амарант отлично работает в составе овощных супов, запеканок и даже салатов с орехами и зеленью. Также существует амарантовая мука и масло, которое благодаря содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот можно добавлять в готовые блюда и напитки.
Шаг 1. Отварите зерна амаранта до готовности.
Шаг 2. Обжарьте на сковороде нарезанные грибы, лук и чеснок.
Шаг 3. Добавьте в сковороду куркуму, имбирь, кориандр и паприку.
Шаг 4. Влейте томатный сок и воду, варите всё вместе 15 минут.
Шаг 5. Соедините готовый амарант с овощной основой.
Время приготовления: 20 минут (выпекание)
Шаг 1. Перемешайте все ингредиенты до однородного состояния теста.
Шаг 2. Сформируйте печенье и выложите его на противень.
Шаг 3. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
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