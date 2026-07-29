Вытеснил даже пампушки: забытый секрет хлеба с маринованным луком к горячему борщу

Когда на столе появляются наваристые щи или борщ, всегда хочется чего-то основательного в дополнение к супу. Воздушный мякиш и мягкие, ароматные луковицы, которые при запекании сохраняют форму, но становятся нежными.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain домашний хлеб с луком

Время приготовления: 20 мин. (выпекание)

Ингредиенты

Молоко

Сахарная пудра — 1 ч. л.

Соль мелкая морская — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Сухие дрожжи — 2 ч. л.

Зеленый лук с луковичками — 8 стеблей

Мука — 3 стакана

Белый винный уксус — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Подготовить лук. Промыть стебли, обсушить. Отрезать длинные концы, оставив по 10-12 см, и разрезать каждый стебель вдоль пополам. Смешать 1 ст. л. растительного масла, уксус и сахарную пудру. Выложить лук в миску, залить маринадом, накрыть и оставить для пропитки.

Шаг 2. Активировать дрожжи. Размешать их в теплом молоке и оставить в теплом месте на 5 минут до появления пузырьков на поверхности.

Шаг 3. Замесить тесто. Просеять муку с солью, добавить оставшееся растительное масло и перемешать. Сформировать из смеси горку с углублением в центре, влить туда дрожжевое молоко. Замесить тесто, затем выложить его на присыпанную мукой поверхность и вымешивать в течение 5 минут.

Шаг 4. Сформировать заготовку. Переложить тесто в прямоугольную форму для выпечки (примерно 18x28 см).

Шаг 5. Добавить начинку. Сверху на тесто выложить маринованный лук, слегка вдавить его руками. Накрыть форму и оставить для расстойки на 45 минут.

Шаг 6. Запечь хлеб. Разогреть духовку до 200°С. Поместить форму в печь и выпекать 20 минут.

Чтобы хлеб получился более праздничным, подавайте его теплым, смазав поверхность тонким слоем сливочного масла сразу после того, как достаю из духовки. Это делает корочку мягче и ароматнее.

Важно понимать, что работа с дрожжевым тестом требует соблюдения температурного режима. Если молоко будет слишком горячим, дрожжи погибнут, и тесто не поднимется.

"Для получения правильной структуры мякиша критически важно время расстойки теста с луком. За 45 минут дрожжи вырабатывают углекислый газ, который делает хлеб пористым. Если сократить этот этап, выпечка может получиться слишком плотной", — объяснила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.