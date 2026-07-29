Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная планета светится как Земля: марсианские сияния хранят след исчезнувшего воздуха
Надежный щит для теплицы: как спасти урожай томатов от опасного грибка с помощью аптеки
Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей
Бомбический вкус и максимум пользы: как приготовить тушеные овощи в необычном стиле
ВОЗ включила Минздрав РФ в число 12 регуляторов надзора за медицинскими изделиями
Улыбка Мона Лизы без хирургии: как стирать с лица следы усталости и печали
Секрет идеальной чистоты: почему женщины массово выбрасывают привычные жидкие шампуни
Секрет джазовых импровизаций: почему творчество без правил полезно для психики
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Вытеснил даже пампушки: забытый секрет хлеба с маринованным луком к горячему борщу

Еда

Когда на столе появляются наваристые щи или борщ, всегда хочется чего-то основательного в дополнение к супу. Воздушный мякиш и мягкие, ароматные луковицы, которые при запекании сохраняют форму, но становятся нежными.

домашний хлеб с луком
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
домашний хлеб с луком

Время приготовления: 20 мин. (выпекание)

Ингредиенты

  • Молоко
  • Сахарная пудра — 1 ч. л.
  • Соль мелкая морская — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Сухие дрожжи — 2 ч. л.
  • Зеленый лук с луковичками — 8 стеблей
  • Мука — 3 стакана
  • Белый винный уксус — 1 ст. л.

Приготовление

Шаг 1. Подготовить лук. Промыть стебли, обсушить. Отрезать длинные концы, оставив по 10-12 см, и разрезать каждый стебель вдоль пополам. Смешать 1 ст. л. растительного масла, уксус и сахарную пудру. Выложить лук в миску, залить маринадом, накрыть и оставить для пропитки.

Шаг 2. Активировать дрожжи. Размешать их в теплом молоке и оставить в теплом месте на 5 минут до появления пузырьков на поверхности.

Шаг 3. Замесить тесто. Просеять муку с солью, добавить оставшееся растительное масло и перемешать. Сформировать из смеси горку с углублением в центре, влить туда дрожжевое молоко. Замесить тесто, затем выложить его на присыпанную мукой поверхность и вымешивать в течение 5 минут.

Шаг 4. Сформировать заготовку. Переложить тесто в прямоугольную форму для выпечки (примерно 18x28 см).

Шаг 5. Добавить начинку. Сверху на тесто выложить маринованный лук, слегка вдавить его руками. Накрыть форму и оставить для расстойки на 45 минут.

Шаг 6. Запечь хлеб. Разогреть духовку до 200°С. Поместить форму в печь и выпекать 20 минут.

Чтобы хлеб получился более праздничным, подавайте его теплым, смазав поверхность тонким слоем сливочного масла сразу после того, как достаю из духовки. Это делает корочку мягче и ароматнее.

Важно понимать, что работа с дрожжевым тестом требует соблюдения температурного режима. Если молоко будет слишком горячим, дрожжи погибнут, и тесто не поднимется.

"Для получения правильной структуры мякиша критически важно время расстойки теста с луком. За 45 минут дрожжи вырабатывают углекислый газ, который делает хлеб пористым. Если сократить этот этап, выпечка может получиться слишком плотной", — объяснила повар столовой или кафе Людмила Кравцова.

Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Авто
Цена заманивает покупателей: Tenet T4L выходит против дорогих кроссоверов с прошлым Chery
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Азия
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Популярное
Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов

Российский оборонный сектор внедряет системы перехвата, которые превращают уничтожение дорогого дрона в вопрос оплаты счетов за электричество.

Сбивать за копейки: Россия переходит на использование лазерных систем ПВО для поражения дронов
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Семья забудет про магазинные десерты: этот шоколадный торт съедят раньше, чем он пропитается
Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США
Смертельный срез для старой яблони: как не превратить плодовое дерево в рассадник инфекций
Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино Анжела Якубовская Джедайский меч больше не нужен: палка в руках китайского матроса подняла по тревоге авианосец США Андрей Николаев
Метеорологи прогнозируют в Алтайском крае жару до +30°C и сильный ветер
Завод в Шушарах резко сменил приоритеты: серийная сборка новой версии кроссовера уже началась
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Иран отменил ракетный удар по украинским портам после извинений Сибиги
Последние материалы
Красная планета светится как Земля: марсианские сияния хранят след исчезнувшего воздуха
Надежный щит для теплицы: как спасти урожай томатов от опасного грибка с помощью аптеки
Молодой, успешный, но уже бывший: завод снял Tenet T4 ради нового фаворита покупателей
Бомбический вкус и максимум пользы: как приготовить тушеные овощи в необычном стиле
ВОЗ включила Минздрав РФ в число 12 регуляторов надзора за медицинскими изделиями
Улыбка Мона Лизы без хирургии: как стирать с лица следы усталости и печали
Секрет идеальной чистоты: почему женщины массово выбрасывают привычные жидкие шампуни
Секрет джазовых импровизаций: почему творчество без правил полезно для психики
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Стандарт США против ГОСТ РФ: почему крутая тачка становится обузой для владельца
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.