Снаружи блеск, внутри сок: курица на решётке получится нежной даже на сильном жаре

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Еда

Чтобы курица на углях не превратилась в сухую щепку, я использую метод соленада. Это особый вид рассола, который насыщает мясо влагой и солью еще до того, как оно попадет на жар. В сочетании с предварительным запеканием в фольге и финальной глазировкой этот подход гарантирует сочное мясо и глянцевую корочку. На профессиональной кухне такая подготовка считается базой для работы с птицей на гриле.

Курица
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курица

Количество порций: 6

Время приготовления: 1 ч

Дополнительное время: 4 ч

Ингредиенты

  • Курица
  • Кетчуп
  • Мёд
  • Горчица дижонская
  • Горчичный порошок
  • Соль
  • Перец чёрный молотый
  • Сахар коричневый
  • Тимьян (чабрец)
  • Чеснок

Приготовление

Шаг 1. Подготовка соленада. Поместите курицу в кастрюлю и залейте водой так, чтобы уровень жидкости был на 4–5 см выше продукта. Выньте птицу и измерьте объем оставшейся воды. Это нужно для точного расчета пропорций добавок.

Шаг 2. Приготовление рассола. Смешайте воду с солью, сахаром, специями и другими ингредиентами для соленада. Доведите смесь до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились, затем полностью остудите жидкость.

Шаг 3. Маринование и подготовка. Очистите курицу от лишнего жира, удалите железу из гуза, свяжите ножки и крылья. Поместите птицу в остывший соленад, прижмите тарелкой и оставьте в прохладном месте от 4 до 24 часов. После маринования тщательно обсушите кожу, смажьте маслом и плотно заверните в три слоя фольги.

Шаг 4. Первый этап запекания. Дождитесь, пока угли прогорят и покроются седым пеплом. Разгребите их к краям, в центр поместите курицу в фольге. Жарьте 30 минут, переворачивая каждые 10 минут.

Шаг 5. Глазирование и финиш. Смешайте кетчуп, мёд, горчицу и чесночный порошок, добавьте соль и перец. Снимите фольгу, смажьте курицу соусом с помощью кисти. Поместите птицу на решетку и запекайте до готовности, переворачивая и обновляя слой соуса каждые 10 минут.

Шаг 6. Отдых. Переложите готовую курицу на блюдо, накройте фольгой и оставьте на 20 минут. Это позволит сокам равномерно распределиться по волокнам мяса перед нарезкой.

Комментарий шефа: Важнейший этап здесь — обсушивание кожи после соленада. Если оставить мясо влажным, оно будет вариться, а не жариться, и вы не получите той самой хрустящей корочки даже при использовании глазури.

Безопасность: Работайте с сырой птицей строго на чистых поверхностях. Используйте разные разделочные доски для сырой курицы и готовых продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения. Убедитесь, что продукт подвергся полноценной термической обработке во всех частях тушки.
«Использование соленада значительно упрощает работу с целой птицей на открытом огне, так как соль проникает глубоко в ткани, удерживая влагу внутри при воздействии высоких температур», — подчеркнул повар столовой или кафе Людмила Кравцова.
Экспертная проверка: повар столовой или кафе Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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