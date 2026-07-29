Мясо режется как масло, а сок не убегает: ростбиф в аэрогриле удастся без духовки

Приготовление ростбифа в аэрогриле выигрывает у духовки за счет интенсивного обдува, который быстрее создает корочку. Главный риск здесь — пересушить мясо или получить обгорелую поверхность при сырой середине. Чтобы этого избежать, я всегда ориентируюсь на внутреннюю температуру продукта и даю мясу согреться перед термической обработкой.
Шаг 1. Подготовка мяса. Достаньте говядину из холодильника за 30-60 минут до готовки. Это необходимо, чтобы кусок прогрелся до комнатной температуры; холодное мясо снаружи сгорит быстрее, чем успеет приготовиться внутри.
Шаг 2. Маринование. Тщательно обсушите поверхность мяса бумажными полотенцами. Смажьте кусок оливковым маслом. Смешайте соль, перец, чесночный порошок, тимьян и розмарин. Равномерно распределите смесь по всему куску, прижимая специи рукой для лучшей адгезии.
Шаг 3. Первичный обжар. Разогрейте аэрогриль до 200 °С. Поместите мясо на решетку и запекайте 5-10 минут. Этот этап создает первичную корочку.
Шаг 4. Основной этап. Снизьте температуру до 180 °С. Переверните мясо на другой бок и готовьте еще 25-30 минут.
Шаг 5. Приготовление соуса. Пока мясо в приборе, смешайте хрен, сметану, майонез и лимонный сок. Добавьте соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук. Уберите соус в холодильник для охлаждения.
Шаг 6. Контроль готовности. Примерно через 20 минут после начала жарки начните замерять внутреннюю температуру в самой толстой части куска. Для средней прожарки (итоговая температура 57-63 °С) вынимайте мясо, когда термометр покажет 53-55 °С.
Шаг 7. Отдых. Переложите ростбиф на доску и накройте фольгой на 15-20 минут. Это время нужно для перераспределения соков и доваривания мяса за счет остаточного тепла.
Комментарий шефа: на профессиональной кухне мы никогда не режем мясо сразу после извлечения из печи или гриля. Если разрезать ростбиф мгновенно, весь сок вытечет на доску, и мясо станет сухим. Фольга удерживает тепло, позволяя волокнам расслабиться и впитать соки обратно.
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