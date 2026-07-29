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Мясо режется как масло, а сок не убегает: ростбиф в аэрогриле удастся без духовки

Еда

Приготовление ростбифа в аэрогриле выигрывает у духовки за счет интенсивного обдува, который быстрее создает корочку. Главный риск здесь — пересушить мясо или получить обгорелую поверхность при сырой середине. Чтобы этого избежать, я всегда ориентируюсь на внутреннюю температуру продукта и даю мясу согреться перед термической обработкой.

Ростбиф
Фото: commons.wikimedia.org by Arnaud 25, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростбиф

Ингредиенты

  • Мякоть говядины (толстый край, верхняя часть бедра или вырезка) — 1-1,2 кг.
  • Оливковое масло.
  • Соль.
  • Свежемолотый черный перец.
  • Чесночный порошок.
  • Тимьян.
  • Розмарин.

Для соуса из хрена:

  • Хрен (свежий тертый или готовый без добавок).
  • Сметана.
  • Майонез.
  • Лимонный сок.
  • Зеленый лук.
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Подготовка мяса. Достаньте говядину из холодильника за 30-60 минут до готовки. Это необходимо, чтобы кусок прогрелся до комнатной температуры; холодное мясо снаружи сгорит быстрее, чем успеет приготовиться внутри.

Шаг 2. Маринование. Тщательно обсушите поверхность мяса бумажными полотенцами. Смажьте кусок оливковым маслом. Смешайте соль, перец, чесночный порошок, тимьян и розмарин. Равномерно распределите смесь по всему куску, прижимая специи рукой для лучшей адгезии.

Шаг 3. Первичный обжар. Разогрейте аэрогриль до 200 °С. Поместите мясо на решетку и запекайте 5-10 минут. Этот этап создает первичную корочку.

Шаг 4. Основной этап. Снизьте температуру до 180 °С. Переверните мясо на другой бок и готовьте еще 25-30 минут.

Шаг 5. Приготовление соуса. Пока мясо в приборе, смешайте хрен, сметану, майонез и лимонный сок. Добавьте соль, перец и мелко нарезанный зеленый лук. Уберите соус в холодильник для охлаждения.

Шаг 6. Контроль готовности. Примерно через 20 минут после начала жарки начните замерять внутреннюю температуру в самой толстой части куска. Для средней прожарки (итоговая температура 57-63 °С) вынимайте мясо, когда термометр покажет 53-55 °С.

Шаг 7. Отдых. Переложите ростбиф на доску и накройте фольгой на 15-20 минут. Это время нужно для перераспределения соков и доваривания мяса за счет остаточного тепла.

Комментарий шефа: на профессиональной кухне мы никогда не режем мясо сразу после извлечения из печи или гриля. Если разрезать ростбиф мгновенно, весь сок вытечет на доску, и мясо станет сухим. Фольга удерживает тепло, позволяя волокнам расслабиться и впитать соки обратно.

Безопасность: при работе с сырой говядиной используйте отдельную разделочную доску и нож. После подготовки мяса и перед приготовлением соуса обязательно вымойте руки и инвентарь с мылом, чтобы избежать перекрестного загрязнения продуктов.
"При выборе мяса для ростбифа важно, чтобы кусок был ровным по всей длине. Если одна часть значительно толще другой, мясо прожарится неравномерно: тонкие края пересохнут, пока центр будет достигать нужной температуры", — подчеркнула повар столовой  Людмила Кравцова.
Экспертная проверка: повар столовой Людмила Кравцова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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