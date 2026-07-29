Холодный суп с характером: свекла и курица превращают привычное блюдо в яркую находку

Этот суп я ценю за сочетание прохлады и насыщенного вкуса. Он напоминает окрошку по принципу сборки, но за счет маринованной свеклы получается более плотным и сытным блюдом.

Фото: pixabay.com by NightDayOnOff is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Борщ

Ингредиенты

куриная грудка — 1 шт.

свекла — 1 шт.

морковь — 2 шт.

луковица — 1 шт.

уксус — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

специи (черный перец, кориандр) — 1 ч. л.

петрушка — 1 пучок

яйца — 2 шт.

творог или сметана — 100 г

соль и перец по вкусу

Приготовление

Шаг 1. Отварите куриную грудку до готовности. Дайте мясу полностью остыть, чтобы оно не размягчило остальные компоненты, и нарежьте мелкими кусочками.

Шаг 2. Вымойте свеклу и обжарьте её на сковороде до легкого подрумянивания. Переложите овощ в кастрюлю с водой и варите около 30 минут. Готовую свеклу выньте, охладите и нарежьте тонкими ломтиками.

Шаг 3. Мелко нашинкуйте морковь и лук. Обжарьте их в растительном масле до золотистого цвета, когда лук станет прозрачным, а морковь — мягкой.

Шаг 4. Подготовьте основу супа: к нарезанной свекле добавьте уксус, соль, сахар и специи. Перемешайте компоненты и дайте смеси остыть до комнатной температуры. В этот момент маринад пропитывает овощи, закрепляя яркий цвет.

Шаг 5. Соедините в одной емкости свекольную основу, обжаренный лук с морковью и нарезанную курицу. Добавьте вареные яйца и творог или сметану. Тщательно перемешайте: соус должен обволакивать каждый кусочек.

Шаг 6. Посыпьте блюдо свежей петрушкой. Подавайте суп холодным.

От автора: Я обычно использую творог вместо сметаны, если хочу сделать текстуру супа более густой и зернистой. В таком случае блюдо лучше перемешивать аккуратно, чтобы сохранить структуру продуктов.

Почему это работает: Предварительная обжарка свеклы перед варкой помогает сохранить большее количество сахаров и делает вкус овоща более глубоким, а уксус в маринаде уравновешивает сладость свеклы и моркови.

Повар Людмила Кравцова рекомендует при обжарке моркови и лука не перегревать масло до дымления: овощи должны томиться и золотиться постепенно, чтобы не появилась горечь.

Экспертная проверка: повар Людмила Кравцова