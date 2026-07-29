Холодный суп с характером: свекла и курица превращают привычное блюдо в яркую находку

Этот суп я ценю за сочетание прохлады и насыщенного вкуса. Он напоминает окрошку по принципу сборки, но за счет маринованной свеклы получается более плотным и сытным блюдом.
Шаг 1. Отварите куриную грудку до готовности. Дайте мясу полностью остыть, чтобы оно не размягчило остальные компоненты, и нарежьте мелкими кусочками.
Шаг 2. Вымойте свеклу и обжарьте её на сковороде до легкого подрумянивания. Переложите овощ в кастрюлю с водой и варите около 30 минут. Готовую свеклу выньте, охладите и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 3. Мелко нашинкуйте морковь и лук. Обжарьте их в растительном масле до золотистого цвета, когда лук станет прозрачным, а морковь — мягкой.
Шаг 4. Подготовьте основу супа: к нарезанной свекле добавьте уксус, соль, сахар и специи. Перемешайте компоненты и дайте смеси остыть до комнатной температуры. В этот момент маринад пропитывает овощи, закрепляя яркий цвет.
Шаг 5. Соедините в одной емкости свекольную основу, обжаренный лук с морковью и нарезанную курицу. Добавьте вареные яйца и творог или сметану. Тщательно перемешайте: соус должен обволакивать каждый кусочек.
Шаг 6. Посыпьте блюдо свежей петрушкой. Подавайте суп холодным.
От автора: Я обычно использую творог вместо сметаны, если хочу сделать текстуру супа более густой и зернистой. В таком случае блюдо лучше перемешивать аккуратно, чтобы сохранить структуру продуктов.
Повар Людмила Кравцова рекомендует при обжарке моркови и лука не перегревать масло до дымления: овощи должны томиться и золотиться постепенно, чтобы не появилась горечь.
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