Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров

Секрет исключительной мягкости этой домашней выпечки кроется в сочетании кефира, натурального мёда и растительного масла — такой союз позволяет изделиям оставаться свежими и не черстветь несколько дней. Добавление цитрусовой цедры и пряного кардамона превращает обычные медовые заготовки в изысканный десерт, который по структуре напоминает нечто среднее между пористым кексом и классическим пряником.

Фото: Pravda.Ru by Иван Терентьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свежеиспечённые пряники

Основа на кефире: замешиваем нежное тесто

Приготовление начинается с подготовки жидкой базы. Необходимо отделить желтки трех яиц и соединить их с 500 мл подогретого кефира. К массе добавляются 250 г сахара, 100 мл растительного масла, 100 г жирной сметаны и 2 столовые ложки мёда.

Этот состав делает домашнее печенье необычайно нежным. Для аромата в смесь вводятся сода, соль, ванильный сахар, а также молотые корица и кардамон с добавлением мелко натертой цедры лимона или апельсина.

"Важно использовать именно тёплый кефир, так как в прохладной среде сода и разрыхлитель сработают не в полную силу, и выпечка получится менее воздушной", — объяснил в беседе с Pravda.Ru пекарь Иван Терентьев.

Муку в объеме 850 г предварительно просеивают вместе с 15 г разрыхлителя. Ее вводят в жидкую смесь постепенно, чтобы контролировать консистенцию. Готовое тесто должно сохранять липкость и мягкость.

Если оно слишком сильно пристает к рукам, допускается использовать еще около 50 г муки исключительно для подпыла рабочей поверхности. Правильная текстура крайне важна, иначе дрожжевая выпечка или бездрожжевое тесто могут стать слишком плотными после духовки.

Формовка и температурный режим выпекания

Перед раскаткой тесту дают "отдохнуть" около 10 минут. Затем его превращают в пласт толщиной 1,5 см. С помощью формы вырезают круглые заготовки, которые размещают на противне с пергаментной бумагой.

Не стоит сразу отправлять изделия в печь: пауза в 5-10 минут позволит тесту окончательно расслабиться. Также стоит помнить, что творожная выпечка и медовые пряники требуют внимательного отношения к жару.

"Главная ошибка при работе с медовым тестом — передержать его в духовке. Как только пряники подрумянились, их нужно вынимать, иначе структура станет сухой и жесткой", — отметила в беседе с Pravda.Ru повар столовой Людмила Кравцова.

Процесс выпекания при 180°C занимает от 15 до 20 минут. Этого времени достаточно, чтобы изделия поднялись и пропеклись внутри. Из указанного объема ингредиентов получается внушительная партия — около 44 штук. Подобная продуктивность делает рецепт отличным вариантом, когда планируется масштабный завтрак из творога и сыра или чаепитие для большой компании.

Ингредиент Количество / Граммовка Назначение Кефир и сметана 500 мл и 100 г Основа для мягкости Мёд натуральный 2 ст. л. Аромат и удержание влаги Мука пшеничная 850 г (+50 г на подпыл) Структура теста Белки (пастеризованные) 3 шт. База для глазури

Секрет идеальной белой глазури

Пока пряники остаются теплыми, готовится тиражная глазурь. Для безопасности и стабильности состава лучше использовать пастеризованные белки. Их слегка взбивают, постепенно вводя 320 г сахара и подливая 2 чайные ложки лимонного сока. Правильная глазурь для кекса или пряника должна быть белоснежной и блестящей.

"Чтобы помадка не осыпалась после застывания, наносите её на слегка остывшие, но всё еще тёплые изделия — так сцепление с поверхностью будет максимальным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru кондитер Ольга Ефимова.

Каждый пряник необходимо полностью окунуть в сахарную массу, после чего выложить на решетку. По мере остывания глазурь превращается в тонкую хрустящую корочку, которая запечатывает влагу внутри выпечки, сохраняя ее пористой и бархатистой.

Ответы на популярные вопросы о медовых пряниках

Можно ли использовать мёд, если он засахарился?

Да, засахаренный мёд можно предварительно растопить на водяной бане до жидкого состояния, не доводя до кипения, чтобы он легче разошелся в кефирной смеси.

Как долго хранятся такие пряники?

Благодаря мёду и маслу в составе, пряники остаются мягкими до 7-10 дней, если хранить их в плотно закрытом контейнере или пакете.

Что делать, если нет пастеризованных белков?

Можно использовать обычные белки от очень свежих яиц, тщательно промыв скорлупу, либо заменить белковую глазурь на сахарный сироп с лимонным соком.

Почему пряники получились слишком жесткими?

Вероятнее всего, было добавлено слишком много муки при замесе или изделия находились в духовке дольше положенного времени (более 20 минут).

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