Домашние спорят за последний тост: печёночный паштет получится мягким без лишних добавок

В приготовлении печеночных паштетов критически важно не пересушить основной продукт. Если передержать печень на огне, она станет жесткой и зернистой, что испортит текстуру всей закуски. В этом рецепте используется метод быстрого обжаривания и последующего разминания продукта вместе с жиром, что позволяет сохранить влагу и создать однородную эмульсию без использования блендера на финальном этапе.

Фото: Pravda.ru by Елена Назарова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паштет из куриной печени

Ингредиенты

Куриная печень 300 г.

Яйца куриные 8 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Куриный жир 100 г.

Горчица столовая 1 ст. л.

Паприка по вкусу.

Соль по вкусу .

Перец черный молотый по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Поместите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Варите вкрутую 10 минут. После этого охладите их под проточной водой и очистите.

Шаг 2. Подготовьте куриную печень: удалите жилки и нарежьте на небольшие кусочки. Разогрейте в сковороде гусиный жир и обжаривайте печень до румяной корочки. Важно делать это быстро, чтобы внутри продукт остался сочным.

Шаг 3. Снимите сковороду с огня и оставьте печень остывать на 10 минут. Затем разомните её вилкой прямо в жире, в котором она жарилась. Остудите массу до комнатной температуры.

Шаг 4. Измельчите репчатый лук с помощью блендера или на мелкой терке, добавьте немного соли и перемешайте. Остывшие яйца нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 5. В отдельной миске соедините размятую печень, лук и яйца. Добавьте столовую горчицу и сладкую паприку. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте компоненты.

Шаг 6. Накройте массу пищевой пленкой и уберите в холодильник на 20 минут. Подавайте с тостами.

Комментарий шефа: на рабочей кухне мы никогда не выбрасываем жир, в котором обжаривалось мясо или субпродукты. Именно он содержит концентрированный вкус обжарки. Разминая печень прямо в гусином жире, вы создаете правильную жировую основу паштета, которая удерживает влагу и обеспечивает гладкую текстуру без лишних добавок.

Безопасность: работайте с сырой куриной печенью строго на чистой разделочной доске. После подготовки субпродуктов тщательно вымойте руки и инвентарь, чтобы избежать перекрестного загрязнения других ингредиентов, таких как яйца и лук. Продукт должен пройти полноценную термическую обработку.

Для придания блюду завершенного вида рекомендую использовать поджаренный хлеб, который создаст необходимый контраст текстур с мягким паштетом.

"В подобных домашних заготовках критически важно соблюдать чистоту при нарезке вареных яиц и смешивании ингредиентов, так как яичная среда чувствительна к внешним загрязнениям", — подчеркнула повар столовой или кафе Людмила Кравцова