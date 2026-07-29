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Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту

Еда

В этом блюде основным инструментом становится не огонь, а влага, запертая внутри казана. Здесь мясо и овощи не жарятся, а томятся в собственном соку, что позволяет сохранить структуру продуктов и избежать лишнего жира.

буглама
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
буглама

Название "буглама" переводится с азербайджанского как "парение". Суть метода заключается в многослойной укладке ингредиентов: нижние слои отдают влагу, которая превращается в пар и постепенно размягчает мясо и верхние овощи.

Время приготовления: 2-2,5 часа

Ингредиенты

  • Баранина на кости
  • Томаты
  • Лук репчатый
  • Перец сладкий зелёный
  • Перец зеленый острый
  • Перец красный острый
  • Лимон
  • Зелень
  • Шафран имеретинский (бархатцы)
  • Перец чёрный молотый
  • Соль

Приготовление

Шаг 1. Разрежьте баранину на крупные куски (крупнее, чем обычно берут на шашлык). Ребра делят по одному ребру на порцию. Приправьте мясо солью и чёрным перцем. Плёнки снимать не нужно — при длительном томлении они размягчатся.

Шаг 2. Нарежьте лук крупными полукольцами или перьями. Выложите его на дно казана и слегка присолите. Поверх луковой "подушки" распределите куски баранины. Лук защитит мясо от пригорания и создаст первый слой влаги.

Шаг 3. Сладкий перец нарежьте крупными кольцами, выложите на мясо. Следом распределите помидоры, нарезанные толстыми кружками (мелкие можно оставить целыми). Помидоры в этом рецепте выступают основным источником жидкости.

Шаг 4. Присолите помидоры, добавьте чёрный перец и имеретинский шафран. Сверху положите целые стручки острого и полуострого перца, а затем — крупно порубленную зелень вместе со стеблями.

Шаг 5. Разложите сверху ломтики лимона. Плотно закройте казан крышкой и поставьте на очень слабый огонь. Томите блюдо от 2 до 2,5 часов. Подавайте с лавашом и свежей зеленью.

Кислота из лимона и помидоров не только балансирует вкус жирной баранины, но и помогает соединительным тканям мяса разрушаться быстрее. В сочетании с медленным нагревом это делает даже жесткие куски мягкими.

Специалист по региональной кухне России Мария Костина отмечает, что в современных адаптациях этого блюда часто используют разные виды мяса, однако именно баранина на кости обеспечивает нужную плотность бульона, который образуется на дне казана без добавления воды.

Экспертная проверка:

специалист по региональной кухне России Мария Костина

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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