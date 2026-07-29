Шелковый пар и пряный шафран: секрет азербайджанской бугламы, которая тает во рту

В этом блюде основным инструментом становится не огонь, а влага, запертая внутри казана. Здесь мясо и овощи не жарятся, а томятся в собственном соку, что позволяет сохранить структуру продуктов и избежать лишнего жира.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain буглама

Название "буглама" переводится с азербайджанского как "парение". Суть метода заключается в многослойной укладке ингредиентов: нижние слои отдают влагу, которая превращается в пар и постепенно размягчает мясо и верхние овощи.

Время приготовления: 2-2,5 часа

Ингредиенты

Баранина на кости

Томаты

Лук репчатый

Перец сладкий зелёный

Перец зеленый острый

Перец красный острый

Лимон

Зелень

Шафран имеретинский (бархатцы)

Перец чёрный молотый

Соль

Приготовление

Шаг 1. Разрежьте баранину на крупные куски (крупнее, чем обычно берут на шашлык). Ребра делят по одному ребру на порцию. Приправьте мясо солью и чёрным перцем. Плёнки снимать не нужно — при длительном томлении они размягчатся.

Шаг 2. Нарежьте лук крупными полукольцами или перьями. Выложите его на дно казана и слегка присолите. Поверх луковой "подушки" распределите куски баранины. Лук защитит мясо от пригорания и создаст первый слой влаги.

Шаг 3. Сладкий перец нарежьте крупными кольцами, выложите на мясо. Следом распределите помидоры, нарезанные толстыми кружками (мелкие можно оставить целыми). Помидоры в этом рецепте выступают основным источником жидкости.

Шаг 4. Присолите помидоры, добавьте чёрный перец и имеретинский шафран. Сверху положите целые стручки острого и полуострого перца, а затем — крупно порубленную зелень вместе со стеблями.

Шаг 5. Разложите сверху ломтики лимона. Плотно закройте казан крышкой и поставьте на очень слабый огонь. Томите блюдо от 2 до 2,5 часов. Подавайте с лавашом и свежей зеленью.

Кислота из лимона и помидоров не только балансирует вкус жирной баранины, но и помогает соединительным тканям мяса разрушаться быстрее. В сочетании с медленным нагревом это делает даже жесткие куски мягкими.

Специалист по региональной кухне России Мария Костина отмечает, что в современных адаптациях этого блюда часто используют разные виды мяса, однако именно баранина на кости обеспечивает нужную плотность бульона, который образуется на дне казана без добавления воды.