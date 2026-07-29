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Твердый капучино в стакане: как превратить растворимый кофе и сгущенку в желейный шедевр

Еда

Кофе с молоком — классика, но я люблю подавать это сочетание в виде плотного желе. Главная особенность здесь в агар-агаре: он дает ту самую упругую структуру, которая не тает при комнатной температуре, в отличие от желатина.

кофейное желе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
кофейное желе

Ингредиенты

  • Кофе растворимый сухой
  • Молоко сгущённое с сахаром
  • Сахар-песок
  • Агар-агар
  • Вода питьевая — 1 л

Приготовление

Шаг 1. Смешайте сахар и агар-агар в отдельной емкости. Налейте в сотейник воду, поставьте на плиту и, помешивая венчиком, тонкой струйкой всыпьте кофе вместе с сахаром и агаром.

Шаг 2. Доведите смесь до кипения при постоянном помешивании. Варите на слабом огне от 6 до 8 минут. За это время сахар полностью растворится, а агар-агар активируется в горячей воде.

Шаг 3. Налейте половину получившейся смеси в квадратную форму слоем 7-8 мм. Переставьте форму в холодильник до полного застывания.

Шаг 4. Разлейте четверть общего объема жидкости по порционным стаканчикам и также уберите их в холод.

Шаг 5. В оставшуюся часть смеси добавьте сгущенное молоко и перемешайте до однородности. Если масса успела схватиться, прогрейте ее на слабом огне, постоянно помешивая, чтобы она снова стала жидкой. Аккуратно вылейте этот слой поверх застывшего желе в стаканах и верните их в холодильник.

Шаг 6. Достаньте квадратную форму из холода и острым ножом нарежьте плотное кофейное полотно на небольшие кубики.

Шаг 7. Выложите кофейные квадратики поверх сливочного слоя в стаканчиках перед подачей.

Нарезайте кубики из большой формы заранее и храните их в закрытом контейнере. Так при подаче десерт собирается за минуту — достаточно просто выложить их сверху на молочный слой.

Экспертная проверка:

повар столовой или кафе Людмила Кравцова

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
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